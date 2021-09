Įveikite peršalimą be jokio vargo: atskleidė auksinius patarimus

Jei jau jaučiate pirmuosius peršalimo simptomus, čia jums padės vaistininkė Giulia Guerrini. Ji pasidalijo patarimais, kaip kovoti su nemaloniomis virusinėmis infekcijomis.

„Nueikite į karštą vonią arba prauskitės duše, kad būtų daug garų. Tai paprastas ir greitas būdas kovoti su peršalimu ir iš tikrųjų yra labai veiksmingas“, – pataria ji.

Dušo arba vonios garai padeda palengvinti raumenų skausmus, drėkina sinusų kanalus ir sumažina nosies užgulimą.

Eteriniai aliejai ir vonios druskos

Tiems, kurie mėgsta pagulėti vonioje, pipirmėčių aliejus ar aromatinės vonios druskos taip pat gali padėti palengvinti galvos skausmą ir atverti kvėpavimo takus.

Papildai su ežiuole

Ankstyvose peršalimo stadijose, kai tik jaučiate minimalų gerklės skausmą, kai kuriems žmonėms gali būti naudinga vartoti papildus su ežiuole.

Tyrimai, „nors labai įvairūs ir ne visada tiksliausi“, parodė, kad ežiuolės vartojimas gali sumažinti peršalimo simptomų atsiradimo riziką.

Be to, tyrimai rodo, kad žmonės, kurie vartojo papildus su ežiuole, vidutiniškai sirgo 1,4 dienos trumpiau.

„Reikia nuoseklesnių duomenų. Be to, ežiuolė geriausiai veikia, kai yra vartojama po pirmųjų peršalimo požymių, o ne tada, kai simptomai jau yra gana pažengę“, – įspėja G. Guerrini.

Vaistas nuo gerklės skausmo

Gerklės skausmas geriausiu atveju gali būti „nepatogus, blogiau – visiškai skausmingas“, sakė vaistininkė.

„Kelis kartus per dieną skalaujant burną šiltu vandeniu su druska (maždaug puse arbatinio šaukštelio), tai padeda kovoti su gerklėje susidariusiomis gleivėmis.“

Taip pat „skalaujant burną su tirpiu paracetamoliu, tai gali padėti sumažinti gerklės skausmą.“

Nereceptiniai vaistai

„Senas paracetamolio derinys su dekongestantais ir kosulį slopinančiais vaistais palengvins simptomus ir diskomfortą.

Galbūt norėsite išbandyti nosies purškalą, kuris padės išvalyti užsikimšusią nosį, pavyzdžiui, oksimetazolino hidrochloridą ar panašų preparatą“, – sakė G. Guerrini.

Vartokite karštus skysčius

Sakoma, kad bet koks karštas skystis padeda organizmui išvalyti gleives ir, atitinkamai, virusus, rašoma express.co.uk.

G. Guerrini rekomenduoja:

Vištienos sriubą

Arbatą

Imbierą, citriną ir karštą vandenį.

Palaikykite skysčių kiekį organizme

Vanduo taip pat labai svarbus žmogaus atsigavimui nuo virusinės infekcijos, tokios kaip peršalimas, kad padėtų pašalinti gleives ir atstatyti skysčius, prarastus karščiuojant.

Mityba

„Užtikrinkite, kad valgote daug prebiotikų – vaisių, daržovių, riešutų ir sėklų, tai padės sustiprinti imuninę sistemą, kad ji galėtų kovoti su peršalimu“, – pridūrė vaistininkė.

Be to, vartokite vitaminą C – ar tai būtų citrusiniai vaisiai, ar maisto papildai – tai taip pat gali padėti sutrumpinti peršalimo laiką, patvirtino Guerrini.

Išvenkite sinusų infekcijos

Kai kuriems žmonėms peršalimo simptomai gali tęstis daugiau nei 10 dienų, kas gali būti pagrindinis požymis, jog tai – sinusų infekcija.

Sinusų infekcija gali užtrukti iki trijų savaičių, kad visiškai išnyktų, pažymėjo NHS.

Sinusų infekcijos simptomai gali būti:

Skausmas, patinimas ir jautrumas aplink skruostus, akis ar kaktą

Užsikimšusi nosis

Žalios arba geltonos gleivės iš nosies

Sinusinis galvos skausmas

Aukšta temperatūra

Dantų skausmas

Suprastėjęs kvėpavimas.

„Kad išvengtumėte sinusų infekcijos, įsitikinkite, kad nosies kanalai yra sudrėkinti ir nėra sausi. Gerkite daug vandens visą dieną, kad gleivinės atsilaisvintų“, – patarė G. Guerrini.