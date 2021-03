„Šias šventes kviečiame pasitikti kepant madingiausius ir visus socialinius tinklus užkariavusius kepinių „hibridus“ – maišykite tikrą kulinarinę prancūzišką klasiką su Velykinėmis tradicijomis ir liksite nustebinti“, – pataria „Malsenos“ kepimo akademijos ambasadorė Sonata Šalkauskaitė ir kviečia išbandyti tris netikėtus receptus.

Minkštutėliai mieliniai pyragai, gardžios pynės ar saldūs ir burnoje tirpstantys keksai – be jų lietuviškas velykinis stalas neįsivaizduojamas. Tačiau ne tik Lietuva, kone kiekviena krikščioniško pasaulio šalis turi savo specifinę Velykų duoną, bandeles ar pyragus, kuriems kepti pasitelkiamos tradicijos ir iš kartos į kartą perduodami receptai. Tačiau pastaraisiais metais vis daugiau žmonių atranda kepimą namuose, ieško naujų ir netikėtų skonių, todėl improvizuoja su klasikiniais ir tradiciniais receptais, rašoma pranešime spaudai.

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ką kepsime šias Velykas? Išbandykite 3 madingiausius šio pavasario kepinius

„Šiemet Velykos bus kitokios, negu buvome įpratę, todėl ir švęsti siūlome jas su kitokias kepiniais – sukurdami netikėtus ir ypatingus velykinius skonius. O kas nutinka, kai sujungiame sausainį ir šokoladinį pyragą? O kruasaną ir keksiuką? Cruffins, bagnuts, townies, duffins, cretzels, chonuts – ne, tai ne burtažodžiai, tai tradicinių kepinių hibridai, kurie sujungia ir maišo tarpusavyje klasikinius receptus ir visas įsigaliojusias kepimo taisykles”, – kepimo akademijos metu pasakojo jos ambasadorė.

Kepinių hibridai – kas tai? Pavyzdžiui, jeigu jūs dievinate kruasanus, tačiau mielai išmėgintumėte šiuos sviestinius raguolius kitokiu „formatu“, galite išbandyti kretzelius – pretzelių ir kruasanų hibridus. Tai tik vienas iš daugybės pavyzdžių, kurie dėl savo patrauklios ir fotogeniškos išvaizdos itin populiarėja socialiniuose tinkluose.

Vieni pirmųjų hibridinius kepinius Lietuvoje išpopuliarino Vilniaus kepykla BKRY, kurios veidas Dovydas Vaisovas džiaugiasi, kad lietuviai nebijo eksperimentuoti ir atranda naujų bei netikėtų kepinių.

„Mes turime savotišką filosofiją ir į kepinius žiūrime truputį kitaip: visas mūsų asortimentas neprimena kitų tradicinių kepyklėlių asortimento ir net jeigu mes darome kruasaną, tai jis bus visai kitoks – pavyzdžiui, rožinis. Visas mūsų kolektyvas patys dažnai keliauja, ragauja kažką naujo ir atveža šias idėjas į Lietuvą.

Aš pats dešimt metų dirbau ne Lietuvoje, todėl man pažįstama visai kita, Lietuvoje mažai žinoma kepinių specifika, tie patys hibridiniai kepiniai, kurie Lietuvoje dar tik pradeda populiarėti. Todėl norisi parodyti, kad galime žaisti, maišyti skirtingas tešlas ir jų gamybos technikas, eksperimentuoti su spalvomis, tekstūromis ir skoniais“, – sako kepėjas D. Vaisovas.

Todėl šias Velykas pamėginkite atrasti naujus ir netikėtus kepinių skonius bei derinius ir nustebinkite savo šeimos narius.

Kruasano ir mielinės pynės hibridas – šokoladinė babka

Babka yra nuo senų laikų kepamas mielinis pyragas, tačiau ne taip senai šis kepinys įgavo naują tekstūrą – įprasta mielinė tešla buvo pakeista sluoksniuota tešla, taip sujungiant sviestinį kruasano traškumą ir minkštą babkos tekstūrą. Atraskite netikėtą kepyklos BKRY kepėjo D. Vaisovo receptą!

Jums reikės: 250 g kvietinių miltų, 5 g druskos, 22 g cukraus, 11 g šviežių mielių, 95 g šalto vandens, 13 g kiaušinių masės (kiaušinio plakinio), 23 g šalto sviesto (tešlai), 125 g kambario temperatūros sviesto sluoksniavimui, 250 g riešutų kremo, 80 g žemės riešutų.

Kaip ruošti tešlą?

Sluoksniuotą tešlą geriausia pasiruošti dieną prieš, kad tešla fermentuotųsi pernakt šaldytuve.

Į dubenį sudėkite visus tešlos ingredientus, išskyrus vandenį ir sviestą. Tešlą maišykite ir į ją po truputį pilkite vandenį, kad ši sukibtų. Dėkite šaltą sviestą ir toliau maišykite 10 min. Suformuotai tešlai leiskite pailsėti 10 min.

Į skardą dėkite maistinio popieriaus, ant jo tešlą iškočiokite į maždaug 25 cm pločio ir 20 cm ilgio stačiakampį, uždenkite maistine plėvele ir palikite per naktį šaldytuve.

Sudėkite du kepimo popieriaus lakštus, o tarp jų – kambario temperatūros sviestą. Kočėlo pagalba iš viršaus po truputį spauskite sviestą ir kočiokite, kad sviestas pasiskirstytų į plokščią stačiakampį. Paruoštą sviestą dėkite į šaldytuvą kartu su tešla iki kito ryto.

Ryte tešlą kočiokite maždaug į 25 cm pločio ir 40 cm ilgio stačiakampį. Sviestą iškočiokite į maždaug 25 cm pločio ir 20 cm ilgio stačiakampį. Tuomet sviestą dėkite į tešlos vidurį, kad kraštuose liktų maždaug po 10 cm. Tuomet tešlos dalis be sviesto – užlenkite į vidurį. Kai viską pasiruošiate, sviestą su kočėlo pagalba pradėkite spausti iš tešlos viršaus, kad šis įsikočiotų per tešlą. Turimą stačiakampį perlenkite per pusę.

Sulankstę tešlą, dėkite ją į šaldytuvą maždaug 1 valandai, kad ši pailsėtų.

Išimkite tešlą iš šaldytuvo, ją kočiokite išilgai iki 40 cm ilgio ir 25 cm pločio. 1/3 tešlos iš kairės pusės lenkite iki 2/3 dalies, o likusią 1/3 tešlos iš dešinės užlenkite lygiai taip pat.

Tešlą vėl apvyniokite maistine plėvele ir dėkite dar vienai valandai pailsėti į šaldytuvą. Po valandos tešla jau yra paruošta kočiojimui ir formavimui.

Babkos ruošimas:

Pasiruoškite įdarą. Riešutus susmulkinkite ir pakepkite keptuvėje, o riešutų kremą pašildykite, kad šis lengviau teptųsi ant tešlos.

Tešlą iškočiokite apie 3 mm storio, 40 cm ilgio ir 25 cm pločio. Tešlą ištepkite riešutų kremu, berkite riešutus ir sukite tešlą iš apačios į viršų, kad gautųsi viena graži suktinė. Tuomet ją perpjaukite išilgai ir pinkite pynutę.

Pasiruoškite kepimo formą. Į ją dėkite kepimo popieriaus, jį galite šiek tiek patepti sviestu. Į vidų dėkite babką, uždenkite maistine plėvele ar virtuviniu rankšluosčiu ir palikite kildinimui 2-2,5 val. kambario temperatūroje.

Įkaitinkite orkaitę iki 180-200 °C ir kepkite apie 20 min.

Kruasano ir mafino hibridas krufinas

Krufinas yra kruasano ir keksiuko hibridas. Šis kepinys gaminamas iš sluoksniuotos brijošė tešlos ir kepamas keksiukų formelėse. Krufinai yra įdaromi įvairiais kremais, vaisiais, uogienėmis ar net varške, o vėliau gardinami įvairiais glajais. Išbandykite kepyklos BKRY kepėjo D. Vaisovo krufinų receptą.

Jums reikės: 250 g kvietinių miltų, 5 g druskos, 22 g cukraus, 11 g šviežių mielių, 95 g šalto vandens, 13 g kiaušinių masės (kiaušinio plakinio), 23 g šalto sviesto (tešlai), 125 g kambario temperatūros sviesto sluoksniavimui. Įdarui: 100 g sviesto, 5 g cinamono, 50 g cukraus.

Pasiruoškite tešlą taip pat, kaip nurodyta babkos recepte iki žingsnio „Babkos ruošimas“

Pasiruoškite kepimo formeles, kuriose kepsite savo krufinus. Geriausia, kad šios būtų iš aliuminio folijos. Formeles patepkite sviestu, galite įberti šiek tiek cukraus.

Pasiruoškite cinamoninį užtepą, kurį dėsite ant tešlos. Sviestą palaikykite kambario temperatūroje ir sumaišykite su likusiais ingredientais.

Tešlą iškočiokite maždaug į 20 cm ilgio ir 10 cm pločio lakštą, 4 mm storio. Ant iškočiotos tešlos dėkite užtepo masę ir paskirstykite ją per visą tešlą. Supjaustykite tešlą į 5 cm ilgio ir 4 cm pločio stačiakampius. Iš turimos tešlos masės turėtų gautis 7–8 krufinai.

Sukite kiekvieną mažą juostelę atskirai (į suktines). Susuktą ragelį padalinkite į dvi lygias dalis, pjaunant išilgai. Turite gauti tešlos juosteles. Šias tešlos juosteles susukite taip, kad gautumėte sraigės namelio raštą. Likusį kraštelį pakiškite po susuktu krufinu.

Dėkite susuktus krufinus į formeles ir kildinkite apie 2-3 val. kambario temperatūroje.

Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C ir kepkite apie 13–15 min. Kai krufinai iškepa, palaukite apie 5 min., kad šie atvėstų formelėse ir nesukristų. Išėmus krufinus, juos galima apvolioti cukruje.

Šokoladinio pyrago ir sausainio hibridai – mini pyragėliai „brookie“

Ar tai sausainis? Ne, tai brookie! Tai milžiniški sausainiai, kurie iš išorės yra traškūs ir tvirti, o viduje drėgni, tąsūs ir turtingo, ryškaus skonio. Perlaužus brookie galite pamatyti, jog viduje jis turi įprastą šokoladinio pyrago konsistenciją, o iš išorės atrodo it sausainis.

Jums reikės: 110 g šalto sviesto, 100 g rudojo cukraus, 50 g baltojo cukraus, 1 kiaušinio (M), 100 g kvietinių miltų ir 60 g „Ekstra“ kvietinių miltų, 40 g kakavos, ½ arbatinio šaukštelio krakmolo, ½ arbatinio šaukštelio kepimo miltelių, ½ arbatinio šaukštelio druskos, 300 g juodojo šokolado (smulkinto).

Gaminimas:

Įkaitinkite orkaitę iki 210 °C.

Sumaišykite šaltą sviestą, pjaustytą kubeliais, su cukrumi. Įmuškite kiaušinį ir įmaišykite.

Į sausainių masę įsijokite miltus, kakavą, kepimo miltelius, krakmolą, druską, tuomet įmaišykite smulkintą šokoladą.

Atšaldykite tešlą: įdėkite ją į šaldytuvą maždaug 30–45 min.

Paėmus tešlą į rankas suformuokite maždaug 100 g tešlos rutuliukus.

Išklokite orkaitės skardą sviestiniu popieriumi, dėkite suformuotus sausainius. Skardoje telpa 4 sausainiai, kai naudojame 100 g sausainių tešlos.

Kepkite sausainius apie 7–9 min.

Prieš ragaudami palikite sausainius atvėsti bent 10–15 min.