Kaklo skausmas – šių dienų epidemija: štai, ką daryti

Kaltininkai – ekranai ir judrumo trūkumas

Judėjimo lygis XXI amžiuje gerokai sumažėjęs – dirbama ar mokomasi sėdint, palinkus prie kompiuterio ekrano, laisvalaikis praleidžiamas prie išmaniųjų telefonų, televizoriaus ar planšečių, bandant atsigauti po dienos. To pasekmė – susilpnėję raumenys, kaklo diegliai ir netaisyklinga kaklo padėtis, šiais laikais dar praminta „susirašinėjimo kaklu“ (angl. text neck). Nors įtampa kakle ir kaklo skausmu dėl sėdimo darbo dažniau skundžiasi suaugusieji, specialistai pastebi, jog vis daugiau vaikų turi netaisyklingą laikyseną su išsikišusiu į priekį kaklu.

Pasak gydomojo masažo terapeuto, profesionalaus šokėjo, judesio konsultanto ir sveikatingumo klinikos „Judesio prisilietimas“ įkūrėjo Roberto Gorskio, kaklo kifozę gali lemti keletas priežasčių.

„Įtampa kakle gali atsirasti dėl netaisyklingos laikysenos skaitant, žaidžiant ar sėdint, netinkamos miego pozicijos – miegojimo ant per aukštos ar per minkštos pagalvės. Taip pat ir dėl per didelės ar per sunkios kuprinės, nešiojant rankines ant vieno peties, netinkamai paskirstant svorį ant pečių – visa tai gali sukelti perteklinę apkrovą kaklui ir stuburui, ir taip prisidėti prie kifozės vystymosi“, – teigia R. Gorskis.

Vis dėlto, pagrindiniais išsikišusio kaklo „kaltininkais“ jis laiko sumažėjusį vaikų judrumą ir laiką, praleistą prie ekranų.

„Šiais laikais technologijos žmogų lydi kiekvienam žingsnyje – vaikų kišenėje dažnai slepiasi išmanusis telefonas, namie laukia kompiuteriai, prie kurių tenka ne tik leisti laisvalaikį, bet ir mokytis, o ilgas laikas, praleistas žiūrint į ekranus, sukelia kakle įtampa, „sutrumpina kaklą“ ir jis pakrypsta į priekį. Tą papildo ir judrumo trūkumas – vaikai nebeleidžia tiek daug laiko lauke, tad dažnu atveju raumenys nusilpsta ir kaklui tenka patirti daug didesnę įtampą“, – pasakoja gydomojo masažo specialistas.

Pajutus skausmus - ilgai nedelsti

Negydoma kaklo kifozė tiek vaikui, tiek suaugusiam gali turėti rimtų sveikatos pasekmių. Pasak medicinos gydytojos ir šeimos gydytojos rezidentės Gabrielės Vitkauskienės, tai gali išaugti į tokias problemas kaip migrena ar net turėti psichologinių padarinių.

„Dažnu atveju nekreipiama dėmesio į kaklo skausmą ir jo pasislinkimą į priekį, galvojant: „Ai, greitai praeis“, tačiau ilgainiui tai gali išsivystyti į chroninius skausmus ir diskomfortą, galūnių tirpimus, laikysenos problemas, sutrukdyti kraujo ir nervų impulsų tekėjimui į galvą ir kitas kūno dalis, paskatinti raumenų silpnumą ir disbalansą, sukelti judesių kontrolės problemų, padidinti sužeidimų riziką. Dėl kaklo ir kaklo raumenų įtampos ir užspaudimo gali atsirasti galvos skausmai ir migrena, o tai gali privesti ir prie nuolatinio nerimo, nepasitikėjimo savimi ir netgi depresijos“, – įspėja G. Vitkauskienė.

Pasak jos, dar viena iš priežasčių, lemiančių kaklo kifozę, gali būti ir paveldimumas.

„Jei šeimoje yra žmonių, kurie serga ar yra linkę į kaklo laikysenos sutrikimus ar stuburo deformacijas, tai gali padidinti vaiko riziką taip pat turėti problemų su kaklu. Pastebėjus, jog vaiką kamuoja kaklo ir galvos skausmai, kaklas yra netolygiai išlinkęs į priekį ar kyla sunkumų su judėjimu ar koordinacija, verta nieko nelaukus kreiptis pas gydytoją ar kineziterapeutą. Jie galės atlikti tinkamą vertinimą, diagnozuoti problemą ir rekomenduoti tinkamą gydymą arba terapiją, jei tai yra būtina. Ankstyvas įsikišimas gali padėti išvengti rimtesnių problemų ir pagerinti vaiko sveikatą ir gerovę“, – pataria gydytoja.

Svarbu būti pavyzdžiu

Geriausias būdas padėti vaiko kaklui – skatinti vaikų judrumą, daugiau laiko praleidžiant sportuojant, judant gryname ore.

„Siekiant, jog kaklas „sugrįžtų“ į taisyklingą būseną, reikia stiprinti tiek kaklo, tiek bendrai viso kūno raumenis. Tai gali būti paprasti pratimai, tokie kaip kaklo lenkimo į šonus, į priekį ir atgal, arba kaklo sukimo pratimai. Šie pratimai padeda sustiprinti kaklo raumenis ir palaikyti tinkamą laikyseną. Taip pat labai naudingas sportas taisyklingai laikysenai ir sveikam kaklui – plaukimas, kuris skatina mankštinti nugaros ir pečių lanko raumenis“, – pasakoja R. Gorskis.

Pasak masažo terapeuto, nuo ekranų šiais laikais pabėgti itin sudėtinga, tad svarbu užtikrinti, jog vaikas naudotųsi jais atsakingai ir saikingai, o laisvą laiką praleistų aktyviai.

„Svarbiausia, skatinti vaikus judėti įvairiai ir kūrybiškai, kad jie ne tik sustiprintų kaklo raumenis, bet ir išmoktų vertinti judėjimo svarbą sveikatai. Jeigu vaikas itin nenoriai draugauja su sportu, galima pasitelkti įvairius žaidimus. Pavyzdžiui, turime sukūrę kortelių žaidimą „Kelk sėdmenis“, kuriame šmaikščiai pateikiame įvairias fizines užduotis, priverčiančias smagiai pajudėti tiek vaikus, tiek suaugusius. Naujas judėjimo būdas, sportas, išvykos į gamtą paįvairins laisvalaikį ir taps puikia proga pramankštinti „užmigusius“ raumenukus“, – patarimais dalijasi R. Gorskis.

G. Vitkauskienė papildo, jog kaklo kifozės prevencija yra ir sąmoninga laikysena, kai yra užsiimama sėdima veikla.

„Sėdint prie kompiuterio, skaitant ar žiūrint į telefoną, reiktų atkreipti dėmesį į tai, kokioje pozicijoje esate jūs arba jūsų vaikas. Geriausia, jeigu telefonas arba kompiuteris yra akių lygmenyje, kad galva nebūtų pastoviai nuleista žemyn, taip sukeliant įtampą kakle. Taisyklingai laikysenai pasitarnaus ir ergonomiška kėdė, kuri palaikytų natūralią stuburo kreivę“, – informuoja gydytoja.

„Norint padėti savo vaikui, labai svarbu būti tinkamu pavyzdžiu. Atkreipkite dėmesį į savo laikyseną, kiek laiko praleidžiate prie ekranų, o kiek – aktyviai judant, sportuojant. Juk geras pavyzdys – užkrečiamas! Geriausias būdas skatinti sveiką gyvenimo būdą ir padėti vaikui neturėti didelių problemų su kaklu ir nugara – pradėti nuo savęs“, – priduria R. Gorskis.