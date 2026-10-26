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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Įvardijo, po kiek turguje parduodamos chrizantemos: žinokite iš anksto

2026-10-26 14:07 / šaltinis: AlytusPlius
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2026-10-26 14:07
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Ketvirtą valandą ryto dangaus pakraščiu nusirito veršiuko dydžio mėnulis. Suskubau keltis, kad dar Vasaros laiku, šeštadienį, aplėkčiau Alytaus turgelius. Sekmadienį jau nubusime Andrikienės laiku.

Jotvingių turguje alytiškė Marijona Šumskienė nusipirko gėlių tėvų ir senelių kapams papuošti (nuotr. Jurgio Kochansko/AlytusPlius)
GALERIJA (15)

Ketvirtą valandą ryto dangaus pakraščiu nusirito veršiuko dydžio mėnulis. Suskubau keltis, kad dar Vasaros laiku, šeštadienį, aplėkčiau Alytaus turgelius. Sekmadienį jau nubusime Andrikienės laiku.

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Prisimenu, net ministerija buvo sukurta, kad anksčiau gultume, vėliau keltume ir sutaupytume elektros bei pinigų. Deja, ne visi taip galvoja.

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jurgio Kochansko pasivaikščiojimas po Alytaus turgus

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Ką sodininkai augina žino ir kiškiai su stirnomis

Prisipažinsiu, pabrangus kurui, apleidau žurnalisto pozicijas, kaip visi senjorai, sodų bendrijoje šoku apie 6 arų žemės lopinėlį. Net ir nuskynus gausų obuolių derlių yra ką veikti: po šilauogių krūmeliais apsigyveno kiškiai, ateina skanumynų iš Medukštos kaimo krūmynų išlindusios stirnos. Žvėreliai net nežino, kad jau paskelbtas medžioklės sezonas, ateis diena, kai ir jie turės saugoti savo kailį. Soduose kiškiai ir stirnos jaučiasi saugūs visus metus ir puikiai žino, kas ką augina… Aršesni sodų kenkėjai šliužai.

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Man atgaiva – turgus, gurkšnis šviežio oro ir daug naujų minčių.

Tad šeštadienį anksčiausiai pabudo už 6 kilometrų gyvuojantys Kaniūkai: gaidžiai giedojo, vyrai maišus grūdų kilnojo. 

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Maišas (50 kg) kviečių, miežių, kvietrugių – 12, 40 kg avižų – 8 eurai. Maišelis (25 kg) bulvių – 15, pašarinių runkelių – 6 eurai.

Į Kaniūkus grūdų triušiams ir bulvių cepelinams atvažiavo aloviškiai Laima ir Rimas Turauskai – už maišą kviečių mokėjo 12 eurų. Bulvių ieškojo Laima, ligoninės medikė, pasiryžusi  per tuos darbus nors savaitgaliais palepinti šeimyną. 

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Gražuoliai gaidžiai – ir vištų pulkeliui, ir puodui 

Suderinau kainas ir su savo bičiuliu iš Varėnos krašto Tolkūnų kaimo ūkininku Vidu Kardoku. Jis grūdus po 10 eurų paleido, už avižas prašė 7 eurų. 

Vidas atsivežė ir šiemečių gaidžių, vienas – 10 eurų. Žmonės pirko giedorius vištoms vadovauti arba puodui, kad kruopienė vėju nekvepėtų.

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Šalia varėniškio buvo įsitaisęs ūkininkas Antanas iš Rutkos, ryte jau buvo pardavęs 4 maišus kviečių po 10 eurų. Turguje grūdus pardavinėjo dar bent septynetas dzūkelių.

Pradžiugino pirkėjus ir Nemunaičio paukštininkai, atvežę jau dedančių lehornų veislės baltų ir rudų vištų po 13 eurų. Jų nusipirko Ingrida ir Gintas Geraltauskai iš Gervėnų kaimo. Buvo dar tamsu, gaila kad nuotrauka šešėliais nuėjo…

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Laima Jurkonienė iš Talokių kaimo Kaniūkuose nusipirko 30 vištaičių ir nuskubėjo į Jotvingių turgų. Čia pardavė pintinę kiaušinių, dešimtis – 3 eurai, ir nuskubėjo namo.

Kas svarbiau už merus ir rinkimus?

Jotvingių ir Jazminų turgeliuose – kitos kalbos, kitos mintys. Žmonės jau svarsto, kas bus Alytaus meru, kas šeimininkaus Alytaus rajono savivaldybėje – audžia ir ataudžia.

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Regis, artėjant rinkimams, „merienos“ kaip miške grybienos – netrūks. Žmonės jau vardija žinomus politikus, dar gali ir iš kitur atsirasti.

Vis dėlto turgaus lankytojai ir prekiautojai mieliau kalba apie grybus – dzūkams arčiau širdies.

„Grybai jau į pabaigą, aini aini, aini aini ir nieko gero“, – sakė Pivašiūnų krašto grybautojas Petras Grigaravičius, dar pririnkęs 3 litrų kibiraicį voveraičių. Prašė 15 eurų, pirkėjui dar pridėtų 2 raudonikius. 

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Litras Petro surinktų spanguolių – 5 eurai.

Jazminų turguje už prekystalio įsitaisiusi Izabelė Garmienė uogas taip pat rinko Pivašiūnų spanguolynuose. 

„Labai ilgai buvo daug vandens, vietą draugė parodė, viena jokiu būdu neitau“, – uogautoja buvo atsargi, nerizikavo, už litrą spanguolių prašė 5 eurų.

Svarbiau už merus ir rinkimus, kada tinkamiausias laikas kopūstus raugti. 

„Man visada geras laikas: vienus kopūstus parduodu, kitus raugiu, nepaisau mėnulio, pirkėjai labai patenkinti“, – Likiškėlių kaimo ūkininkas Rimantas Kiūdelis už litrinį kibirėlį raugintų kopūstų prašo 2,5 euro.

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Raugdamas kopūstus į mėnulį nežiūri ir Vankiškių kaimo ūkininkas Valdas Simanavičius – nuolat turi gardžių raugintų kopūstų po 2,5 euro. Kopūstų galvų kilogramas salotoms, balandėliams  – 1 euras, didesnis kiekis, maišais, po 70 centų.

Panašių kopūstų kainų laikosi ir Jotvingių turguje prekiaujantys ūkininkai.

Punios krašto daržovių augintojas Vitas Šaulauskas sakė, kad pagal žinovus, tinkamiausios dienos kopūstams raugti  lapkričio 3, 4 ir 5 dienos. Per mėnulio delčią  visą pirmą lapkričio savaitę dzūkai doros kopūstus! 

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Turguje ant prekystalių išdėlioti raugintų kopūstų priedai, kiekvienam pagal skonį – morkos, antaniniai obuoliai, kmynai, spanguolės…

Alytaus turgeliuose dar yra šviežių agurkų, kilogramas 2,8–3,5 euro, krapų, svogūnų laiškų – 100 g – 1 euras burokėlių, virtų ir šviežių, galima pasigaminti šaltibarščių.

Turguje kilogramas gražių obuolių – 1 euras, slyvų – 2–2,5 euro. 

Aitriųjų paprikų sėklų parsivežė iš Baku

Jazminų turguje prekiautojas Gabelis Pašajevas siūlė krūmelį aitriųjų paprikų su trijų spalvų vaisiais – raudonais, geltonais ir violetiniais.

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„Sėklų parsivežiau iš Baku, pavasarį  pardavinėjau daigus, šių paprikų jau turi užsiauginę ir alytiškiai. Visur tinka aitriosios paprikos, kur įmesi, ten jų skonį rasi“,– pasakojo Gabelis. 

Krūmelis šių paprikų – per 20 eurų. Kai kas šios paprikos ankštele pagardina kurcinio ašaras, sako gardu, bet man neteko ragauti.

Jazminų turgaus mėsos paviljone pastebėjau verslininką Vilių Gaską, pasiilgusį lietuviškos mėsytės.

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„Mėgstu kiaulienos sprandinę ir šoninę, – kumpio – ne, per sausas“, – atviravo Vilius, neseniai grįžęs iš Ispanijos. 

Kilogramas sprandinės – 7,5 euro.

Užtikau paviljone pas prekiautoją Virginiją svilintų kiaulių gražių lašinių, kilogramas 6,9 euro. Sumanios šeimininkės tokių lašinukų ir pačios pasisūdina, prieskoniais pagardina. 

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Turguje kilogramas rūkytų gražių lašinių – 9,5, rūkytų lašinių su kumpiu – 12,5 euro.

Žmonės dar sodina serbentus, avietes, šilauoges, gervuoges. Jazminų turguje puoduose gražių  šilauogių sodinukų turėjo ir Danutė Šimaitienė iš Jurgelionių kaimo, besidarbuojanti su vyru Algirdu. Šilauogės krūmelis – 10 eurų.

Beje, jau reikia paskubėti ir pasodinti žieminius česnakus.

Iš toli šviečia gėlynai

Ir Jotvingių, ir Jazminų turguje – kilimai gėlynų. Jotvingių turguje chrizantemų ir viržių nusipirko alytiškė Marijona Šumskienė – papuoš tėvų ir senelių kapus. Krūmas chrizantemų – 5, viržių – 3 eurai. 

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Jazminų turguje rudeninių gėlių kilimą išrikiavo ūkininkai  Dovilė ir Edvardas Mekioniai.  Jų gėlėmis susidomėjo ir alytiškis mokytojas, atpažįstamas reklamų veidas Eugenijus Guntulionis.  

Gražiausias puodas chrizantemų – 4–10 eurų. 

Darbštūs Alytaus krašto gėlininkai  ir jų gėlynai turguje iš toli šviečia.

Teksto autorius: Jurgis Kochanskas

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