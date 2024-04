Kviečia 30 dienų valgyti grikius: iššūkį skirs sveikuolės Vaištarienės atminimui

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „30 dienų iššūkis“ žmonės yra kviečiami prisijungti į 30 dienų iššūkį, kurio metu vieną, dvi arba tris dienas per savaitę reikia valgyti tik grikius.

„Galima ant jų užsiberti ir išmaišyti vieną ar du šaukštus sėlenų (kviečių, avižų, rugių). Geriausia pasirinkti konkrečias savaitės dienas, pvz.: pirmadienis, trečiadienis, penktadienis. Galima valgyti tik grikius ir tris dienas iš eilės, tačiau pradedantiems to nerekomenduojame.

Sako, kad mėnulis bus palankiausias tiems, kas šią savaitę grikiaus trečiadienį ir penktadienį, bet rinktis jums. Kas jau grikiavote, kas daugiau mažiau pažįstate savo kūną ir norite pagrikiauti 10 dienų iš eilės kartu su manim, parašykite asmeninę žinutę“, – ragina įrašo autorė Sigita Labutienė.

Negalima dėti jokių priedų

„Grikiai – paprasti, rudi, skrudinti, iš parduotuvės. Kas rasite kažkur kitur – irgi gerai. Vietoje grikių tinka ir avižiniai dribsniai, bolivinė balanda ar kitos kruopos. Naudojant kitas kruopas, jas naudokite ir viso iššūkio metu. Kodėl geriau rinktis skrudintus, o ne žalius grikius, paaiškinsime iššūkio metu.

Vienos grikių dienos maisto norma – viena stiklinė grikių kruopų (~200 ml), užpiltų 1,5-2 stiklinėmis verdančio vandens, kad grikiai išbrinktų. Vandenyje mirkyti maždaug 30 min. Gautą masę padalinti į tris dalis.

Tai sudarys apie tris stiklines ir jos bus visos dienos maistas: pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Avižinius dribsnius galima ruošti prieš kiekvieną maitinimąsi, nes jie greičiau išbrinksta. Vienam kartui (turi išeiti stiklinė maisto), galima dėti pusę šaukšto sėlenų.

Jei žmogus jaučiasi labai alkanas, gali papildomai pasidaryti dar vieną porciją. Jokių priedų: cukraus, druskos, aliejaus ar prieskonių į maistą dėti negalima.

Dar vienas būdas – iš vakaro užmerkti nuplautus grikius šaltu vandeniu ir palikti brinkti per naktį. Ryte reikės tik pasišildyti reikiamą kiekį grikių.

Jei stiklinę grikių valgysite be telefono, be televizoriaus, t.y. tyloje, lėtai, kramtydami vieną kąsnį 30–50 kartų, labai greitai pajusite sotumą ir alkio jausmo nebus visą dieną“, – tikina S. Labutienė.

Atskleidė taisykles

„Jei kruopos pakankamai šlapios, vandens grikių dienomis gerti nereikia. Dieną, kai valgote tik grikius, galima išgerti ne daugiau nei 1,5 stiklinės vandens, o dar geriau – vietoje jo – petražolių arbatos (tinka ir džiovintos, ir šviežios).

Petražolių arbata netinka tiems, kieno kraujo spaudimas yra žemas. Vietoj jos pasirinkite aviečių ar beržų lapų arbatas. Petražolės, kaip kitos žolelės, tinka ir šviežios iš parduotuvės ar iš daržo, džiovintos.

Arbatą taip pat padalinkite į tris dalis ir mažais gurkšneliais išgerkite prieš valgydami grikius, geriausia – likus 30 min iki valgymo. Išeis po pusę stiklinės prieš maistą. Ne grikių dienomis galima vandens gerti tiek, kiek norisi.

Mažas vandens kiekis leidžia kūnui efektyviau valytis. Dėl to pateiksime papildomų paaiškinimų iššūkio metu.

Intensyviai sportuojantys reguliuoja suvartojamų grikių ir vandens kiekį patys pagal savo poreikius.

Kitomis iššūkio dienomis valgomas tik vegetarinis maistas (be mėsos, be kiaušinių ir be žuvies, pieno produktai tinka). Tiems, kam trūks idėjų vegetariniams patiekalams, grupėje dalinsimės įvairiais receptais, įkelsime nuorodų, rekomendacijų. Viso iššūkio metu venkite saldumynų, baltų miltų produktų.

Sergantys įvairiomis ligomis, taip pat ir II tipo diabetu bei vartojantys vaistus taip pat gali jungtis prie iššūkio. Vaistus iššūkio metu vartoti kaip paskirta gydytojų. Stebėkite savo savijautą ir dėl vaistų dozių mažinimo tarkitės su gydytojais.

Nedidelis kavos puodelis be cukraus ryte net ir grikių dienomis gali išlikti! Tik tuomet reikia atitinkamai sumažinti petražolių arbatos kiekį.

Alkoholis (visais pavidalais) ir tabakas viso grikių iššūkio metu nevartojami.

Kadangi dalyvių daug, yra ir naujokų, ir dalyvaujančių iššūkyje ne pirmą kartą, prašome senbuvių korektiškai ir supratingai nukreipti naujai dalyvaujančius reikiama linkme, padėti jiems suprasti ką ir kaip daryti“, – rašoma pranešime.

Ksavera buvo ypatinga moteris

Būdama 50-ies, Ksavera įveikė nepagydomomis vadinamas ligas – Bechterevo ligą ir reumatoidinį artritą. Iki pat mirties, kurią moteris pasitiko būdama 88-erių, LSS sąjungos garbės narė nesirgo ir nevartojo jokių vaistų, rašoma pranešime spaudai.

Daugybę metų Ksavera keliavo po Lietuvą, skaitydama paskaitas, konsultuodama, vesdama stovyklas ir mokydama žmones – ji įvairiais būdais dalinosi savo žiniomis, siekdama, kad jas išgirstų kuo daugiau žmonių.

Ksavera itin daug kalbėjo apie pasninko, badavimų ir vegetarizmo (pati 40 metų maitinosi vegetariškai) naudą mūsų sveikatai.

Jos ryžtą, užsispyrimą ir vidinę jėgą mena visi ją pažinoję, o Ksavera mokėjo bei stengėsi savo stiprybes perduoti, jomis įkvėpti ir kitus, nes, jos teigimu, tam, kad galėtume keisti savo įpročius, valia yra būtina.

Ši ypatinga moteris, mokslų daktarė dosniai ir nuoširdžiai dalindavo patarimus visiems, kurie į ją kreipdavosi, patardavo, kokius sveikatinimo, organizmo valymo ar mitybos būdus taikyti konkrečiu atveju bei nepalikdavo žmogaus nežinioje, ir toliau atsakydama į jo klausimus, nukreipdama jam tinkamiausiu keliu.

Ksavera ne tik vesdavo už rankos gijimo link, bet ir nuramindavo įbaugintą sergančio žmogaus protą, padėdama patikėti savimi bei savo sveikimu. Laimingiausia pasaulyje save vadinusi moteris rūpinosi ne tik kūno, bet ir sielos gerove. Ji sakydavo: „Jei norime būti sveiki, bent 70% mūsų minčių turėtų būti apie Dievą“. Pasak jos, mūsų sveikata priklauso būtent nuo atsidavimo Dievui.