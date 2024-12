Išvydus, ką kaunietė pagamino iš seno kartono, pritrūksta žodžių: parodė visiems

Įmantrios kompozicijos, su meile parinktos detalės bei dekoravimo technikos – tai tik dalis Redos įdedamų pastangų kuriant išskirtines dėžutes.

Pati moteris pasakojo, kad šia veikla užsiimti pradėjo prieš daugiau nei pusę metų, o visą šį laiką tobulina savo įgūdžius ir užsiimdama kūryba įneša į kasdienybę grožio ir estetikos.

Išvydus, ką kaunietė kuria iš kartono, pritrūksta žodžių: parodė visiems (31 nuotr.) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) +27 Redos gamybos procesas (nuotr. asm. archyvo) Redos gamybos procesas (nuotr. asm. archyvo) Redos gamybos procesas (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Redos gamybos procesas (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Redos gamybos procesas (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Dėžutė anglų kalbos mokytojai (nuotr. asm. archyvo) Redos kuriamos dėžutės (nuotr. asm. archyvo) Dėžutė anglų kalbos mokytojai (nuotr. asm. archyvo) Dėžutė dailės mokytojai (nuotr. asm. archyvo) Dėžutė dailės mokytojai (nuotr. asm. archyvo) Dėžutė šokių mokytojai (nuotr. asm. archyvo) Dėžutė dailės mokytojai (nuotr. asm. archyvo) Dėžutė šokių mokytojai (nuotr. asm. archyvo) Kalėdinė dovana draugų dukrelei (nuotr. asm. archyvo) Kalėdinė dovana draugų dukrelei (nuotr. asm. archyvo) Dovana artimiesiems (nuotr. asm. archyvo) Dovana artimiesiems (nuotr. asm. archyvo)

(31 nuotr.) FOTOGALERIJA. Išvydus, ką kaunietė kuria iš kartono, pritrūksta žodžių: parodė visiems

Ne pirma kūrybinė veikla

Kuomet Reda prabilo apie savo ankstesnes menines veiklas, buvo nesunku suprasti, kad ji – tikras aktyvumo ir kūrybos įsikūnijimas.

Tiesa, savęs realizacijos pradžia prasidėjo nuo visai kitokios veiklos nei moteris užsiima dabar. Prieš septynerius metus Reda pirmą kartą save išbandė šokių aikštelėje.

REKLAMA

REKLAMA

„Pati pradžia buvo maždaug prieš septynerius metus nuo noro turėti papildomą veiklą, hobį šalia darbo, namų ir šeimos. Tuo metu pradėjau šokti, lankyti lindihopo pamokas, į kurias ėjau apie porą metų, iki pandemijos.

REKLAMA

Tada reikėjo galvoti, ką daryti toliau, jeigu negalima šokti. Ėmiau ieškoti idėjų internete, radau labai daug informacijos kaip piešti, tapyti, tad susipirkau priemones ir pradėjau tapyti nuo abstrakčių iki realių dalykų“, – apie pradžią ir atsivėrusias naujas galimybes pasakojo Reda.

Tuo pat metu pašnekovė išbandė save ir darydama dirbinius pagal origami techniką, vis tik ilgainiui pradėjo trūkti fantazijos tiek tapyboje, tiek kuriant origami technika.

REKLAMA

REKLAMA

Tad Reda vėl sugrįžo į interneto platybes ir pradėjo žiūrėti, kokia dar kūryba būtų įdomu užsiimti. Tuomet ji surado kelis užsieniečius, gaminančius dėžutes iš kartono.

„Pas mus namuose kartono daug, nes siuntos keliauja viena po kitos, tad buvo proga pabandyti. Pati pradžia buvo maždaug prieš pusę metų-metus laiko.

Norėjau pabandyti susikarpyti kartoną pagal instrukcijas, išmatavimus, tada susiklijuoti ir pažiūrėti, kas čia gaunasi. Pirmi gaminiai tikrai neatrodė taip, kaip norėtųsi, nebuvo nei lygūs, nei gražūs, bet pradžia buvo tokia, o kuo daugiau dėžučių dariau, tuo jos buvo taisyklingesnės, gražesnės ir įdomesnės“, – atskleidė Reda.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gamybos procesas

Pašnekovė pasakojo, kad gaminant dėžutes vien kartono jai nepakanka. Ji tikino, kad taip pat reikia naudoti ir lipalą, karštus klijus, specialią pastą ir gipsą.

Visas gamybos procesas užtrunka. Reda pasakojo, kad įprastai gamindama dėžutę ji eigą suskirsto į kelis etapus.

„Pagrindas yra kartonas. Jis klijuojamas su klijais – lipalu arba karštais klijais, priklausomai nuo to, kokio stiprumo lipnumo reikia ir kaip greitai reikia, kad dėžutė išdžiūtų.

REKLAMA

Taip pat viskas priklauso ir nuo to, ar reikia labai tvirtos dėžutės, ar ne, kas į ją bus dedama. Pats dėžutės karkasas yra nutinkuotas su specialia pasta, tada ji gaunasi tvirta, praktiškai atitinka medinę dėžutę.

Kai dėžutė paruošta, dar priklauso viskas ir nuo to, dėžutė su dangteliu ar be. Jeigu be, tuomet prasideda dažymas, o jeigu dėžutė yra su dangteliu, tuomet dar atskirai tuo pačiu principu yra padaromas dangtelis, atskirai pritvirtinami vyriai, kad šis gražiai lankstytųsi“, – pirmuoju etapu dalijosi Reda.

REKLAMA

Kitas etapas – dekoravimas. Pašnekovė pasakojo, kad jam naudoja skirtingus metodus, kurie priklauso nuo poreikių ir jos nuotaikos.

Ji kalbėjo, kad neretai naudoja dekupažo techniką, tačiau taip pat kartais iš molio kuria reljefus, ant kurių dėlioja kompoziciją. Relfejų kūrybai ji taip pat pasitelkia ir paprastą popierių, kuriuo padaro šiurkštesnį, grubesnį paviršių.

„Dekoravimo variantų yra daug: yra dėliojamos visokios akutės, gali būti iš plonesnio kartono iškirptos figūros, paveiksliukai, kuriuos nori užklijuoti. Visos tos detalės sueina į tam tikrą kompoziciją.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, visai neseniai gavau prašymą pagaminti dovanėles vaikų darželio mokytojoms. Tad šokių mokytojai dėžutė buvo padaryta užklijuojant šokėjos trafaretą, muzikos mokytojai buvo iš kartono iškirptos ir užklijuotos natos, kaip simbolis muzikai, dailės mokytojai buvo dėžutė padaryta dailininko paletės forma, taip buvo iškirptas kartonas.

Tad viskas priklauso nuo fantazijos, kaip įsivaizduoji dėžutę ir ko reikia galutiniam variantui pasiekti. Dekoracijų tikrai yra nemažai, tik reikia sugalvoti, kaip jas sudėlioti“, – patirtimi dalijosi moteris.

REKLAMA

Pagiriamųjų žodžių netrūksta

Reda pasakojo, kad vienos dėžutės gamybos laikas gali svyruoti. Ji pasakojo, kad visas procesas gali trukti nuo dviejų parų iki savaitės laiko.

Pasak jos, paprastos dėžutės be dangtelio ir be dekoro gamyba trunka neilgai – tereikia suklijuoti ir palaukti, kol išdžius dažai.

Vis tik dėžutes su dangteliais ir dekoracijomis jai pagaminti gali užtrukti ilgiau. Pasak jos, tokioms dėžutėms ji skiria apytikriai keturias paras.

REKLAMA

„Jeigu atsiranda kažkokie sudėtingi darbai, pavyzdžiui, mano įkelta nuotrauka su dviejų aukštų papuošalų dėžute-skrynia, tokiai reikėjo savaitės laiko.

Viskas labai priklauso nuo to, kokio dydžio yra dėžutė, kokio ji yra sudėtingumo bei kokios medžiagos naudojamos. Jeigu reikalingas tik kartonas – trumpiau, jeigu gipsas – jis turi ilgiau laiko džiūti. Viskas priklauso ir nuo dažų, nes kartais jų pakanka vieno sluoksnio, o kartais reikia daugiau“, – aiškino kūrėja.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nepaisant proceso trukmės, Redai kurti dėžutes patinka. Ji pasakojo, kad kaskart išvydus rezultatą ji jaučiasi patenkinta, o ir jos tikslas yra gauti pasitenkinimo iš kūrybos, pailsėti nuo darbų.

Dar vienas privalumas – pabuvimas ir darbas kartu su vaikais. Reda pasakojo, kad šiems labai patinka dažyti ar tepti lipalą su teptukais ant dėžučių, tad jie visi gali pabūti drauge.

Aplinkiniai pašnekovės darbus taip pat įvertina. Ji teigė, kad pagiriamųjų žodžių ji tikrai sulaukia, tačiau prisipažino, kad savęs menininke nelaiko.

„Aišku, visi atsiliepimai yra teigiami, visiems yra gražu. Tikrai yra tų tokių, man atrodo, kartais netgi nepelnytų liaupsių, nes aš niekada nesilyginu į menininkus, kurių meniniai kūriniai yra tikrai gražūs“, – sakė ji.