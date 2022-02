Kilimų žinovės patarimai, ką vertėtų žinoti renkantis persišką kilimą

REKLAMA

REKLAMA

Žinutė iš gamtos ir iš žmogaus

Penkiolika metų besispecializuojanti persiškų, Šiaurės Kaukazo kilimų rinkoje L. Bohne pasakojimą pradeda mintimi, kad žmogus negali gyventi be grožio, o grožis yra gamta. Kilimai ir daugeliu atveju kitos interjero detalės yra bandymas tą prigimtinį gamtos grožį perkelti į materiją, į kilnojamą objektą, kuris džiugintų mus namų aplinkoje. Rytietiški kilimai, be to, visada neša žinutę: į juos žvelgiant kyla istorinių klausimų, skleidžiasi konkrečios vietovės botanikos įvairovė, kilimą rišusios tautos ypatumai.

Kas yra tikras kilimas?

Rankų darbo kilimas yra prabangos elementas. O kas gi yra tikras kilimas? „Konkrečioje geografinėje vietovėje tam tikrų genčių tik joms būdingais metodais pagamintas ir būtinai iš vietinių žaliavų. Šiaurės Kaukazo tautų raštais Indijoje pagamintas kilimas nėra kaukazietiškas, kaip ir Kinijoje pagamintas persiško kilimo analogas nėra persiškas.“ – pasakoja pašnekovė.

REKLAMA

REKLAMA

Rytietiškas ir persiškas

Vakaruose rytietiškų raštų kilimai dažnai pavadinami persiškais. L. Bohne sako, kad toli gražu ne visada taip sakyti tikslu. Pagal stilistiką, techniką ir geografines zonas yra skiriamos septynios rytietiškų kilimų grupės: Persijos, Anatolijos, Kaukazo, Centrinės Azijos, Indijos, Kinijos, Šiaurės Afrikos (Maroko). Persiškas kilimas, kaip matyti, patenka į rytietiškų kilimų kategoriją, tačiau dėl pripažinimo tarp visų esamų rankų darbo kilimų, unikalių gamybos procesų, specifinės rišimo technikos vertinamas labiausiai. „Persai rūpestingai puoselėja savo kilimų kultūrą. Jų audimo menas yra tiesiog geresnis – geriausias pasaulyje.“ – taip švedų autorius Knutas Larssonas rašo savo knygoje apie rytietiškus kilimus.

Neretai kilimas pavadinamas ir pagal gamybos vietą, pavyzdžiui, Hamadanas, Isfahanas, Kirmanas, Širazas ir Bidžaras. Gali būti įvardintas ir atitinkamos etninės grupės vardu, pvz. Kaškajai, Afšarai, Turkmėnai.

REKLAMA

REKLAMA

Kilimas, kuris egzistuoja tik vieną kartą

Pagal tradiciją kiekvienas rankomis surištas persiškas kilimas yra unikalus. Audėja į kilimą visada įneš savo interpretacijos ar skonio. „Turėtumėte suklusti, jei tam tikro identiško rašto ir spalvų kilimas yra parduodamas keliais egzemplioriais, skirtingais dydžiais. Gali būti, kad susidūrėte su kopija arba tiesiog masinės gamybos kilimais, – perspėja pašnekovė. – Net jei kilimas rišamas pagal konkretų dailininko sukurtą eskizą, ir patyrusi audėja negali jo atkartoti šimtu procentu. Tradiciškai tam tikras rytietiškas kilimas egzistuoja tik vieną kartą. Būtent čia slypi rankomis surišto kilimo žavesys ir charakteris. Mašininiai kilimai projektuojami kompiuteriu ir gaminami santykiu 1:1.“

Kopijuojami tik geriausi

Persiški kilimai – labiausiai vertinami iš visų rytietiškų kilimų. Kaip tik dėl to jie ir yra kopijuojami už gimtinės ribų (buvusios Persijos). Specialistė sako, kad nors šios imitacijos dažnai yra geros kokybės, jos neatitinka aukštų standartų ir tradicinės persiško kilimo rišimo ar audimo technikos. Tarkim, Kinija ir Indija yra gerai žinomos šalys, turinčios gilias kilimų audimo tradicijas, tačiau jos taip pat imituoja specifinį persiškų kilimų dizainą. Imitacijos iš Indijos vadinamos „indo-“ ir yra žymiai pigesnės nei autentiškas persiškas kilimas.

REKLAMA

REKLAMA

Užmegzti ryšį

L. Bohne akcentuoja, kad rytietiškas kilimas savyje turi labai daug natų ir yra suvokiamas skirtingais lygmenimis. „Ką tikrai galime pajausti, net neturėdami ypatingų žinių, tai ar kilimas kalba su mumis, ar rezonuoja su mūsų vidumi, – sako L. Bohne. – Žmogaus namų aplinka yra išorėje reflektuoti jo vidiniai poreikiai. Todėl jei nejaučiate chemijos, žiūrėdami į eksponuojamą kilimą, tikėtina, kad tai – ne jūsų daiktas.“

Vienas iš svarbiausių aspektų renkantis – kilimo spalvinė paletė ir dizainas. Ar jis subalansuotas, gerai išdėstytas ir harmoningas? Ar suteikia gyvumo, gylio ir aiškumo pojūtį? Jei šių elementų trūksta, tikėtina, kad tai – nenuoseklus, galimai ir netikras kilimas.

Išskirtinis, o gal diskretiškas?

Tinkamai parinktas rankų darbo kilimas gali tapti puikus interjero pokytis, kai norisi ko nors naujo, tačiau ne grandiozinių perversmų. L. Bohne pirmiausia pataria įvertinti kilimo įsigijimo tikslą. Kilimas gali apjungti visus kambario elementus į vieną harmoningą visumą pats likdamas diskretišku, arba tapti iš karto pastebimu namų estetikos centru. Tad klauskite savęs, ar kilimas komunikuos išskirtinumą ar, priešingai, bus erdvę apjungianti detalė. Šis apsisprendimas nulems kilimo spalvų derinius, stilių ir kilimo dydį. Paprastai interjere lengviau priderinti kilimus su vientisu raštu, negu kilimus su centre esančiu „medalionu“.

REKLAMA

REKLAMA

Derinti su kambario forma

Taip pat svarbu įvertinti savo kambario matmenis ir formą (ar stačiakampis, ar kvadratas, ar kt.). Mat harmoningiausiai atrodo kilimai, kurie savo forma atkartoja kambario formą. „Užsakovai dažnai klausia, ar galima statyti baldus ant persiško kilimo. Tačiau vieno atsakymo nėra. Patariu eksperimentuoti, derinant kilimą ir baldų išdėstymą, tol, kol rasite geriausią derinį savo namams.“ – sako L. Bohne.

Apšvietimo įtaka

„Geriausia rinktis persišką ar kitą rytietišką kilimą jį pamačius gyvai. Dar tikslesnis vaizdas bus, jei įvertinsite jį tiek natūralioje dienos šviesoje, tiek prie vakarinio apšvietimo. Kilimų raštų ir spalvų kompozicija išdėstyta taip, kad sudarytų dvimatį vaizdą, tai suteikia kilimui gyvumo ir visuomet besikeičiančių raštų įspūdį. Todėl kaskart žiūrėdami į kilimą, priklausomai nuo apšvietimo, mes jį matome vis kitaip, tarsi judantį spalvų ir raštų žaismą,“ – atskleidžia rytietiško kilimo subtilybes žinovė. – Pavyzdžiui, esant dienos šviesai, ryškaus kolorito kilimas atrodys blankiau, o sutemus, įžiebus dirbtinį apšvietimą, kilimas taps sodrių, gilių spalvų. Tad apie namų apšvietimo įtaką kilimams ir net kilimo parinkimą, atsižvelgiant į kambario geografinę kryptį (šiaurė, pietūs, rytai, vakarai) taip pat verta pagalvoti.“