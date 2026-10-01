„Ledo melodijos“ skelbia naujus vardus: olimpinė patirtis, Lietuvos pasididžiavimas ir kvapą gniaužianti oro akrobatika

Iš olimpinio ledo – į susitikimą su Lietuvos publika
Vienas laukiamiausių pristatomų vardų – Meda Variakojytė, pirmoji Lietuvos čiuožėja, atstovavusi mūsų šaliai olimpinių žaidynių moterų vienetų varžybose. Daugkartinė Lietuvos čempionė ir pasaulio čempionatų dalyvė šį istorinį žingsnį žengė 2026 metų Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse. Šį gruodį žiūrovai turės progą ją išvysti iš arti – svarbiausiame šventiniame ledo šou Lietuvoje „Ledo melodijos“.
Šįkart Meda ant ledo žengs be varžybų įtampos ir teisėjų vertinimų – jos meistriškumas atsiskleis per muziką, choreografiją ir emociją. Lietuvos publikai tai bus ypatinga proga palaikyti šalies dailiojo čiuožimo istoriją kuriančią sportininkę, o pačiai Medai – pasidalyti tuo, kam varžybose ne visuomet lieka erdvės: laisve kurti ir mėgautis akimirka.
„Čiuožti Lietuvos žiūrovams man visada ypatinga – jų palaikymą labai branginu. Varžybose kiekvienas elementas turi savo vertę, o šou norisi, kad vertingiausia būtų emocija, kurią išsineša žmogus. Labai laukiu galimybės ant ledo papasakoti istoriją ir parodyti kitą savo pusę. Norėčiau, kad tą vakarą žiūrovai kartu su mumis pasvajotų ir pajustų artėjančių švenčių džiaugsmą“, – sako M. Variakojytė.
Prie „Ledo melodijų“ komandos taip pat prisijungia daugkartiniai Čekijos čempionai Anna Valesi ir Martin Bidar. Olimpinių žaidynių, pasaulio bei Europos čempionatų dalyviai į šou atsineša porinio čiuožimo jėgą ir kvapą gniaužančius elementus.
Dar vieną netikėtą šou dimensiją atvers oro akrobatikos artistas Mathis Machuré. Jo kūrybinėje biografijoje – pasirodymai su tarptautiniu mastu žinomomis šiuolaikinio cirko trupėmis „Cirque Éloize“ ir „Les 7 Doigts de la Main“, kurių kūryboje akrobatika susitinka su teatru, šokiu ir išraiškingu pasakojimu. Mathis pasirodymas kvies pakelti akis nuo ledo ir stebėti žmogaus kūno galimybes ore. Jėga, lankstumas ir judesių kontrolė papildys čiuožėjų kuriamą reginį, o oro akrobatika taps dar viena naujosios „Ledo melodijų“ istorijos kalba.
Viename šou – olimpinių žaidynių, pasaulio ir Europos čempionatų medalininkai
Naujai pristatomi dalyviai prisijungs prie jau paskelbtų dailiojo čiuožimo žvaigždžių. Šiemet „Ledo melodijose“ pasirodys 2026 metų Europos čempionas Nika Egadzė bei Italijos šokių ant ledo duetas Charlene Guignard ir Marco Fabbri – daugkartiniai Europos čempionai ir 2026 metų Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių bronzos medalininkai. Lietuvos žiūrovų jau pamėgta pora į šou sugrįš turėdama dar vieną svarų karjeros pasiekimą – olimpinį medalį.
Ant ledo taip pat išvysime 2026 metų pasaulio čempionato medalininkę, dukart Europos čempionatų prizininkę ir Milano ir Kortinos olimpinių žaidynių dalyvę Niną Pinzarrone. Sudėtingais akrobatiniais pakėlimais, jėgos elementais ir baleto estetika stebins „Cirque du Soleil“ bei „Art on Ice“ čiuožėjai Nicole Gosviani ir Leoluca Sforza.
Prie šou istorijos kūrimo prisidės ir aštuoniskart Lietuvos čempionas, Europos čempionatų dalyvis Aidas Reklys – neatsiejamas „Ledo melodijų“ komandos narys ir choreografas.
Gyvi balsai ir pažįstami veidai lydės naują šventinio šou istoriją
„Ledo melodijose“ čiuožėjų pasirodymus papildys gyvai atliekama muzika. Gražiausius pasaulinius hitus su gyvo garso grupe atliks Beatrich, Merūnas Vitulskis ir Sasha Song. Skirtingi jų balsai bei sceninis temperamentas leis naujoje istorijoje atsiskleisti ir jautrioms, ir energingoms akimirkoms.
Žiūrovus per šventinį vakarą lydės vedėjai Gabrielė Martirosian ir Ramūnas Zilnys. Jie pristatys dalyvius ir padės publikai artimiau pažinti ant ledo pasirodančias asmenybes.
Jau trečią sezoną pasitinkančio šou režisierė Jurga Klimaitė-Riebling ir kūrybinė komanda rengia visiškai naują programą, kurioje čiuožėjų meistriškumas, oro akrobatika, gyva muzika, šviesos bei specialieji efektai susijungs į vientisą šventinį pasakojimą.
„Ledo melodijos“ vyks gruodžio 15 d. Vilniuje, gruodžio 16 d. Klaipėdoje ir gruodžio 17 d. Kaune. Tik iki spalio 5 d. bilietai – už geriausią kainą. Bilietai ir daugiau informacijos – www.ledomelodijos.lt.
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