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TV3 naujienos > Gyvenimas

Ką tik ištekėjusi moteris patyrė šoką: vietoje medaus mėnesio – antstolių laiškai

2026-10-31 13:20 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
2026-10-31 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vos po kelių savaičių nuo santuokos sudarymo moters gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis: vietoje laukto medaus mėnesio – skolos. Daugiau nei metus su trimis vaikais moterų krizių centre gyvenanti trijų vaikų mama „TV Pagalboje“ atvirai prabilo apie metus trukusią baimę ir vyro kontrolę. 

Vos po kelių savaičių nuo santuokos sudarymo moters gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis: vietoje laukto medaus mėnesio – skolos. Daugiau nei metus su trimis vaikais moterų krizių centre gyvenanti trijų vaikų mama „TV Pagalboje“ atvirai prabilo apie metus trukusią baimę ir vyro kontrolę. 

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Moteriai padėti atvyko „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.

Trylika metų kartu praleidusi pora netikėtai susituokė. Moteris su trimis vaikais jau kurį laiką gyveno moterų krizių centre, kur atsidūrė po to, kai tarnybos įsikišo dėl partnerio smurto ir alkoholio vartojimo. Pora tikėjosi, kad teisinis žingsnis – santuoka – padės greičiau ištrūkti iš sistemos gniaužtų ir leis visiems kartu vėl apsigyventi kartu.

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FOTOGALERIJA. Ką tik ištekėjusi moteris patyrė šoką: vietoje medaus mėnesio – antstolių laiškai

Tačiau po laimingos vestuvių pradžios netrukus moterį nupurtė šaltas dušas. Naujai sukurtai šeimai smogė finansinės problemos: moteriai ėmė plūsti antstolių laiškai ir sąskaitų areštai dėl vyro skolų. Paaiškėjo, kad bendras ūkis reiškia ir bendrą naštą.

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Nu tiesiog aukso kalnus prižadėjo. Žadėjo butą, žadėjo tą lobių skrynią... Ir likau be nieko. Jau ir seniau apie tai pagalvodavau, kad aš jam labai patogi moteris. Kas žino, kiek tos meilės čia yra“, – atviravo moteris.

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Moteris patyrė smurtą

Nors vyras tikino atsisakęs žalingų įpročių ir pasitaisęs, krizių centro specialistai bei vaiko teisių gynėjai į situaciją žiūri kur kas griežčiau. Vaikai, anot specialistų, patiria didelį stresą ir emocinį pasikeitimą susitikimų metu, o pati mama ilgą laiką nesiryžo atvirai pasakyti tiesos dėl gilaus psichologinio spaudimo ir baimės.

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Moteris užsiminė, kad šalia vyro jautėsi visiškai prislėgta:

„Kai aš esu pas jį, aš esu tokia užguita, bijau lyg kažką pasakyti, tokia užvalgyta, kaip pasakyti...“

Paklausta apie jausmus, moteris, nors ir nedrąsiai, pripažino, kad meilės čia mažai, o didžiąją dalį sudaro ilgametis pripratimas, baimė ir vienatvė, kadangi pati neturi tėvų ar artimųjų palaikymo.

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Institucijos iškėlė griežtą sąlygą

užsienio grįžęs vyras neslėpė šoko dėl užklupusių kalbų apie skyrybas. Jis tikino dėjęs pastangas dėl šeimos ir neigė kaltinimus.

„Aš ją myliu. Jie mano vaikai yra... Jeigu aš nemylėčiau, aš nesistengčiau“, – kalbėjo vyras.

Visgi institucijų ir krizių centro specialistų pozicija išlieka tvirta: vienintelis kelias mamai su vaikais išeiti į saugią aplinką ir atgauti visišką laisvę – nutraukti toksiškus ryšius ir oficialiai išsiskirti su vyru.

Kokį sprendimą priims moteris? Pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

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