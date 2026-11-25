Vidurdienio pertrauka tam – pats tinkamiausias metas, o kryžiažodis gali ją paversti smagiu iššūkiu. Kelios minutės su galvosūkiu leidžia atitraukti mintis nuo darbų ir pasimėgauti žaidimu be skubos ar įtampos.
Kartais užtenka mažos pauzės: keli teisingi atsakymai, atradimo džiaugsmas – ir prie kasdienių užduočių grįžti tampa lengviau.
Ar pavyks išspręsti šio trečiadienio galvosūkį?
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