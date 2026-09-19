Kodėl lietuviai nori padėti gyvūnams, bet bijo pagelbėti žmonėms? „Beveik pusė žmonių sako...“

Laidoje „Verta žinoti“ savanorystės platformos „Sava“ vadovė ir bendraįkūrėja Kristina Balčiauskaitė atskleidė, kodėl gyventojams lengviau suteikti pagalbos ranką gyvūnams.
Gyvūnai – emociškai saugesnis pasirinkimas
Laidos metu K. Balčiauskaitė atskleidė tendenciją: noras padėti gyvūnams dažnai slepia pačių žmonių emocinio saugumo poreikį. Pagalba likimo nuskriaustam žmogui reikalauja gilesnio emocinio įsitraukimo, kurio daugelis tiesiog prisibijo.
„Apklausa mums rodė, kad pirmoje vietoje yra gyvūnai. Galbūt nėra tos baimės, kad emociškai bus sunku. Viena iš priežasčių – bijau, kad ateisiu, pamatysiu, man bus skaudu, įsitrauksiu ir negalėsiu atsitraukti. O gyvūnas yra mielas ir jam norisi padėti“, – aiškino pašnekovė.
Nors gyvūnų prieglaudos savanorių stygiumi skųstis negali, socialinėse srityse situacija visai kitokia.
„Gyvūnų prieglaudas tikrai užplūsta savanoriai. Bet tos jautresnės, sudėtingesnės temos, kur reikalingi mokymai ir gilesnis įsitraukimas – jose tikrai trūksta savanorių“, – pabrėžė „Sava“ vadovė K. Balčiauskaitė.
Žmonėms trūksta laiko
Kita svarbi priežastis, kodėl išvengiama savanorystės su vaikais, senjorais ar neįgaliaisiais – asmeninio resurso trūkumas. Daugelis gyventojų patys jaučiasi pavargę, todėl papildoma emocinė našta jiems atrodo per sunki.
„Tam, kad tu savanoriautum, tu pats turi turėti vidinio resurso, vidinės stiprybės, kad gali padėti ne vien tiktai sau. O mes dabar gyvename tokiais sudėtingais laikais, kai norisi pirmiausia pasirūpinti savo gerove“, – sakė K. Balčiauskaitė.
Anot jos, būtent laiko stoka išlieka dažniausiu pasiteisinimu:
„Beveik pusė žmonių sako: neturiu laiko. Vėliau nurodo prastą sveikatą ar kad nežino, nuo ko pradėti.“
Visą pokalbio ištrauką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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