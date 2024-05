Laura lovoje vyrą užtiko su savo mama: prašo patarimo visų

Laura, užtikusi sutuoktinį lovoje su savo motina, jaučiasi labai prislėgta. Ji tvirtina, kad vis dar negali atsipeikėti po to, ką išvydo. Sekančią dieną jos galvoje vis sukosi matytas vaizdas.

„Neturiu su kuo pasikalbėti. Mano mama yra mano geriausia draugė, jai pasakoju viską, – rašė ji socialiniame tinkle „Reddit“. – Negaliu palikti savo vyro. Tiksliau, aš nenoriu. Aš jį myliu. Turime vaikų, jis puikus tėvas ir žinau, kad jis nenorėjo, jog taip nutiktų. Jis buvo išgėręs, o mama tuo pasinaudojo.“

Nors ji myli savo mamą, bet pripažįsta, kad ji visada buvo „savotiškai baisus žmogus“, ir mano, kad ji turi savyje narciziškumo, rašo mirror.co.uk.

„Kai susilaukiau vaikų, su mama tapome dar artimesnės, – toliau pasakojo ji. – Neturiu daug draugų, todėl mama buvo mano vienintelė pastovi draugė, neskaitant vyro.

Papasakojo, kas nutiko

Po vieno vėlaus vakarėlio atsibudusi pamačiau, kad vyras vis dar negrįžo į lovą, nuėjau jo ieškoti ir pamačiau vaizdą, kurio niekaip nepavyksta išmesti iš galvos.“

„Negaliu pasikalbėti su vyru ir pasakyti, kaip man skaudu, kad mama taip pasielgė, ir negaliu pasikalbėti su mama apie tai, kaip man skaudu, jog mano vyras taip pasielgė, – tęsė ji. – Tai įvyko gruodžio 23 dieną. Visą Kūčių dieną apimta depresijos nesikėliau iš lovos. Per Kalėdas su broliais, seserimis ir mama turėjau apsimesti, kad viskas gerai.“

Moteris sakė, kad su vyru bando susilaukti dar vieno kūdikio, todėl Kūčių dieną, nepraėjus nė 12 valandų nuo tada, kai tapo jo neištikimybės liudininke, turėjo atlikti nėštumo testą.

Jai tenka vartoti migdomuosius vaistus, nes kitaip matytas vaizdas jai neleidžia užmigti.

„Mano vyras mane visada palaiko. Jis geras ir supratingas, – pridūrė ji. – Man tiesiog sunku su tuo susidoroti. Dar sunkiau, kad negaliu niekam pasiguosti apie tai, kas nutiko.“

Internautai pasidalijo įžvalgomis

„Mama nėra tavo draugė, – teigė vienas vartotojas, komentuodamas jos įrašą. – Labai gaila, kad neturi tikrų draugų.“

„Kodėl negali pasikalbėti su vyru apie tai, kaip dėl to jautiesi? Laikydama viską savyje sau nepadėsi, – teigė kitas. – Be to, atsiribok nuo motinos. Pamiršk ją.“

„Sakyčiau, kad reikia nutraukti visus ryšius su mama – ji tikrai nėra tavo draugė, jei taip elgiasi“, – pritarė kažkas kitas.