Kuo greičiau išmeskite šiuos produktus: jie – kepenų nuodas

Daugeliui atrodo, kad kepenų ligos siejamos tik su per dideliu alkoholio vartojimu. Tačiau mitybos specialistė Gintarė Jonaitytė atkreipia dėmesį, kad kepenų ligos gali išsivystyti ir dėl kitų priežasčių – nutukimo, nesubalansuotos mitybos, perdirbto maisto vartojimo.

„Visi galvoja, kad nuo to, jog žmogus daug geria, atsiranda kepenų problemos. Taip, yra alkoholinė kepenų liga, paveikta būtent alkoholio, kuri gali išsivystyti iki suriebėjimo, bet ne tik.

Yra nealkoholinė kepenų liga, kurią lemia nutukimas, o jos galutinis rezultatas yra kepenų cirozė. Dar būna ligos, paveiktos infekcijos, kai jau irgi stebimi kepenų pažeidimai, bet jau jie yra visiškai kitokio tipo“, – aiškina ekspertė.

Alkoholis – kepenų priešas numeris vienas

Ne paslaptis, kad alkoholis daro didelę žalą kepenims. Pasak G. Jonaitytės, net ir saikingas jo vartojimas gali turėti neigiamą poveikį. Jos teigimu, žmonės kartais galvoja, jog išgers šiek tiek ir viskas bus gerai, bet net saikingas alkoholio vartojimas turi įtakos.

„Žiūrint, kokį alkoholį vartoji ir kokį kiekį, jeigu dažnai – 2-3 kartus per savaitę – tai jau daro įtaką kepenims“, – sako specialistė.

Ji taip pat pabrėžia, kad įvairūs alkoholiniai gėrimai turi skirtingą poveikį: „0,3 litro alaus, iki 120–130 mililitrų vyno ar 30–40 ml stipraus gėrimo kaip degtinė, brendis, konjakas ar panašiai, yra standartinis alkoholio vienetas, kuris vadinamas saikingu.“

Dar vienas svarbus kepenų priešas – perdirbtas maistas. Pasak mitybos ekspertės, žmonėms labiausiai kenkia produktai, kuriuose yra daug pridėtinio cukraus ir fruktozės:

„Kartais žmonės keičia stalo cukrų (standartinį baltąjį cukrų) į fruktozę (cukraus rūšis, kurios yra natūraliai vaisiuose), manydami, kad tai sveikiau.

Tačiau kažkaip niekas neakcentuoja, kad fruktozė metabolizuojasi vieninteliame organe – kepenyse. Per didelis kiekis sukelia riebalų lašelių formavimąsi, jie nusėda ant kepenų sienelių ir taip formuojasi plokštelės, kurios sukelia kepenų suriebėjimą.“

Ji išskiria ypač pavojingus saldintus gėrimus, baltus miltus ir saldumynus, į kuriuos jie įeina, bei perdirbtus produktus, kuriuose gausu riebalų ir cukraus.

„Kai žmonės saikingai suvalgo vieną kitą gabaliuką iki 50-60 gramų, tai labai reikšmingos įtakos ir neturi, nes organizmas spėja tą cukrų perdirbti ir paversti jį energija.

Tačiau kai yra persivalgoma perdirbtų produktų, pavyzdžiui, greitai užšaldytų, kuriuose pridėta milžiniški kiekiai cukraus, ta visa kombinacija ir sukelia tuos, pirmiausia, uždegimus, paskui pažeidimus, o galiausiai ir suriebėjimą“, – tikina G. Jonaitytė.

Sūrūs produktai – pavojingi ne tik širdžiai, bet ir kepenims

Druska yra dar vienas elementas, kurio perteklius gali neigiamai paveikti kepenis. Anot ekspertės, ji ne tiek lemia kepenų suriebėjimą, kiek gali pakeisti jų struktūrą – sukelti fibrozę.

„Fibrozės metu druskos kristalai susikaupia ir nusėda tam tikroje kepenų ląstelėje, iš ko susidaro randinis ir negyvas audinys, kuris trukdo normaliam organo funkcionavimui“, – perspėja specialistė.

G. Jonaitytės teigimu, ypač daug druskos yra konservuotose daržovėse, greituose užkandžiuose ar rūkytuose produktuose.

Žiūrint į tokio maisto druskos koncentraciją, jos kiekis gali viršyti net paros normą žmogui, kuri yra apie 5 gramus.

Mitybos specialistė įspėja dar dėl vienos grėsmės – dėl pernelyg kepto, gruzdinto maisto.

„Perkeptame, gruzdintame ir apskrudusiame maiste yra begalė transriebalų, kurie sukelia didžiulę apkrovą kepenims.

Kai kepenys nesugeba apdoroti didelio kiekio toksinų, juos nukenksminti ir pašalinti per išeinamąją angą, per prakaitą ir panašiai, jie tiesiog kaupiasi organizme ir sukelia uždegimus“, – aiškina ji.

Be to, tokie produktai neretai turi ir per didelį druskos bei cukraus kiekį, kas dar labiau apsunkina kepenų veiklą.

Dėl šios priežasties mitybos specialistė skatina visus pažiūrėti į etiketę dėl dviejų svarbiausių elementų – cukraus ir druskos.

„Jeigu jie neviršija normos, tada gali būti priskiriama saikingam vartojimui. Tarkime, druska turi būti apie pusantro gramo, iki dviejų gramų kaip ir leistina, o cukrus priklauso, aišku, nuo produkto, bet, pavyzdžiui, imkime standartinę duoną, tai kad joje būtų ne daugiau negu 5 gramai cukraus“, – tvirtina G. Jonaitytė.

Neplautas maistas – tyli grėsmė

Mitybos ekspertė atkreipia dėmesį ir į higienos svarbą. Neplauti vaisiai, uogos, netinkamai laikomas ar supelijęs maistas gali sukelti ne tik standartines kepenų veiklos sutrikimo ligas, bet ir kepenų vėžį.

„Vasarą tai būna uogos, tie patys obuoliai ir panašiai, kai nuo žemės ir nuo visokių purvinų paviršių juos griebia ir deda į burną, ypač vaikai.

Arba kai išvažiuoja į egzotines šalis ir vartoja daug kurkumino, priešuždegiminius prieskonius, kurie neleidžia mikrobams, virusams atsirasti ir išsiplėtoti organizme“, – įžvalgomis dalinasi G. Jonaitytė.

Nemažiau svarbu yra maisto valgymo greitis, kadangi jis ypač apkrauna kepenų darbą. Tai gali lemti nutukimą, kas yra tiesiogiai susiję su kepenų suriebėjimo rizika arba tikimybe juo susirgti.

Be to, raudona mėsa – produktas, kuris kelia nemažai diskusijų dėl sočiųjų riebalų savyje. Būtent tokia mėsa didina uždegimo procesus organizme, kas gali tiesiogiai pakenkti kepenims.

G. Jonaitytė pasakoja apie nealkoholinį kepenų suriebėjimą nuo nutukimo, tai yra, nuo pernelyg didelio angliavandenių suvartojimo.

„Man dažnai pasakoja klientai, kad nevalgo, nededa į arbatą cukraus ir šiaip jo nevartoja. Sakau: „O vartojate, pavyzdžiui, iš prekybos centro kažkokį padažą, majonezą, gal netgi jogurtą su priedais, su uogiene, marinuotas daržoves arba kiniškus patiekalus, arba šiaip silkę?“

Ten visur yra cukraus, nes jis veikia kaip konservantas. Taip pat ten yra tona druskos. Tokia kombinacija, duetas tikrai nėra palankūs, nes kelia uždegimą ir tiesiog išprovokuoja genetinį kepenų sudirgimą pradžioje, tuomet jau struktūriškai keičia kepenis, jos riebėja, fermento rodikliai pasikeičia ir panašiai“, – teigia mitybos specialistė.

Mityba yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių kepenų sveikatą. Nors daugelis produktų atrodo kasdieniai ir įprasti vartoti, jų perteklius gali lemti rimtas kepenų ligas. Todėl, anot mitybos ekspertės, svarbu rinktis subalansuotą, įvairią mitybą ir nepamiršti sveikų įpročių, kurie padės išsaugoti kepenis sveikas ilgus metus.