Kilus skandalui dėl Kauno klinikų maisto – paaiškėjo tiesa: „Apgailestaujame“

„Kauno klinikose stengiamės operatyviai reaguoti į kilusius nesusipratimus, todėl visuomet prašome apie juos informuoti ligoninės darbuotojus iš karto. Šiuo atveju moteriai buvo atneštas ne tas maisto padėklas. Apgailestaujame dėl šio nesusipratimo“, – naujienų portalui tv3.lt rašo Kauno klinikų atstovai.

Primename, kad naujienų portalas tv3.lt informavo apie tai, kad socialiniuose tinkluose kilo tikras skandalas po to, kai maisto apžvalgomis užsiimantis tinklaraštininkas „Riebus katinas“ pasidalijo nuotrauka, kurioje, jo teigimu, užfiksuoti pietūs, kuriuos gavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno klinikų Vaikų ligų klinikoje sergantį vaiką prižiūrinti mama. Kauno klinikų atstovai atsakė, kad nuotraukoje užfiksuotas ne visas maistas, o, be to, jis skirtas ne mamai, o vaikui, kuris maitinamas pagal specialią dietą.

Sukėlė pasipiktinimų audrą

„Jau kelis kartus daviau sau žodį nebesidalinti ligoninių maistu. Bet kai gaunu tokias nuotraukas norisi šaukti garsiai: „Žmonės, kas jums darosi????“ Tai mamai gulinčiai su vaiku pietūs – jokios sriubos. Koks dietologas sudarė tokį racioną, kur vietoj sriubos papildomai duodama sviesto? Ir ant ko jį tepti, kur tradicinė duona ar batonas?

Kas nustatė tokias mizernas porcijas, antro patiekalo – lyg žvirbliams patrupinta palesti??? Jei sakote, kad tai skirstančių maistą kaltė, tai tada mano klausimas visiems pasvarstymui: kokiais sunkvežimiais jie velka maistą namo, nes tiek „nusukus“ į lengvąjį automobilį nesukiši?“ – piktinamasi „Riebaus katino“ įraše.

Kartu su įrašu pateiktoje nuotraukoje matyti patiekalas, kurį, pasak tinklaraštininko, moteris gavo praėjusią savaitę – mėsos kukulis, daržovės ir keli gabalėliai sviesto. Šis įrašas sulaukė virš tūkstančio komentarų ir šimtų pasidalinimų – vieni žmonės piktinosi, kad toks mamai patiektas maistas yra netinkamas ir komentaruose ėmė dalintis, kokią patirtį jie turėjo gulėdami ligoninėse.

Kiti internautai pateikė savo versijas, kad nuotraukoje užfiksuotas galimai jau suvalgytas maistas. Buvo ir tokių, kurie pasvarstė, kad toks patiekalas galėjo būti skiriamas vaikui, o ne mamai.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su tinklaraštininku, jis tikino, kad šia nuotrauka su juo pasidalijusi moteris jį informavo, kad toks maistas buvo patiektas jai, o vaikas gavo trintas košeles.

Patiekalas buvo skirtas vaikui, o ne mamai

LSMUL Kauno klinikų komunikacijos tarnybos vyriausioji specialistė Karolina Račkauskienė naujienų portalui tv3.lt pakomentavo, kad nuotraukoje, kuria dalijasi tinklaraštininkas, užfiksuota tik dalis paciento pietų, be to, šis maistas buvo patiektas ne mamai, kaip savo įraše teigia tinklaraštininkas, o mažamečiam vaikui.

„Nuotraukoje matomas ne mamai, o 1–3 metų amžiaus pacientui skirtas maistas. Be to, nuotraukoje matosi tik dalis paciento pietų: nesimato sriubos, daržovių, arbatos“, – atsakymą pateikė ligoninės atstovė.

Specialistė pridūrė, kad tokie pietūs patiekiami vaikui, kuriam taikoma speciali ketogeninė dieta.

„Pacientui yra taikoma ketogeninė dieta, pagal kurią tądien pacientas pietums gavo jautienos kukulį su troškintomis daržovėmis, šviežių kopūstų sriubą, dalį avokado ir arbatą. Sviestas mamos pageidavimu patiekiamas atskirai. Viena jo dalis turėjo būti sriuboje, kita – daržovių troškinyje“, – rašoma ligoninės atsakyme.

Pasak Kauno klinikų atstovų, ši gydomoji dieta yra labai specifiška, nes jos laikantis vartojamas kelis kartus didesnis riebalų kiekis nei įprastai.

„Ketogeninė dieta yra gydomoji ir labai specifiška. Riebalų santykis yra 4 kartus didesnis už baltymų ir angliavandenių kiekį kartu sudėjus (4:1)“, – aiškina ligoninės specialistai. Taip pat Kauno klinikų atstovai patikino, kad su mažylio mama ši situacija buvo aptarta ir pacientė jokių nusiskundimų dėl ligoninės maisto neturi.

Tąkart naujienų portalas tv3.lt susisiekė su tinklaraštininku „Riebus katinas“ ir pasiteiravo moters, atsiuntusios šią nuotrauką, kontaktinių duomenų tam, kad ji galėtų patvirtinti neturinti priekaištų ligoninės maistui. Iš tinklaraštininko buvo gautas atsakymas, kad, jo žiniomis, su moterimi ligoninės personalas nebuvo susisiekęs, o ji pati su žiniasklaida bendrauti ir plačiau komentuoti situaciją atsisako.