Kaip dažnai reikia praustis duše? Atsakymas nustebins ne vieną

Ekspertai dermatologai teigė, kad iš tikrųjų praustis po dušu reikėtų rečiau nei tai daro daugelis žmonių – tik du-tris kartus per savaitę. Toks atsakymas sukėlė nemenką šoką, ne vienas negalėjo patikėti, kad išties duše reikia praustis taip retai, rašo mirror.co.uk.

JAV televizijos pokalbių laidoje „Today“ šią temą aptarė vedėjai Alas Rokeris, Sheinelle Jones ir Dylanas Dreyeris ir žurnalo „Shop Today“ redaktorė Adrianna Barrionuevo Brach.

Rubrikoje „Kaip dažnai turėtumėte tai daryti?“, A. B. Brach uždavė klausimą: „Kaip manote, kaip dažnai per savaitę turėtumėte praustis duše, ką teigia dermatologai?“

REKLAMA

REKLAMA

Atsakymų variantai buvo šie: „Kiekvieną dieną / du-tris kartus per savaitę / penkis kartus per savaitę / kartą per savaitę“.

D. Dreyeris atsakė, kad penkis kartus per savaitę, o kiti du laidos vedėjai tvirtino, kad po dušu reikia praustis kasdien.

REKLAMA

Du-tris kartus per savaitę

Žmonės buvo šokiruoti, kai sužinojo, kad dermatologai iš tikrųjų rekomenduoja duše praustis tik du-tris kartus per savaitę, nes daugelis mano, kad taip nėra palaikoma tinkama higiena.

Vis dėlto ekspertai, pateikdami šią rekomendaciją, įspėjo: „Tai priklauso nuo žmogaus, jo gyvenimo būdo, amžiaus, aktyvumo lygio.“

Nors A. Rokeris ir S. Jones su tuo nesutiko, tačiau dermatologai taip pat teigė, kad per dažnas maudymasis duše gali sukelti odos problemų, pavyzdžiui, išsausinti odą ar sąlygoti egzemos išsivystymą.

REKLAMA

REKLAMA

Po vaizdo įrašu, kuriuo buvo pasidalinta „Today Show“ „Instagram“ paskyroje, komentaruose žmonės išreiškė savo nuostabą.

Vienas jų rašė: „Štai, kodėl tiek daug žmonių smirdi“, o kitas pridūrė: „O kodėl ne kiekvieną dieną? Ar pritariate man? Nebent stovyklaujate gamtoje, sergate arba turite vaikų, tik tada galima nesiprausti kasdien“.

Kitas dalinosi: „Anksčiau prausdavausi kiekvieną dieną. Nuo 2020 m. – du-tris kartus per savaitę, mano kūno ir galvos oda nuo to laiko pasidarė sveikesnė.“