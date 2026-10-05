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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Įvyko ilgai lauktas Mėnulio ir Marso susijungimas: 3 Zodiako ženklams atsiveria sėkmės vartai

2026-10-05 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-05 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 5 dieną trijų Zodiako ženklų gyvenime prasideda itin galingas naujas etapas. Mėnuliui susijungus su Marsu Liūto ženkle, pagaliau ryžtamasi ne tik svajoti, bet ir imtis konkrečių veiksmų, kad tikslai taptų realybe.

Spalio 5 dieną trijų Zodiako ženklų gyvenime prasideda itin galingas naujas etapas. Mėnuliui susijungus su Marsu Liūto ženkle, pagaliau ryžtamasi ne tik svajoti, bet ir imtis konkrečių veiksmų, kad tikslai taptų realybe.

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Šis astrologinis tranzitas atveria naują jėgos, ryžto ir aiškios krypties laikotarpį. Šią dieną verta pasitikėti savo intuicija ir vidiniu balsu. Pajuskite užplūstančią energiją ir leiskite jai vesti pirmyn. Esate teisingame kelyje, tad nepraleiskite šios progos, rašoma yourtango.com.

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FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

Avinas

Spalio 5-ąją to, ką jaučiate, bus neįmanoma ignoruoti. Giliai širdyje žinosite, kad jei tik išdrįsite žengti drąsų žingsnį, rezultatai gali pranokti lūkesčius. Šiuo metu jūsų nestabdo niekas, išskyrus jus pačius.

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Mėnulio ir Marso jungtis Liūto ženkle atneša puikią idėją, tačiau vien idėjos nepakaks. Turėsite sukaupti drąsą ir pagaliau imtis veiksmų. Tam tikra prasme tai bus „dabar arba niekada“ situacija. Jei jau seniai svarstėte apie svarbų sprendimą, būtent pirmadienis gali tapti tinkamiausia diena jam įgyvendinti.

Astrologinės aplinkybės šiuo metu jums itin palankios. Atrodo, lyg visata pati suteiktų papildomos energijos ir pasitikėjimo savimi. Išnaudokite šį laikotarpį maksimaliai ir drąsiai ženkite į naują savo gyvenimo etapą.

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