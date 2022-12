Įspėja turinčius aukštą kraujospūdį: venkite šio gėrimo

Širdies ir kraujagyslių ligos – tai įvairios būklės, neigiamai paveikiančios širdį arba kraujagysles. Jas dažnai sukelia kraujagyslėse susikaupę riebalai ir kraujo krešuliai.

Aukštas kraujospūdis (hipertenzija) taip pat didina šių ligų riziką dėl papildomo krūvio organams, rašo express.co.uk.

Širdies ir kraujagyslių ligos yra viena iš pagrindinių mirties priežasčių Jungtinėje Karalystėje ir visame pasaulyje, daugiausiai gyvybių pasiglemžia išeminė širdies liga, insultai ir periferinių arterijų liga.

Kaip žinoma, dažniausi širdies ir kraujagyslių ligų sukėlėjai yra gyvenimo būdo veiksniai – antsvoris, nepakankamas fizinis aktyvumas, padidėjęs cholesterolio kiekis ir rūkymas.

Kavą gerkite saikingai

Atlikti tyrimai atskleidė, kad šių ligų išsivystymo riziką gali padidinti ir suvartojamas kavos kiekis.

Naujas tyrimas, paskelbtas žurnale „Journal of the American Heart Association“, atskleidė, kad išgeriant du ar daugiau puodelių kavos per dieną, žmonėms, turintiems itin aukštą kraujospūdį, padvigubėja mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų rizika.

Šiame tyrime itin aukštu kraujospūdžiu buvo laikomas 160/100 mmHG arba dar aukštesnis kraujospūdis. Idealus kraujospūdis yra nuo 90/60 mmHg iki 120/80 mmHg.

Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad vieno puodelio kavos ar žalios arbatos suvartojimas kiekvieną dieną nepadidino širdies ir kraujagyslių ligų rizikos, nors abiejuose gėrimuose yra kofeino.

Standartiniame 250 ml puodelyje žaliosios arba juodosios arbatos yra 30-50 mg kofeino, o tokio pat tūrio puodelyje kavos jo yra 80-100 mg.

Tyrimo vyriausiasis autorius Hiroyasu Iso sakė: „Šie rezultatai gali patvirtinti teiginį, kad žmonės, turintys itin aukštą kraujospūdį, turėtų vengti gausaus kavos vartojimo.

Kadangi žmonės, sergantys hipertenzija, yra jautresni kofeino poveikiui, žalingas kofeino poveikis gali nuverti jo apsauginį poveikį ir padidinti mirties riziką.“

Tyrime dalyvavo daugiau kaip 6570 vyrų ir 12 tūkst. moterų nuo 40 iki 79 metų amžiaus. Dalyviai duomenis pateikė atlikdami tyrimus ir savarankiškai pildydami klausimynus, kuriuose aprašė savo gyvenimo būdą, mitybą ir ligų istoriją.

Per beveik 19 metų trukusį stebėjimą, buvo užfiksuoti 842 mirties, susijusiomis su širdies ir kraujagyslių ligomis, atvejai.

Tyrėjai padarė išvadas, kad:

- Du ar daugiau puodelių kavos per dieną susiję su dvigubai didesne mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų rizika žmonėms, kurių kraujospūdis yra 160/100 mmHg ar didesnis, lyginant su tais, kurie nevartoja kavos;

- Vieno puodelio kavos per dieną suvartojimas nėra susijęs su padidėjusia mirties nuo širdies ir kraujagyslių rizika, nepaisant, koks yra kraujospūdis;

- Žaliosios arbatos vartojimas nėra susijęs su padidėjusia mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų rizika, nepaisant, koks yra kraujospūdis.