Karališkos šeimos darbuotoja išklojo tiesą apie Markle: štai, kokia ji buvo

Tačiau skirtingai nei Kate, Meghan nesugebėjo taip sužavėti vyresnių karališkosios šeimos narių. Apie tai, kaip atrodė M. Markle gyvenimas Kensingtono rūmuose ir kaip ji kovojo su karališkosiomis taisyklėmis, karališkai šeimai dirbusi darbuotoja papasakojo naujoje Tomo Quinno knygoje „Gilded Youth An Intimate History of Growing Up in the Royal Family“.

Darbuotoja sakė: „Nemanau, kad kada nors buvo didesnė takoskyra tarp to, ko kas nors tikėjosi tapdamas karališkosios šeimos nariu, ir to, kaip viskas vyko. Ji buvo labai nusivylusi.“

Negana to, Meghan greitai suprato, kad karališkoji šeima su ja elgiasi „šiek tiek atmestinai“, nes jos kraujas nebuvo karališkas – su tuo teko taikstytis ir Kate, rašo mirror.co.uk.

Tačiau darbuotoja sako, kad Kate daug geriau su tuo susitvarkė, nes ji „neturi Meghan būdingų polinkių“ ir pasinaudojo savo žavesiu, kad patrauktų juos į savo pusę.

Darbuotojos nuomonei pritarė ir vienas iš buvusių Meghan patarėjų, kuris teigė: „Meghan nekentė, kad ją kontroliavo karališkasis protokolas.“

Jis pridūrė: „Pavyzdžiui, faktas, kad Kensingtono rūmuose gyvenantys karališkieji asmenys turėdavo iš anksto pranešti, kada paliks rūmus ir kur vyks.

Iš dalies tai daroma saugumo sumetimais, bet iš dalies taip siekiama išvengti situacijų, kuriose dėmesį iš vyresniųjų karališkųjų atimtų jaunesnieji šeimos atstovai, kurie gali išeiti tik pasirodžius svarbesniems asmenims.“

Karolis sutiko su Meghan daugeliu atvejų

Jis tvirtina, kad Meghan manė, kad ši taisyklė yra „kvaila“, tačiau rūmų atstovai pabrėžė, kad tai „būtina“.

Buvęs patarėjas sakė: „Manau, kad Karolis sutiko su Meghan daugeliu atvejų – jis manė, kad didžioji dalis protokolo yra kvaila, tačiau jį sunku pakeisti.

Viljamas augo tokioje aplinkoje, todėl George‘as, Louis‘as ir Charlotte tai yra įprasta, nors atrodo, kad tai atkeliavę iš šeštojo dešimtmečio.

Meghan norėjo kažko daugiau savo vaikams – ji nori laisvės Amerikoje daryti ir sakyti tai, kas jai patinka, eiti ten, kur nori.“

Meghan ir Haris persikėlė į Ameriką po to, kai paskelbė, kad palieka karališkąją šeimą ir nuo to laiko gyvena ten.

Pora 2019 m. gegužės 6 d. susilaukė sūnaus Archie, o 2021 m. birželio 4 d. jiems gimė dukra Lilibet.