Sudėtingą situaciją bandė spręsti „TV Pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva.
Moteris su ašaromis maldauja gelbėti jos draugą nuo mirties. Vyrui gangrenuoja koja – galūnę būtina amputuoti, bet jis atsisako vykti į ligoninę. Moteris skęsta neviltyje, mat ant jos vienos pečių užgriuvo ne tik sunkaus ligonio priežiūra, bet ir atsakomybė.
„Koja gangrenuoja, krenta mėsos. Bet jis nevažiuoja niekur. Gydytoja sakė kviesti greitąją pagalbą, iškviečiau, bet jis atsisakė važiuoti. Jo gyvybei gresia pavojus“, – pasakoja pagalbą išsikvietusi moteris.
Visą šį laiką Bronius neigia šią informaciją ir atsikalbinėja, įžeidinėja ne tik sugyventinę, bet ir visus, pasisiūliusius padėti.
„Nerėk, o tai aš tave išvarysiu iš namų“, – atsikalbinėja Bronius.
Kaip įkalbinti sergantį žmogų?
Janina su vyru nugyveno 30 metų ir ją šokiravo gydytojų pasakytas patarimas. Kai vyras gulėjo ligoninėje, gydytojai siūlė jį ligoninėje ir palikti, tačiau Janina su tuo nesutiko – jai atrodo nenormalu žmogų palikti vienišą ir tiesiog kuo greičiau sulaukti jo mirties. Pasak jos, net su šunimis gražiau elgiamasi, tad sąžinė jai neleido palikti Broniaus likimo valiai. Visgi dabar ji nesulaukia pagalbos iš institucijų, o pati jau pavargo nuo nuolatinio vyro slaugymo.
Janina daro viską, kad vyrui būtų kuo geriau, o jis tik svaidosi prakeiksmais, atsikalbinėja ir nepriima pagalbos. Tai garbesnio amžiaus moteriai tik dar labiau apsunkina buitį. Visgi ji supranta, kad sergantis vyras taip tik išlieja savo vidinį skausmą ir baimę. Vyrui nė motais, kad jei kojos neamputuos, jam gresia skausminga mirtis.
„Man nereikia gyventi. Ir gerai, kad mirsiu skausme. Mane šuva sugrauš“, – skundžiasi Bronius.
Įtikinti Bronių vykti į ligoninę bandė ir R. Filejeva. Deja, įtikinti buvo labai sunku – vyrui nerūpi, kad tik amputacija išgelbės gyvybę.
Visgi pavyko bent sutarti, kad Bronius išvažiuos į ligoninę. Gelbėtoja siūlė Janinai nebepasiimti Broniaus iš ligoninės – gal tai bus padrąsinimas Broniui sutikti atlikti operaciją.
Atvykus greitajai medicinos pagalbai ir virš valandos bandžius įkalbinti priimti tinkamą sprendimą, Bronius vis tiek pagalbos atsisakė.
R. Filejeva Janinai pasiūlė priimti drastišką sprendimą – namuose Bronių palikti vieną. Tegu jis pats pamato, kad vienas jis savęs neprisižiūrės, kad jam reikia Janinos pagalbos ir kad jis turėtų važiuoti į ligoninę.
Kaip baigėsi ši istorija, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.