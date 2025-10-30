Įspūdingos Vėlinių savaitgalio nuolaidos „Iki“ parduotuvėse: pasidžiaukite laiku su artimaisiais skaniai ir pigiai

„Vėlinių laikotarpis – tai šeimų susirinkimo metas, kuomet prisimename savo artimuosius ir pasidžiaugiame buvimu drauge. Pastebime, kad pirkėjai iš anksto planuoja savo savaitgalio meniu ir ieško aukštos kokybės, tačiau ekonomiškai naudingų pasiūlymų. Siekdami palengvinti pasiruošimą, paruošėme akcijas produktams, kurie puikiai tiks tiek pagrindiniams šventinio stalo patiekalams, tiek ir užkandžiams bei desertams“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai.
Šį savaitgalį „Iki“ parduotuvėse įvairių rūšių smulkintai mėsai ir faršui taikoma 20 proc., o atvėsintai vaivorykštinio upėtakio filė – tik 11,99 eurai už kilogramą, todėl virtuvėje atsiveria ypač plačios galimybės, leisiančios įtikti bet kurio svečio skoniui.
„Iki“ kainokritis – puiki proga pasirūpinti ir užkandžių stalu, kadangi šį savaitgalį 20 proc. nuolaida taikoma įvairių rūšių pjaustytos mėsos gaminiams, o 25 proc. – įvairiems bulvių ir kukurūzų traškučiams. Vaisių mėgėjus pradžiugins bananai už super kainą – vos 0,99 euro už kilogramą.
„Na, o jei svečiai užgriuvo netikėtai ir nespėjote jų viešnagei pasiruošti, tikrai nereikia pulti į paniką, kadangi pagalvojome ir apie tokius scenarijus. Būtent todėl šį savaitgalį pirkdami pakuotę šaldytų koldūnų, virtinių ar cepelinų, antrąją gausite nemokamai. Nepalikome klientų ir be desertų – „Su meile IKI“ prekės ženklo pyragams taikome 20 proc. nuolaidą“, – sako „Iki“ prekybos tinko atstovė.
Prie šeimos vakarienės patiekalų dera mėgautis ir skaniais bei sveikais gėrimais, todėl 30 proc.. nuolaida taikoma nealkoholiniams alui, sidrui, vynui ir putojančiam vynui. O išleidus svečius ir tvarkantis namuose pravers popieriniai rankšluosčiai, kuriems nuolaida taip pat siekia 40 proc., kaip ir tualetiniam popieriui bei popierinėms servetėlėms.
„Tad kviečiame pasinaudoti „Iki“ kainokričiu, pasiruošti savaitgaliui ir pradžiuginti prie bendro stalo susirinkusius artimuosius. Mūsų paruoštos akcijos leis tai padaryti ne tik be jokio galvos skausmo, bet ir nenuskriaudžiant piniginės“, – teigia G. Kitovė.
„Iki“ dalijasi ir skanių, paprastų receptų idėjomis, kurios jau pritaikytos prie akcijų, galiojančių iki sekmadienio, lapkričio 2 dienos. Tereikia susidaryti pirkinių sąrašą ir kasoje pasinaudoti „Iki“ programėle ar lojalumo kortele.
Orkaitėje kepta upėtakio filė su citrininiu padažu
Reikės: 600 g atvėsintos vaivorykštinio upėtakio filė su oda, 50 g sviesto, 3 valgomųjų šaukštų šviežiai spaustų citrinos sulčių, 1 mažos citrinos plonai nutarkuotos žievelės, 2 skiltelių česnako, druskos, pipirų, saujelės šviežių krapų.
Gaminame:
- Paruoškite padažą: ištirpinkite sviestą ir jį sumaišykite su citrinos sultimis, takuota citrinos žievele, smulkintu česnaku, druska ir pipirais.
- Kepimo indą išklokite kepimo popieriumi, sudėkite upėtakio filė ir ant viršaus tolygiai paskirstykite paruoštą padažą.
- Pašaukite kepimo indą į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę su įjungta ventiliatoriaus funkcija ir kepkite 15-20 minučių
- Iškepusią žuvį apibarstykite krapais ir patiekite su virtomis bulvėmis ar garintomis daržovėmis.
Mėsos kukuliai pomidorų padaže
Reikės: 500 g smulkintos mėsos arba faršo, 400 g konservuotų smulkintų pomidorų, 1 didelio svogūno, 2 skiltelių česnako, pusės stiklinės maltų džiūvėsėlių, 1 kiaušinio, druskos pipirų, mėsos prieskonių.
Gaminame:
- Sumaišykite mėsą su smulkintu svogūnu, česnaku džiūvėsėliais, kiaušiniu ir prieskoniais. Suformuokite gražius, vienodo dydžio kukulius.
- Keptuvėje įkaitinkite kelis šaukštus alyvuogių aliejaus ir greitai apkepkite kukulius iš visų pusių, kol paruduos. Išimkite juos iš keptuvės ir atidėkite.
- Į tą pačią keptuvę supilkite smulkintus pomidorus, pagardinkite druska, pipirais, baziliku ar raudonėliu. Kaitinkite, kol pomidorai užvirs.
- Į padažą sudėkite apkeptus kukulius ir troškinkite ant nedidelės ugnies apie 15-20 min., kol kukuliai galutinai iškeps.
- Pateikite kukulius su bulvių koše.
Paprastas, bet burnoje tirpstantis bananų pyragas
Reikės: 3 bananų, 1 kiaušinio, 80 g sviesto, 80-100 g cukraus arba medaus, 200 g kvietinių miltų, 1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių, pusės šaukšto valgomosios sodos, žiupsnelio druskos, pusės šaukšto cinamono.
Gaminame:
- Nuluptus bananus sudėkite į didelį dubenį ir šakute sutrinkite iki vientisos tyrės. Kuo bananai labiau sunokę – tuo skanesnis ir sultingesnis bus pyragas.
- Į bananų tyrę įmuškite kiaušinį, supilkite ištirpintą (bet ne karštą) sviestą, suberkite cukrų ir gerai išmaišykite.
- Į tą pačią masę suberkite miltus, kepimo miltelius, sodą, druską ir cinamoną. Taip pat galima papildomai įbarstyti trupinto šokolado.
- Viską išmaišykite tik tol, kol neliks sausų miltų gabalėlių. Svarbu nepermaišyti tešlos, kad pyragas liktų purus.
- Tešlą supilkite į sviestu pateptą ir miltais pabarstytą (arba išklotą kepimo popieriumi) pailgą kekso formą.
- Kepkite iki 175 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 50-60 minučių. Ar pyragas iškepė, patikrinkite mediniu pagaliuku – įkištas ir ištrauktas iš pyrago centro, jis turi būti švarus.
