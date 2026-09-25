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TV3 naujienos > Gyvenimas > Pramogos Lietuvoje

Karšta žinia: prie šou „Ledo melodijos“ jungiasi žinomi Lietuvos atlikėjai ir vedėjai

REKLAMA / 2026-09-25 13:38 / šaltinis: tv3.lt
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Gruodį Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos arenose vyks įspūdingas ledo šou „Ledo melodijos“, kuris dovanos ne tik dailiojo čiuožimo žvaigždžių ir akrobatų pasirodymus, bet ir gyvą muziką bei šventines emocijas. Organizatoriai pristato įspūdingo šou vedėjus ir žymiausius Lietuvos dainininkus, kurie su gyvo garso grupe papildys tris šventinius vakarus.

„Ledo melodijos“
GALERIJA (13)

Gruodį Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos arenose vyks įspūdingas ledo šou „Ledo melodijos“, kuris dovanos ne tik dailiojo čiuožimo žvaigždžių ir akrobatų pasirodymus, bet ir gyvą muziką bei šventines emocijas. Organizatoriai pristato įspūdingo šou vedėjus ir žymiausius Lietuvos dainininkus, kurie su gyvo garso grupe papildys tris šventinius vakarus.

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Šių metų „Ledo melodijos“ pristatys naują istoriją. Ją kurs gerai žinomi Lietuvos atlikėjai, atliksiantys gražiausius pasaulinius hitus: Beatrich, Merūnas Vitulskis ir Sasha Song. Šou trijuose miestuose ves tikri eterio ir scenos profesionalai Ramūnas Zilnys ir Gabrielė Martirosian. Skirtingi balsai, savitas sceninis temperamentas ir vienijanti muzikos jėga žada ne vieną netikėtą akimirką – nuo jautrių, subtilių pasirodymų iki energingų, visą areną išjudinančių kulminacijų.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karšta žinia: prie šou „Ledo melodijos“ jungiasi žinomi Lietuvos atlikėjai ir vedėjai

„Ledo melodijose“ gyva muzika per trejus metus jau tapo neatsiejama šou dalimi. Atlikėjai ir čiuožėjai kartu perteikia gražiausių muzikinių kūrinių nuotaiką, o pažįstamos melodijos įgauna naujų prasmių, kai jas papildo choreografija, akrobatiniai elementai ir šviesų kuriama atmosfera. Vienas žymiausių Lietuvos tenorų Merūnas pasakoja, kad jį žavi galimybė gyva muzika papildyti pasirodymus, kuriuose savo meistriškumą rodo geriausi pasaulio čiuožėjai.

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„Gyvai atliekama muzika turi ypatingą jėgą, o kartu su čiuožėjų meistriškumu ant ledo ji gali sujaudinti dar stipriau. Labai laukiu akimirkos, kai balsas ir judesys ant ledo ims pasakoti vieną istoriją. Žavi mintis, kad dainos emociją gali pratęsti čiuožėjo judesys, žvilgsnis ar pakėlimas. Norisi, kad žiūrovai bent trumpam pamirštų kasdienius rūpesčius ir išsineštų šiltą bendrystės jausmą, kurio prieš šventes visi taip laukiame“, – sako Merūnas.

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Jaunosios kartos dainininkei Beatričei Pundžiūtei-Beatrich dalyvavimas „Ledo melodijose“ taip pat taps nauja kūrybine patirtimi: „Tokio formato šou ant ledo man – visiškai naujas potyris, todėl šiek tiek jaudinuosi! Visada žavėjausi žiemos sportu, o dailusis čiuožimas sujungia ir fizinius gebėjimus, ir estetiką bei grožį. Nekantrauju visa tai patirti kartu su žiūrovais.“

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Muzikinę programą taip pat papildys ir Sasha Song. Jo išraiškingas vokalas ir jausmingas atlikimas suteiks ant ledo pasakojamai istorijai dar kitokių spalvų. Trijų skirtingų atlikėjų derinys leis atsiskleisti plačiai emocijų paletei, o gyvas atlikimas kiekvienam vakarui suteiks savitumo. Žiūrovus per tris šou lydės vedėjai Ramūnas Zilnys ir Gabrielė Martirosian. Muzikos pasaulį puikiai pažįstančio R. Zilnio įžvalgos ir G. Martirosian sceninė elegancija bei charizma puikiai papildys šou atmosferą. Vedėjai pristatys dalyvius, sujungs skirtingas programos dalis ir padės publikai artimiau pažinti ant ledo pasirodančias žvaigždes.

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Kaip jau skelbta anksčiau, šiemet „Ledo melodijose“ žiūrovai išvys 2026 metų Europos dailiojo čiuožimo čempioną Niką Egadzę, daugkartinius Europos čempionus ir 2026 metų Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių bronzos medalininkus – Italijos ledo šokių žvaigždes Charlene Guignard ir Marco Fabbri. Prie jų prisijungs 2026 metų pasaulio čempionato medalininkė, dukart Europos čempionatų prizininkė ir daugkartinė Belgijos čempionė Nina Pinzarrone. Sudėtingais akrobatiniais pakėlimais, jėgos elementais ir baleto estetika stebins „Cirque du Soleil“ bei garsiojo ledo šou „Art on Ice“ čiuožėjai Nicole Gosviani ir Leoluca Sforza. Prie šou istorijos kūrimo prisidės ir aštuoniskart Lietuvos čempionas, Europos čempionatų dalyvis Aidas Reklys – „Ledo melodijų“ siela ir choreografas.

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Trečią sezoną pasitinkančios „Ledo melodijos“ išlaiko kūrėjų pažadą kasmet žiūrovams pristatyti naują reginį. Režisierės Jurgos Klimaitės-Riebling ir kūrybinės komandos sumanymai sujungs čiuožėjų meistriškumą, gyvus balsus, choreografiją bei specialiuosius efektus į šventinę istoriją. 

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2025 m. šou akimirkos: https://www.youtube.com/watch?v=o51auF-H_g0

Ledo šou „Ledo melodijos“ vyks gruodžio 15 d. Vilniuje, gruodžio 16 d. Klaipėdoje ir gruodžio 17 d. Kaune. Daugiau informacijos – www.ledomelodijos.lt. Norinčius patirti šou magiją gyvai organizatoriai ragina suskubti – nuo spalio 5 dienos bilietai į „Ledo melodijas“ brangs, todėl jais verta pasirūpinti jau dabar. 

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