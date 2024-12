Po nuolatinių spekuliacijų, kad Sasekso sutuoktiniai yra arti to, kad nutrauktų santuoką, princas Harry buvo priverstas atsakyti į gandus apie skyrybas.

Per pastaruosius keturis mėnesius Harry ir Meghan tik du kartus buvo pastebėti kartu viešumoje: per vaizdo pranešimą, kuriame jie kalbėjo apie prioritetą vaikų saugumui internete ir per jų itin plačiai nuskambėjusią kelionę po Kolumbiją rugpjūtį. Nuo to laiko jie surengė daugybę išraiškingų solinių pasirodymų, įskaitant ir praėjusį vakarą, rašo mirror.co.uk.

Sasekso kunigaikštis buvo Niujorke, kur dalyvavo „The New York Times Dealbook Summit“ susitikime, o jo žmona Meghan dalyvavo blizgiame įžymybių pilname renginyje Beverli Hilse, kuriame buvo pagerbtas jos bičiulis ir režisierius Tyleris Perry.

Paaiškėjo, kodėl princas Harry ir Meghan Markle viešumoje nebesirodo kartu

Pasak porai artimo šaltinio, atskirų pasirodymų priežastis – pasikeitusios jų įmonės. Pranešama, kad Meghan daugiausia dėmesio skiria savo verslui, o Harry užsiima labdaringa veikla.

Karališkosios šeimos ekspertas Duncanas Larcombe'as laikraščiui „Mirror“ papasakojo apie tai, kas iš tikrųjų yra „profesinis išsiskyrimas“ ir pažymėjo, kad poros dinamika labai pasikeitė.

Jis sakė: „Kai jie pirmą kartą atvyko į Kaliforniją, jie buvo valdinga pora, turinti panašias darbotvarkes, t. y. kritikuojanti karališkąją šeimą.

Meghan pradėjo siekti karjeros

Dabar, kai jie tai įveikė, atrodo, kad Meghan iš tiesų pradėjo siekti savo karjeros, o Harry taip pat dirbo darbus be Meghan, lankėsi oficialiuose vizituose be jos. Iš šalies žvelgiant tikrai atrodo, kad jie yra atskirti, kalbant apie tai, kokie yra jų prioritetai.“

Jis pridūrė: „Manau, kad tai tikrai įdomi tendencija, nes kyla klausimas: „Dėl ko jie visi yra? Ar jie yra komercinis subjektas, ar karališkoji šeima be portfelio? Šiek tiek painu sužinoti, kas iš tikrųjų juos skatina, išskyrus tai, kad, jei esi Meghan, stengiesi uždirbti pinigų, o Harry požiūriu, bandai įrodyti, kad vis dar esi padorus ir darbštus vaikinas.“

Tai buvo sunki savaitė porai, kuri vėl atsidūrė dėmesio centre po to, kai Vokietijoje pasirodė naujas dokumentinis filmas „Harry – The Lost Prince“ („Haris – dingęs princas“). Filmą sukūrė apdovanojimą pelniusi režisierė Ulrike Grunewald, kuri kalbėjosi su poros Montecito kaimynais, karališkosios šeimos ekspertais ir buvusiais pažįstamais, kad ištirtų Hario kovas karališkojoje šeimoje ir Sasekso šeimos svarbos paieškas po to, kai 2020 m. sausį jie pasitraukė iš karališkojo gyvenimo.

Dokumentinį filmą gali būti nepatogu žiūrėti Saseksams, kurie kritikuojami dėl „verkšlenimo“ dėl karališkosios šeimos, dėl to, kad „kruopščiai organizuojamų“ užsienio kelionių metu „bendrauja tik su aukštuomenės atstovais“ ir dėl Meghan brangių kelionių garderobo.

Tuo tarpu Harry trečiadienį dalyvaudamas „The New York Times“ rengiamame „DealBook Summit“ susitikime atkreipė dėmesį į spekuliacijas apie jo santykius su žmona. Per pokalbį su Andrew Rossu Sorkinu princas buvo paklaustas, kaip jam sekasi susidoroti su intensyvia visuomenės priežiūra, kurią lemia jo šlovės lygis ir kuri dažnai nukreipta į jo santykių su Meghan statusą.

„Į kairę ir į dešinę pasirodo straipsnių apie tai, kodėl jūs rengiate nepriklausomus renginius? Kodėl nedarysite jų kartu?“ – klausė Sorkinas. „Ar tai tam tikra prasme jums naudinga, kad jumis taip domimasi?“

Harry svarstė, kad žiniasklaidos spekuliacijos „tikrai nėra geras dalykas“ ir pridūrė: „Mes, matyt, taip pat išsiskyrėme gal 10, 12 kartų.

„Sunku suspėti, bet būtent todėl jūs tiesiog ignoruojate tai, – tęsė Harry. „Labiausiai man gaila interneto provokatorių. Jų viltys tiesiog kuriamos ir kuriamos... o paskui tai neįvyksta. Todėl man jų gaila.“