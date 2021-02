Klaipėdietė skubiai įspėja dėl kontraceptikų: atsidūrė reanimacijoje

Klaipėdietė Aušra (tikrasis vardas redakcijai žinomas – aut. past) su naujienų portalu tv3.lt susisiekė norėdama įspėti kitas moteris apie galimą kontraceptikų žalą. Išgyvenusi skaudžią patirtį, kuri jai vos nekainavo gyvybės, klaipėdietė nusprendė paskleisti žinią Lietuvos moterims:

„Prašau, negerkite kontraceptikų, kuriuos „draugė rekomendavo, forume perskaičiau, o ginekologas sutiko ir išrašė.“ arba prieš tai neatlikę tyrimų. Ypač kreipiuosi į tas, kurios juos vartoja pirmą kartą“, – tokiais žodžiais savo pasakojimą pradeda moteris.

Sveikatos problemų neturėjo

Prieš pradėdama pasakoti apie jos gyvenimą aukštyn kojomis apvertusią ligą, Aušra papasakojo niekada nesiskundusi savo intymia sveikata. Be to, ji priduria visada profilaktiškai apsilankanti pas ginekologą.

Ir nors po kiekvienos patikros moteris gydytojos kabineto duris uždaro ramia širdimi, vieną dieną viskas buvo kitaip. Moteris iš gydytojos išgirdo diagnozę, kuri trenkė lyg perkūnas iš giedro dangaus – jai buvo nustatytas policistinių kiaušidžių sindromas (toliau – PKS – aut. past).

„Kad turiu policistinį kiaušidžių sindromą – niekada neįtariau. Pas ginekologą lankydavausi bent kartą per metus, pasitikrindavau dėl paveldimumo, visiškai nesusijusio su PKS. Pirmą kartą apie tai, kad gydytoja mato policistinių kiaušidžių vaizdą išgirdau prieš metus, anksčiau jų niekas nematė. Aišku iškart nubėgau pas kitą specialistę į vaisingumo kliniką ir ten pasakė tą patį – policistinių kiaušidžių vaizdas labai ryškus“, – prisimena Aušra.

REKLAMA

Kontraceptines tabletes gėrė dėl ligos

Gydytoja moteriai paaiškino, kad specifinio gydymo PKS nėra ir dažniausiai šis sindromas yra gydomas kontraceptikais, tad ir Aušrai buvo pasiūlyta išbandyti šį būdą. Prieš išrašydama vaistus, ginekologė Aušros paklausė vieno klausimo, kurį moteris prisimena iki šios dienos:

„Tas lemtingas klausimas buvo toks: „Ar jūsų šeimoje kas nors yra turėjęs trombozių, ankstyvų insultų ar infarktų?“ Ne. Atsakiau sąžiningai ir jų tikrai nėra. Bent jau nebuvo iki manęs“, – liūdnai šypteli Aušra. – Pradėjus vartoti kontraceptines tabletes, viskas buvo gerai: nebuvau nei pikta, nei pavargusi, nei svoris augo.

Jo ir taip turiu kokiais 10 kilogramų daugiau, tai nei gramo nepriaugau papildomai. Jokių specialių dietų nesilaikiau. Tiesa, rūkiau, daugiau mažiau, bet vis tiek į klausimą „ar rūkote?“ visada atsakydavau taip.“

Po 3 mėnesių atsidūrė reanimacijoje

Vis dėlto gera Aušros savijauta truko neilgai. Moteris pasakoja, kad po 3 mėnesių kontraceptinių tablečių vartojimo jai ištino blauzda. Anot Aušros, koja buvo taip ištinusi, kad ji nebegalėjo gyventi įprasto gyvenimo ir beveik visą laiką praleisdavo lovoje. Gydytojai moteriai išrašė vaistų, kurie turėjo numalšinti skausmą, tačiau, Aušros teigimu, tai nepadėjo. Skausmas nesiliovė kelias dienas, todėl ji nuvyko į priėmimo skyrių, kuriame gydytojai nuramino ir pasakė, kad tai tiesiog paprastas uždegimas.

Per daug apie tai negalvodama, Aušra toliau gyveno įprastą gyvenimą ir tikėjosi, kad blauzdos tinimas ir skausmas praeis savaime. Deja, po savaitės moteris atsidūrė reanimacijoje – jai buvo nustatyta submasyvi plaučių tromboembolija.

REKLAMA

„Žmonių kalba šnekant, dešinėje kojoje per visą kojos ilgį yra trombas, giliojoje venoje, kuriuo kraujas grįžta į širdį. Giliosios venos yra labai storos, tokios kaip nykštys. Tai kai trombas atplyšta jis keliauja į širdį, tada į plaučius, ten užkemša pirma smulkesnes kraujagysles, o tada, jei trombas didelis, ir pagrindines.

Man užkišo abi pagrindines. Tokiu atveju į plaučius negali patekti iš širdies pumpuojamas kraujas, dešinioji širdies arterija išsipučia ir tada jau viskas. Daugumai tai yra pabaiga. Jei laiku ir vietoje, turiu omeny reanimacijoje, spėja atlikti trombolizę ir ištirpdyti trombus, tai ačiū dievui, bet, mielosios, pasekmės lieka visam gyvenimui.

Trombai gali susidaryti ne tik kojoje, bet ir širdyje, papuolę į smegenis sukelti insultą. Tai yra labai baisu ir rizikinga. Mano septynerių metų sūnus galėjo likti be mamos“, – liūdnai sako Aušra.

Ragina išsitirti

Neslėpdama apmaudo moteris sako suprantanti, kad laiko atgal atsukti nebegali, nors tą padaryti norėtų labiau už viską. Tačiau pasimokiusi iš savo skaudžios patirties, ji nori perspėti visas Lietuvos moteris nerizikuoti savo sveikata:

„Klausimo „ar šeimoje nėra ankstyvų trombozių?“ kartais net nebūna, o bet kokiu atveju jo nepakanka. Dirbant sėdimą darbą, plius, neduok dieve, rūkant, pridėjus kontraceptikų vartojimą išeina tikras Molotovo kokteilis, po kurio tikėtis kažko gero net neverta.

Todėl prieš vartojant kontraceptikus būtina patikrinti polinkį į trombus. Tyrimus gali paskirti ir šeimos gydytoja, ir ginekologas. Kažkam šie tyrimai būtų išgelbėję gyvybę, man padėję išvengti skaudžių pasekmių, nes paveldimumo atžvilgiu trombų neturėjau.“

REKLAMA

Perspėja visas moteris

Taip pat Aušra priduria negalinti atsistebėti tuo, kad nemaža dalis moterų patarimo dėl kontracepcijos priemonių vartojimo klausia draugių arba pagalbos ieško įvairiose socialinių tinklų grupėse.

„Kreipiuosi į moteris norėdama pasakyti, kad jos liautųsi brukti viena kitai kontraceptikus, juos rekomenduoti pagal tai, ką vartoja pačios, nes kartais net medikai negali įvertinti visų rizikų. Kol negėriau kontraceptikų, buvau visiškai sveika, dirbau 2–3 pilnas dienas per savaitę.

Taip pat ir cigarečių pakelio nesurūkydavau per dieną. Man jo pakako 2–3 dienoms. Submasyvi plaučių tromboembolija dideliai daliai moterų pasibaigia mirtimi per pirmas 10 minučių be galimybės išsigelbėti“, – teigia Aušra.

Po šio įvykio moteris neslepia suabejojusi ne tik kontraceptikų vartojimu, bet ir tuo, ar pakankamai rūpinasi savo sveikata:

„Tai padeda susimąstyti ne tik apie kontraceptikų gėrimą loterijos būdu, bet ir apie rūkymą bei sveiko žmogaus dienos režimą – darbo laiką, judėjimo rekomendacijas, mitybą, poilsį. Ne šiaip sau šitie dalykai sugalvoti. Man irgi atrodė, kad aš nemirtinga ir tokie dalykai nutinka kažkam kažkur labai toli.“

Kontraceptinių tablečių rūšys

Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kokiais atvejais yra skiriamos kontraceptinės tabletės, kokį šalutinį poveikį jos gali turėti ir kam jų vartoti nerekomenduojama. Į šiuos klausimus atsakė Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė, profesorė Rūta Jolanta Nadišauskienė.

Gydytoja nurodo, kad yra kelios kontraceptinių tablečių rūšys. Dažniausiai naudojamos sudėtinės kontraceptinės tabletės, sudarytos iš estrogeno ir progestino. Taip pat yra vien tik iš progestino sudarytos tabletės, vadinamos „mini pills“, kurios rekomenduojamos kaip alternatyva toms, kurios negali vartoti estrogenų, pavyzdžiui, žindančioms moterims. Ir trečioji grupė – skubios kontracepcijos tabletės, kurios naudojamos po nesaugaus lytinio akto, plyšus ar nusmukus prezervatyvui.

REKLAMA

Skiriamos prevencijai ir sveikatos sutrikimams lengvinti

Pasak gydytojos, vienos populiariausių ir dažniausiai naudojamos yra sudėtinės kontraceptinės tabletės. Neretais atvejais jos skiriamos ne tik kaip vienas iš būdų apsisaugoti nuo neplanuoto nėštumo, bet ir kaip priemonė, tam tikriems sveikatos sutrikimams palengvinti.

„Mes jas kartais naudojam ne tik apsisaugojimui nuo nėštumo, bet tarkim mėnesinių ciklo sutrikimams koreguoti, jeigu yra sutrikusios mėnesinės, gausus kraujavimas mėnesinių ciklo metu, taip pat kontraceptinės tabletės skiriamos tokių ligų kaip endometriozė, kuri gali sukelti skausmingas mėnesines ir gausų kraujavimą, gydymui.

Arba dar kontraceptinės tabletės gali būti skiriamos, kai nepavyksta kitomis, dermatologų ar kosmetologų skirtomis priemonėmis, išgydyti aknės bėrimų“, – nurodo R. Nadišauskienė.

Gydytoja priduria, kad kontraceptinės tabletės taip pat skiriamos kai kurių vėžinių susirgimų prevencijai.

„Kai artimoje giminėje, moteriškoje linijoje yra kiaušidžių vėžys, tai kontraceptinės tabletės yra vienintelis profilaktinis būdas, kuris gali apsaugoti moterį nuo kiaušidžių vėžio, kuris dažnai yra paveldimas. Kontraceptinės tabletės apsaugo iki 40 ar net 80 procentų. Kitų prevencijos būdų nėra. Taip pat sumažėja ir gimdos gleivinės vėžio rizika iki 50 procentų.

Jeigu yra buvęs negimdinis nėštumas, tai kontraceptinės tabletės jo riziką sumažina iki 90 procentų. Pagrindinis tikslas yra šviesti moteris, kad jos pasitartų su ginekologu, jeigu vienas netinka, tai susirastų kitą, tikrai yra su kuo pasitarti ir pasirinkti geriausią būdą“, – sako specialistė.

REKLAMA

Kontraceptinės tabletės gali netikti

R. Nadišauskienė atkreipia dėmesį, kad paskirtos kontraceptinės tabletės moterims gali ir netikti. Tokiu atveju, pajutus negalavimus ar nepageidaujamus reiškinius, tokius kaip svorio augimas ar lytinio potraukio praradimas, reikėtų apsilankyti pas specialistą. Jis patars, ar jums reikia pakeisti kontracepcijos būdą, o galbūt užteks parinkti kitą kontraceptinių tablečių rūšį.

„Kai kurias moteris, joms paskyrus kontraceptines tabletes, ima pykinti. Dažnai tas pykinimas praeina po 2–3 mėnesių. Kai kurioms moterims provokuoja galvos skausmus arba, jeigu jos turi migreną, mes kontraceptinių tablečių neskiriame.

Šiuolaikinės kontraceptinės tabletės neturi tokio ryškaus poveikio svorio didėjimui, skysčių kaupimui audiniuose, bet, vėlgi, kai kurioms moterims tai gali nutikti. Tuomet pasitarus tenka keisti kitą kontracepcijos būdą ar tablečių rūšį. Gali būti sumažėjęs lytinis potraukis, bet visa tai labai svarbu aptarti su moterimi, kad ji nesivaržytų, ateitų, pasiklaustų“, – komentuoja gydytoja.

R. Nadišauskienė atkreipia dėmesį, kad taip pat, prieš vartodamos kontraceptines tabletes, moterys turėtų apsvarstyti tai, kad nors jos apsaugo nuo neplanuoto nėštumo, tačiau tai nėra itin patikima priemonė, norint išvengti lytiškai plintančių ligų:

„Kontraceptinės tabletės šiek tiek sumažina riziką infekcijai patekti, bet iš tiesų neapsaugo.“

Kontraceptinių tablečių negali vartoti gausiai rūkančios

R. Nadišauskienė įspėja, kad prieš pradedant vartoti kontraceptines tabletes, būtinai reikia pasitarti su specialistu, kuris įvertins jūsų sveikatos būklę ir patars, koks kontracepcijos būdas jums tinkamiausias. Kalbant apie kontraceptines tabletes, pasak gydytojos, jos kai kurioms moterims vis dėlto negali būti skiriamos.

REKLAMA

Gydytoja akcentuoja, kad kontraceptinių tablečių negali vartoti tos, kurių giminėje buvo nustatyta tromboembolijos atvejų. Jeigu moteris paveldėjo polinkį į giliųjų venų trombozę, vartojant kontraceptikus, liga gali išsivystyti. Taip pat ši rizika išauga gausiai rūkančioms.

„Labai svarbu žinoti, ar nėra šeimoje kokių nors tromboembolijos komplikacijų, staigių mirčių, labai retai, bet pasitaiko tokių atvejų, susijusių su genetika, kai moterys negali naudoti kontraceptikų. Aš labai kviesčiau pasišnekėti su profesionalu, su kuriuo būtų galima tai aptarti.

Mes visuomet klausiame, ar nebuvo kokių nors giliųjų venų trombozės, artimųjų, kuriuos būtų ištikusi staigi mirtis nuo tromboembolijos. Dar rizika didėja toms moterims, kurios labai daug rūko. Ir su metais, skaičiuojama nuo 35 metų ir jeigu rūko, tai mes neskiriame kontraceptinių tablečių“, – komentuoja gydytoja, pridurdama, kad kontraceptinės tabletės taip pat neskiriamos moterims, kurios yra rizikos grupėje patirti miokardo infarktą ar insultą.

Kontraceptinių tablečių negali vartoti gausiai rūkančios ir turinčios traumų

Taip pat gydytoja išskiria tokius atvejus, kai moteris serga aktyvia kepenų liga, krūtų vėžiu ar jai pasireiškia neaiškios kilmės kraujavimas.

„Kontraceptinės tabletės netinka moterims, jeigu yra neaiškus kraujavimas iš makšties, taip pat moterims, kurios serga aktyvia kepenų liga, kadangi hormoninės sudedamosios dalys yra skaidomos kepenyse, tai sergant, tarkim, kepenų liga, ji gali paūmėti. Kontraceptinės tabletės netinkamos vartoti, jeigu sergama krūtų vėžiu.

Ir, aišku, jeigu yra nežinomas nėštumas. Tačiau, kiek yra duomenų, tos moterys, kurios vartojo kontraceptines tabletes pastodamos, joms nieko blogo neatsitiko“, – vardija R. Nadišauskienė.

REKLAMA

Ji nurodo, kad kontraceptinės tabletės taip pat negali būti vartojamos tais atvejais, jeigu moteris neseniai patyrė traumą ar turėjo operacijų:

„Taip pat kontraceptinės tabletės neskiriamos, kai yra kokia nors trauma, pilvo chirurgija ir ilga mobilizacija, nes irgi susidaro trombai. Tai jeigu moteris naudoja kontraceptikus, juos reiktų nutraukti. Moteris turėtų tai pranešti gydytojui, kad jis galėtų pakonsultuoti. Noriu akcentuoti, kad labai svarbu pasitarti, pasiklausti, ne vien tik perskaityti informacinį lapelį.“

Gydytojos teigimu, svarbiausia dėl bet kokių kontraceptinių priemonių vartojimo pasitarti su gydytoju.

„Kiekvienas atvejis yra savitas ir todėl labai svarbu gauti konsultaciją. Nevartoti todėl, kad draugė rekomendavo. Tu esi tu ir tau turi padėti pasirinkti pačią tinkamiausią priemonę“, – teigia R. Nadišauskienė.