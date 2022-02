Įspėja tuos, kurie turi gyvūnų: 1 poelgis gali baigtis sankcijomis

VMVT patikina – identifikavus tokius atvejus, bus imtasi griežtų sankcijų, o ūkininkų produkcija, įtarus, kad galimai yra užteršta veterinarinių vaistų likučiais, rinkos gali ir nepasiekti.

Pasak veterinarijos specialistų, dažnas, neatsakingas, kartais ir visiškai nebūtinas antibiotikų naudojimas didina bakterijų atsparumą bei mažina gyvūnų ligų gydymo efektyvumą. Be to, veterinarinių vaistų likučių turinti gyvūninės kilmės produkcija gali būti kenksminga žmonių sveikatai.

Pro VMVT inspektorių akis nepraslydo skelbimas, kuriame viena įmonė siūlėsi ūkininkams užpildyti gydomų gyvūnų registracijos žurnalą su veterinarijos gydytojo parašu ir, jeigu ūkyje buvo atliktas neteisingas gydymas, dokumentus paruošti taip, kad „VMVT neturėtų prie ko prisikabinti patikrinimo metu“.

Patikrinusi šią įmonę – UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“ – VMVT fiksavo pažeidimų išrašant veterinarinius receptus bei vaistų paraiškas.

„Noriu pabrėžti, kad vis dar atsainiai į ūkinių gyvūnų gydymą žiūrintys asmenys gali skaudžiai nukentėti, nes nustačiusi veterinarinių vaistų išlaukos pažeidimų tarnyba stabdys tokios produkcijos tiekimą į rinką, todėl patariame naudotis profesionalių ir kvalifikuotų veterinarijos gydytojų paslaugomis.

Negalima tiesiog savo nuožiūra suleisti gyvūnui vaistų. Svarbu suprasti, kad iš gydytų maistinių gyvūnų gautas pienas, mėsa ar kiti produktai naudojami maistui yra visiškai saugūs vartoti tik po išlaukos laikotarpio. Iš gyvūno gautos produkcijos naudoti maistui negalima tol, kol iš jo organizmo nėra pasišalinę veterinarinių vaistų likučiai.

Padidintas inspektorių dėmesys toliau bus skiriamas ir veterinarinių paslaugų teikėjams, nes skirti veterinarinius vaistus gyvūnui gydyti būtina labai atsakingai ir racionaliai, tą daryti galima tik įvertinus realią gyvūno būklę“, – komentuoja VMVT direktorius Mantas Staškevičius.

UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“ vykdyto neplaninio tikrinimo metu buvo išsiaiškinta, kad receptiniai veterinariniai vaistai buvo skiriami per atstumą, prieš tai net neapžiūrėjus sergančių gyvūnų, jiems neatlikus būtinų tyrimų, nesurinkus ir neįvertinus ligos istorijoje buvusios anamnezės ir neapsilankius gyvūnų laikymo vietoje.

Už šiuos pažeidimus veterinarinių paslaugų įmonės atsakingam asmeniui surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir skirta bauda. Už pakartotinį tokį elgesį veterinarijos gydytojui gali grėsti veterinarijos gydytojo licencijos suspendavimas ar net panaikinimas.

Tyrimo eigoje veterinarijos inspektoriai taip pat nustatė, kad veterinarinių vaistų paraiškas UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“ buvo išrašiusi keliems ūkininkams Kelmės, Rokiškio, Šilutės bei Joniškio rajonuose. VMVT, nusprendusi atlikti ir šių ūkininkų patikrinimus, pas daugumą ūkininkų, kuriems paslaugas tiekė ir veterinarinių vaistų paraiškas išrašė minėta įmonė, taip pat nustatė nemažai pažeidimų, susijusių su veterinarinių vaistų panaudojimo atsekamumu. Dėl to ūkininkams buvo pritaikytos administracinio nusižengimo nuobaudos, be to, įvertinus visas rizikas, ateityje veterinarijos inspektorių jie bus tikrinami dažniau.

VMVT atkreipia gyvūnų laikytojų dėmesį, kad siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui skiriant receptinius veterinarius vaistus, inspektoriai vykdys sustiprintą kontrolę, o nustačius piktnaudžiavimo atvejus, kuomet antibiotikai bus skiriami ir naudojami neracionaliai, nesaikingai, netgi be reikalo, bus taikomos Administracinių nusižengimų kodekse numatytos sankcijos ir stabdomas produkcijos tiekimas į rinką.

VMVT vykdydama kontrolę pas veterinarijos paslaugų teikėjus ir ūkinių gyvūnų laikytojus 2021 m. fiksavo 35 pažeidimus pildant veterinarinių vaistų žurnalus.