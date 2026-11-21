Specialistai įspėja, kad reguliarus alkoholio vartojimas gali turėti neigiamų pasekmių sveikatai. Tad ar kasdien vakarienės metu išgeriamas bokalas alaus yra nekaltas įprotis, o gal ilgainiui gali padidinti įvairių ligų riziką?
Kodėl kasdienis alaus vartojimas nėra sveikas?
Specialistai pabrėžia, kad kasdienio alkoholio vartojimo nereikėtų laikyti sveiku įpročiu, rašoma health.yahoo.com.
Dietologė René Ficek teigia, kad saikingas alaus vartojimas kai kuriems žmonėms gali būti suderinamas su subalansuota mityba, tačiau jis tinka ne visiems.
Ypač atsargūs turėtų būti žmonės, turintys tam tikrų sveikatos sutrikimų arba vartojantys vaistus, kurie gali sąveikauti su alkoholiu.
Dietologė Destini Moody taip pat atkreipia dėmesį, kad paties alkoholio negalima laikyti vertingu maistinių medžiagų šaltiniu. Todėl kasdienio alaus gėrimo nereikėtų pateisinti vien galima nauda sveikatai.
Kokie pavojai gresia kasdien geriant alų?
Pasak specialistų, aluje esantis alkoholis kelia riziką sveikatai. Net ir saikingas alkoholio vartojimas ilgainiui gali padidinti tam tikrų onkologinių ligų, įskaitant krūties ir storosios žarnos vėžį, riziką. Taip pat gali didėti kraujospūdis ir kūno svoris, nes alus organizmui suteikia papildomų kalorijų.
Dietologė R. Ficek išskiria ir kitus galimus kasdienio vartojimo padarinius. Alkoholis gali pabloginti miego kokybę, o vartojamas nepakankamai geriant vandens – prisidėti prie dehidratacijos.
Svarbu įvertinti ir tai, ar žmogui pavyksta kontroliuoti suvartojamo alkoholio kiekį. Jei darosi sunku atsisakyti kasdienio bokalo arba sumažinti išgeriamą kiekį, tai gali būti vienas iš požymių, kad formuojasi priklausomybė nuo alkoholio.
Alaus vartojimo žala organizmui
Bet to, aluje esantys polifenoliai ar kitos naudingosios medžiagos neturėtų tapti priežastimi šį gėrimą rinktis dažniau.
Nors nedideliais kiekiais kai kurių augalinių junginių galima gauti ir su alumi, jų teikiamą naudą nusveria su alkoholiu susijusi rizika.
Reguliarus alkoholio vartojimas siejamas su didesne kepenų ligų, širdies ir kraujagyslių sutrikimų bei tam tikrų vėžio formų rizika.
Todėl net ir renkantis silpnesnį alų svarbu nepamiršti, kad alkoholio poveikis organizmui priklauso ir nuo vartojamo kiekio, ir nuo dažnumo.
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