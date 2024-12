Karalienės pašonėje – itin svarbus žmogus: apie jį kiti net nežino

Karalienė Camilla ilgainiui tapo mylima karališkosios šeimos nare, tačiau savo ilgą kelią ji ėjo ne viena, nes sakoma, kad sunkiausiu metu jos sesuo buvo tikra karalienės „atrama“, rašoma mirror.co.uk.

Glaudus ryšys

Camilla ir jos 18 metų jaunesnė sesuo Annabel Elliot parodė savo glaudų ryšį BBC1 dokumentiniame filme „Charles III: The Coronation Year“ („Karolis III: Karūnavimo metai“), kuriame užfiksuoti karaliaus karūnavimo užkulisiai.

Filme ne tik buvo rodomi karalius ir karalienė, bet ir išryškinti seserų tarpusavio santykiai, nes Annabel buvo pavadinta „karalienės palydove“. Viename klipe Annabel jaudinosi stebėdama, kaip jos sesuo keliauja į Vestminsterio abatiją karūnuotis.

„Prisiminiau, kaip būdama dvejų metų žiūrėjau karalienės karūnavimą per mažytį juodai baltą televizorių, o dabar važiavo auksinis autobusas su mano seserimi“, – sako ji. „Negaliu paaiškinti to jausmo, nes jis toks siurrealistinis. Atrodo, kad to negali vykti, viskas buvo nepakartojama.“

Vis tik nors karūnavimas, atrodė, kad prasiėjo lengvai, Annabel vis jaudinosi dėl savo vyresniosios sesers. „Eidama į abatiją visą laiką jaučiau tą įtampą“, – sakė ji. „Ji yra šiek tiek jaunesnė už mane, vis galvodavau, ar jai viskas bus gerai?“

Visada kartu

Augdamos Sasekse abi seserys buvo apibūdinamos kaip „tobulos“ ir viską darė kartu. Jos mokėsi tose pačiose mokyklose, dalyvavo tuose pačiuose ponių klubo renginiuose, o vėliau gyvenime buvo pastebėtos tuose pačiuose vakarėliuose. Niekas nepasikeitė ir kalbant apie santuoką, nes jos abi susižadėjo vos metų skirtumu ir tuo pačiu metu susilaukė vaikų, todėl per šeimos atostogas kartu leisdavo laiką.

Camilla pirmą kartą ištekėjo už brigados generolo Andrew Parkerio Bowleso, bet kai jų santuoka iširo, Camilla ir Annabel atsitraukė nuo žiniasklaidos, kartu keliavo į Veneciją ir mėgavosi tapyba. Taip pat nustatyta, kad prieš būsimai karalienei ištekant už Parkerio Bowleso, Kalėdas jie praleisdavo atskirai, o Camilla gyvendavo Annabel ir jos vyro namuose Dorsete, praneša „Daily Mail“.

Teigiama, kad seserys viena kitai buvo tarsi uolos po to, kai 1994 m. mirė jų motina Rosalind Shand, 2006 m. mirė tėvas Bruce'as Shandas, o 2014 m. – jaunesnysis brolis Markas. Deja, Annabel vyras mirė po ilgos ligos, o Annabel organizavo jo laidotuves tuo pačiu metu, kai prieš karūnavimą turėjo palaikyti savo seserį.

Atsidavusi sesuo apie Camillą sakė: „Ji labai ištikima“ ir teigė, kad „nėra žmogus, kuris patiria didesnius pakilimus ir nuosmukius“.