Kartu nesirodančių princo Harry ir Markle draugas išklojo, kas tarp jų vyksta

Meghan Markle bičiulis išsakė savo nuomonę apie jos santykius su princu Harry po to, kai hercogas paneigė gandus apie braškančią jų santuoką, rašoma mirror.co.uk.

Pakomentavo poros santykius

Dar praėjusią savaitę Harry per pasirodymą Niujorke išjuokė socialiniuose tinkluose pasirodžiusius kaltinimus, kad jiedu su Meghan susiduria su problemomis santykiuose.

Pastaraisiais mėnesiais pora vis dažniau buvo užfiksuota atskirai pasirodanti viešuose renginiuose, nes susitelkė į darbus.

Tiesą sakant, tą pačią dieną Harry buvo Niujorke, o Meghan – už tūkstančių kilometrų Kalifornijoje, kur pozavo ant raudonojo kilimo „Paley Honors Fall Gala“ renginyje kartu su Tyleriu Perry.

Žinoma, kad režisierius yra artimas šiai porai, nes pasiūlė jiems apsistoti viename iš savo namų Kalifornijoje, kai jie pirmą kartą persikėlė į JAV. Jis taip pat yra jauniausio poros vaiko, princesės Lilibet, krikštatėvis.

Renginio metu Tyleris pateikė įžvalgą apie Harry ir Meghan santykius, kalbėdamas su „E! News“: „Jie myli vienas kitą, turi gražią šeimą ir aš tiesiog noriu palinkėti jiems viso ko geriausio“.

Jis taip pat atviravo apie savo draugystę su Sasekso kunigaikščiais ir pridūrė: „Mūsų draugystė tikra, tyra ir graži. Aš juos myliu.“

Jo komentarai pasirodė po to, kai Harry taip pat buvo paklaustas apie spekuliacijas dėl jo ir Meghan santykių per „The New York Times Dealbook“ aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame jį kalbino Andrew Sorkinas.

Harry jam sakė: „Mes pirkome ir kraustėmės į kitus namus gal 10, 12 kartų. Matyt, taip pat ir išsiskyrėme gal 10 ar 12 kartų“.

Jis pridūrė, kad jam nuoširdžiai gaila spekuliuojančiųjų, kurių „viltys telieka svajonėmis, o realybe taip ir nepavirsta“.

Anksčiau nebuvo linkęs atvirauti

Tuo tarpu Tyleris, paklaustas apie šią porą kitame interviu, kurį davė laikraščiui „Sunday Times“, atsakė šaltai. Jis buvo paklaustas, kaip padėjo Harry ir Meghan pasiruošti persikėlimui į Ameriką, ir tuo metu atskleidė, kad „pokalbio intymumas išgaravo“. Tuomet režisierius paaiškino, kad Meghan yra kilusi iš Kalifornijos, todėl jai nereikėjo ruoštis jokiems pokyčiams.

Aktorius sakė: „Pasakysiu kai ką, ko išmokau apie juos kalbėdamas – nes yra nepasotinamas visuomenės noras viską apie juos sužinoti – bet koks užduotas klausimas man tampa bet ko, ką aš pasakysiu, antrašte.“

Tuomet jo buvo paklausta, kodėl visuomenė turi nepasotinamą norą išgirsti naujienų apie šią porą, bet jis atsakė, kad apskritai nekreipia dėmesio į žiniasklaidą, ir paklausė žurnalisto: „Jūs esate iš Jungtinės Karalystės, pasakykite man.“

Glaudi Tylerio draugystė su Saseksais taip pat buvo nagrinėjama Meghan ir Harry 2022 m. „Netflix“ dokumentinių filmų serijoje – ten paaiškėjo, kad pora nepažinojo šio režisieriaus, iki kol paprašė apsigyventi viename iš jo namų. Buvo atskleista, kad Tyleris taip pat pasiūlė porai naudotis jo privačiu lėktuvu ir apsaugos komanda, kol jie įsikurs.