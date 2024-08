Knarkti nustosite be vargo: štai, ką reikia padaryti

Knarkia milijonai suaugusių žmonių pasaulyje ir šis įprotis dažnai labiau veikia jūsų partnerį lovoje, o ne jus, todėl svarbu kuo greičiau išspręsti šią problemą.

„Mattress Next Day“ generalinis direktorius ir miego ekspertas Martinas Seeley ir eachnight.com ekspertai Kiera Pritchard bei Narwanas Aminis papasakojo, kaip sustabdyti knarkimą, rašo express.co.uk.

Kaip nustoti knarkti?

Vienas paprasčiausių būdų – miegoti ne ant nugaros, o ant šono. K. Pritchard teigimu, miegojimas ant nugaros tik dar labiau sustiprina knarkimą, nes gulint ant nugaros žandikaulis, liežuvis ir kiti minkštieji audiniai spaudžia gerklę, ko pasekoje susiaurėja kvėpavimo takai, pasunkėja kvėpavimas ir atsiranda knarkimas.

„Miegojimas ant pilvo taip pat gali sumažinti knarkimą, tačiau miegant šia poza taip pat gali būti užspaudžiami kvėpavimo takai. Be to, tie, kurie miega ant pilvo, dažnai iškreipia kaklinę stuburo dalį, nes norėdami kvėpuoti turi pasukti galvą į šoną“, – aiškino ji.

REKLAMA

REKLAMA

N. Aminis rekomenduoja išbandyti dar vieną būdą – atlikti gerklės raumenis stiprinančius pratimus, kurie padės atsikratyti knarkimo. Išbandykite šiuos tris pratimus:

REKLAMA

Keletą kartų prie dieną tris minutes garsiai ir išraiškingai kartokite kiekvieną balsį (a-e-i-o-u);

Priglauskite liežuvio galiuką už viršutinių dantų ir tris minutes per dieną braukite liežuviu per juos;

Susičiaupkite, suspauskite lūpas ir palaikykite 30 sekundžių. Prasižiokite ir judinkite žandikaulį į dešinę pusę, palaikykite 30 sekundžių. Padarykite tą patį į kairę pusę.

Be to, miego ekspertas M. Seely pataria atkreipti dėmesį į tai, kiek alkoholio išgeriate prieš miegą. Martinas pataria, jei įmanoma, visiškai jo nevartoti arba vartoti tik vieną vakarą per savaitę.

REKLAMA

REKLAMA

„Nors daugelis žmonių mano, kad alkoholio vartojimas padeda greičiau užmigti, alkoholis iš tikrųjų atpalaiduoja gerklės raumenis, todėl kvėpavimo takai tampa standūs. Tai sukelia vibracijas minkštuosiuose audiniuose, todėl yra didesnė tikimybė knarkti“, – paaiškino miego ekspertas.

Ne ką mažiau svarbu ir tai, kokiu laiku ir ką valgote prieš miegą. N. Aminas rekomenduoja prieš naktį valgyti lengvesnį ir sveikesnį maistą, taip pat jį valgyti ne prieš pat miegą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Jei naktį skrandis bus per daug pilnas, jūsų diafragma neturės pakankamai vietos išsiplėsti kvėpuojant, o tai trikdo miegą.

Venkite pieno produktų, kurie didina riziką knarkti, o vakarienės metu valgykite daug baltymų turinčius produktus, pavyzdžiui, lašišą, tuną ar kalakutieną – jie padeda išvengti knarkimo“, – patarė miego ekspertas.