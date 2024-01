Lavinamieji žaislai kūdikiui: patarė, kokius rinktis

REKLAMA

Maždaug po mėnesio mažylis pradeda matyti spalvas, iš pradžių – raudoną ir juodą. Maždaug po trijų mėnesių jis pradeda pastebėti kitas išraiškingas spalvas, ir tik po šešių mėnesių pradeda matyti vaizdo detales aiškiau. Dvyliktą gyvenimo mėnesį vaiko regėjimas yra visiškai išvystytas kaip suaugusiojo ir tampa puikiu įrankiu tyrinėti pasaulį.

Kaip lavinti kūdikio regėjimą?

Pirmiausia reikėtų pažindinti jį su kontrastingomis spalvomis ir nesudėtingais raštais. Labiausiai jam tinka nespalvotos, t. y. juodai baltos, ir raudonos priemonės ir žaislai. Pradžioje nespalvoti žaisliukai puikiausiai padės lavinti ir jo regėjimą, ir daiktų fokusavimą.

Akušerė Ieva Girdvainienė, vizituojanti šeimas, šypsosi prisimindama, kaip kartais tėveliai skuba kūdikį lavinti, jau pirmosiomis dienomis prašo būrelių ar žaislų rekomendacijų. „Nereikia skubėti, tiesiog pakanka padėti juodai baltų kortelių, juodai baltų žaislų“, – akcentuoja ji.

Kokie turėtų būti pirmieji kūdikio žaislai?

Specialistė pataria, kad tinkamos priemonės pačioje pradžioje turėtų būti nuspalvintos tik kūdikiui palankiomis minėtomis spalvomis – raudona, balta, juoda. „Tikrai pakaktų, kad šios trys spalvos „gyventų“ naujagimio žaislų lentynoje“, – pabrėžia specialistė. Tiesa, tuo jau pasirūpino CANPOL BABIES – apgalvojo, kas naudinga jūsų kūdikiui, ir pirmuosiuose mažylio žaisluose vyrauja būtent šios kontrastingos spalvos.

Ką būtina žinoti įsigyjant pirmuosius lavinimo žaislus ir priemones kūdikiui primena „Gandro lizdo“ akušerė I. Girdvainienė:

CANPOL BABIES SENSORY TOYS žaislai padės lavinti jūsų kūdikį visapusiškai

CANPOL BABIES SENSORY TOYS siūlo platų lavinamųjų žaislų kūdikiams asortimentą. Įvairūs funkciniai žaislai – tai tarsi pirmosios jūsų mažylio ugdymo pamokos, leisiančios jam bene geriausiai pažinti supantį pasaulį. Šių žaislų kolekcijos idėja – padėti žaismingai ir prasmingai vystytis mažyliui nuo pat pirmųjų dienų.

SENSORY TOYS padeda skatinti vaiko regėjimą ir lavina gebėjimą sutelkti dėmesį nuo pat pirmųjų gyvenimo akimirkų. Ši kolekcija skirta mažyliams iki 12 mėnesių. Šiuo periodu, vystantis mažylio psichomotorikai, vyksta pagrindiniai pokyčiai.

CANPOL BABIES – tai prekių ženklas, kuris garantuoja sėkmingą startą motinystėje ir siūlo ypač platų asortimentą būsimoms, ką tik mamomis tapusioms moterims, taip pat gausų pasirinkimą kūdikio priežiūros, higienos, maitinimo prekių, įvairiausių žaislų. Beje, šios prekės yra intuityvios, todėl paprastos naudoti, kokybiškos ir atliepiančios visus tėvelių ir mažųjų poreikius.

CANPOL BABIES SENSORY TOYS pirmoji knygelė-žaislas

Tai galėtų būti netgi pagrindinė lavinamoji priemonė, pirmoji naujagimio knygutė. Ją tėveliai turėtų pastatyti kūdikio lovelėje, tačiau ne bet kaip. Akušerė I. Girdvainienė akcentuoja, kad knygelę reikėtų atsukti į tą pusę, į kurią suka galvelę naujagimis. Mažylis galės po truputį ir save stebėti, ir lavinti regėjimą bei fokusavimą.

Kuo ypatinga?

Skatina mažylio vystymąsi nuo pat pirmųjų dienų.

Kontrastingos spalvos – raudona ir juoda – stimuliuoja naujagimio regėjimą.

Knyga stimuliuoja regos, klausos, judesių koordinacijos vystymąsi.

Žaislas – puikus būdas mažyliui mokytis sugriebti objektą, atrasti naujus įdomius garsus.

Nuotaikinga bitutė su lipuku (velcro) leis mažyliui išmokti priklijuoti / nuklijuoti elementą prie knygutės.

Žaisle yra kramtukas, cypsintis žaislas, barškantys ir čežantys elementai bei kaspinėliai.

Paslėptas veidrodėlis – papildoma pramoga, juk kiekvienas mažylis mėgsta žvalgytis aplink ir tyrinėti pasaulį.

Praktiškos kilpos leidžia žaislą pakabinti lopšyje, lovelėje arba ant CANPOL BABIES SENSORY TOYS kilimėlio.

Knygutė – minkšta ir maloni liesti.

Tinkama vaikams nuo pirmųjų dienų.

CANPOL BABIES SENSORY TOYS kelioninė karuselė vežimėliui arba automobilinei kėdutei

Kai kūdikis pradeda kiek daugiau fokusuoti, galime pakabinti pirmąją karuselę. Vaikelis daug guli, ir visas vaizdas, kurį jis mato, – iš apačios į viršų. Beje, gulėdamas jis gali ir jutimiškai ją liesti. Nuostabu tai, kad ši karuselė auga kartu su naujagimiu. „Pradžioje, – akcentuoja akušerė I. Girdvainienė, – mintis ir fokusas į vaizdą, mat veidrodėlis ir tinkamos spalvos, o vėliau, kai kūdikis ims griebti ir bandys pasiekti, galima karuselę ir arčiau pakabinti, pavyzdžiui, ant kūdikio kilimėlio.“

Kuo ypatinga?

Karuselėje yra varpelis, barškučiai ir du veidrodėliai.

Raudona ir juoda spalva lavina mažylio regėjimą.

Lengvi elementai lavina smulkiąją motoriką ir rankų miklumą.

Barškučiai lavina klausos pojūtį.

Karuselę itin patogu pritvirtinti prie automobilinės kėdutės, vežimėlio, lovytės ar lavinamojo kilimėlio.

Pagaminta iš minkštos ir malonios liesti medžiagos.

CANPOL BABIES SENSORY TOYS žaidimų kilimėlis

„Tarsi pirmasis kūdikio kambarys“, – pabrėžia akušerė I. Girdvainienė ir priduria, kad jis privalomai turi atsirasti jau trečiąjį kūdikio gyvenimo mėnesį. Tai iš tiesų puiki „investicija“ į pirmąjį kūdikio kambarį, ir ši „investicija“ kur kas svarbesnė nei dailios kūdikio kambario sienos dėl visiems aiškios priežasties. Kilimėlis – išmanus, jame – tinkamai parinkti žaisliukai, orientuojamasi į jutimus, klausą, nes kūdikis per lietimą ir garsus pažįsta pasaulį. „Guliu, čiupinėju, liečiu – trys kūdikio lavinimo procese svarbiausi aspektai“, – vardija specialistė. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad šio kilimėlio itin tinkamas dydis, jis pakankamai platus, kad kūdikiui, pradėjus vartytis, būtų patogu.

Kuo ypatingas?

Kontrastingos spalvos – puikus pasirinkimas naujagimiams, gebantiems skirti tik tokias spalvas.

Kilimėlis pripildytas izoliacine medžiaga, kuri izoliuoja mažylį nuo šaltų grindų.

Kilimėlis auga kartu su vaiku: gali būti naudojamas kaip naujagimio žaidimų kilimėlis, klasikinis kilimėlis su pakabinamais žaisliukais arba be jų.

Rinkinyje yra 5 žaislai: barškučiai, kramtukai ir veidrodžiai.

Kai kurie žaisliukai skleidžia garsus.

Papildoma pramoga – kilnojamas didelis veidrodis, kuris gali būti tvirtinamas bet kurioje vietoje.

Žaisliukai gali būti nuimami nuo arkos ir paduodami mažyliui žaisti.

Tinkamas vaikams nuo pačių pirmųjų dienų.

Kilimėlis suderinamas su kitais CANPOL BABIES SENSORY TOYS kolekcijos žaisliukais.

CANPOL BABIES SENSORY TOYS minkštas kontrastinis žaislas su garsu ir veidrodžiu

„Kai kūdikis jau gebės griebti, bus reikalingas ir barškutis, – akcentuoja akušerė I. Girdvainienė, – bet čia apie tai, kai aš jau pradedu beveik matyti, aš fokusuoju žvilgsnį, pradedu vedžioti akis, sekti mamą, tėtį, noriu griebti ir linksmintis.“ Šiuo atveju, anot specialistės, svarbiausia – rega, lytėjimas, garsas, visa tai ir padeda lavinti šis kontrastinis žaislas.

Kuo ypatingas?

Skatina mažylio vystymąsi nuo pat pirmųjų dienų.

Kontrastingos spalvos – raudona ir juoda – stimuliuoja naujagimio regėjimą; šios spalvos – pirmosios, kurias mažylis gali matyti!

Žaislas padės vaikeliui atrasti naujų, įdomių garsų.

Lengvas ir patogaus dizaino, leidžia jį mažajam patogiai suimti ir laikyti rankose.

Veidrodėlis paskatins žaisti!

Žaisliukas turi nuotaikingas ausytes, spalvingus kaspinėlius ir cypiančius elementus.

Minkštas ir malonus liesti.

CANPOL BABIES SENSORY TOYS minkšta muzikinė karuselė

Ideali dovana 28-ą kūdikio gimimo dieną, t. y. pirmo mėnesio proga, tiems, kurie netrukus vizituos ką tik gimusį mažylį. Nuostabu tai, kad galime įžvelgti gamintojo – CANPOL BABIES – atsakingumą – čia nėra 16-os spalvų, tik 3, jau mūsų minėtos ir pagrindinės kūdikiui, ir nėra 16-os muzikos tonų. Akušerė I. Girdvainienė akcentuoja, kad nereikia daugiau spalvų, mat tai itin didelis dirgiklis kūdikio centrinei nervų sistemai. „Šią karuselę , – rekomenduoja specialistė, – reikėtų pakabinti pirmojo mėnesio proga vaikeliui virš lovytės, lopšelio ir prislopinti garsą, parinkti tinkamą melodiją.“ Anot akušerės, iškart matyti, kaip mažylis pradeda reaguoti, pažinti melodiją, ir kai su ja susipažįsta, galima parinkti jau kitą. „Iki metų šis daiktas tarnauja idealiai“, – pabrėžia I. Girdvainienė.

Kuo ypatinga?

Skatina mažylio vystymąsi nuo pat pirmųjų dienų.

Stimuliuoja regą, klausą, judesių koordinaciją.

Karuselė turi 12 skirtingų įrašytų melodijų.

Didelis veidrodis papildomai pramogai – aplinkai stebėti.

Karuselės žaislus galima skirstyti į du etapus; įvairiais geometriniais ornamentais dekoruoti patiks mažyliams iki 6 mėnesių, su įvairiais gyvūnėliais – vyresniesiems.

Magnetais tvirtinami žaisliukai turi skirtingas savybes – čežančius, cypsinčius elementus, barškučius.

Žaisliukai gali būti nuimami ir paduodami mažyliui žaisti.

Žaislai – minkšti ir malonūs liesti.

CANPOL BABIES SENSORY TOYS kamuolys

Griebti, čiupinėti, klausytis traškesio bei ugdyti kūdikį per lytėjimą ir garsus – ypač, anot akušerės I. Girdvainienės, gudrus žaislas kūdikiui. Skirtinga jo tekstūra ypač palanki kūdikio lytėjimui, be to, išgaunami skirtingi garsai, ir svarbiausia – jis saugus dėti į burną. Šiuo žaislu lavinamas kūdikis su pasauliu pažindinasi ne tik per regą, klausą ir lytėjimą, bet ir per skonį.

Kuo ypatingas?

Skatina mažylio vystymąsi nuo pat pirmųjų dienų.

Kontrastingos spalvos – raudona ir juoda – stimuliuoja naujagimio regėjimą; šios spalvos – pirmosios, kurias mažylis gali matyti!

Kamuoliuko dizainas leidžia mokytis sugriebti žaisliuką, stimuliuoja lytėjimo pojūtį bei skatina naujų formų ir garsų atradimą.

Žaislas turi barškančius, čežančius elementus ir įdomius kaspinėlius.

Kamuoliukas yra minkštas ir malonus liesti.

Gali būti mėtomas ir ridenamas.

CANPOL BABIES SENSORY TOYS pakabinamas žaislas vežimėliui ir kėdutei

„Kai kūdikis jau supranta, kad kelionės ne visada yra džiaugsmas, o taip jam nutinka automobilinėje kėdutėje ar vežimėlyje, dažnai net – ir sėdimame, kai jis jau nori kažkur bandyti judėti, į pagalbą pasitelkiame šį žaislą“, – patarimu dalijasi akušerė I. Girdvainienė ir priduria, kad tai ypač automobilinei kėdutei tinkama priemonė, mat ji turi daugiau garsų, ne tik traškesį, nes mūsų mažas žmogus jau labiau pažįsta pasaulį, tad reikia ir daugiau dirgiklių.

Taip pat svarbu, kad viskas tinkamai prikabinta, priešingu atveju ši „atributika“ akimirksniu atsidurtų ant žemės. Daug čiupinėjimo, lietimo ir netgi galėjimo plėšti. „Kuo kūdikiui daugiau amžiaus, tuo daugiau jis tą taktiliką pradeda naudoti su gana stipria jėga“, – apie kūdikio vystymosi ypatumus kalba I. Girdvainienė. Be to, reikėtų akcentuoti, kad prie šio žaislo pridėtas puikus kramtukas, taip pat veidrodėlis save pažinti, taigi kūdikis galės „kalbėtis“ su savimi, kartu veidrodėlį naudos kaip gugavimo ir susipažinimo priemonę.

Kuo ypatingas?

Sudarytas iš įvairiausių formų, skirtingų medžiagų.

Jūsų vaikui bus įdomu tyrinėti formas, medžiagas.

Lavina smulkiosios motorikos įgūdžius.

Skambantys pakabinamo žaislo elementai sužadins kūdikio smalsumą, vaizduotę.

Mažomis rankomis labai paprasta sugriebti.

Spiralės formos žaislas lengvai pritvirtinamas prie vežimėlio, autokėdutės, lovelės ir pan.

Tvirtinamas keliais būdais.

Ką tėveliams būtina žinoti prieš įsigyjant vieną ar kitą kūdikio lavinimo priemonę ar žaislą? „Tik teisingame amžiaus tarpsnyje teisingai parinkta priemonė atsiskleis visiškai, <...> taigi neskubėkime, palaukime ir, žinoma, perskaitykime, ką rašo gamintojas, t. y. tą rekomendacinę informaciją, kokio amžiaus tam tikrą priemonę geriausia naudoti kūdikiui“, – tėveliams rekomenduoja akušerė I. Girdvainienė ir priduria, kad geriausia įsigyti šių priemonių bei žaislų komplektą ir po vieną, tinkamu jo augimo momentu, duoti mažajam.