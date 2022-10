Įspėja nustoti krapštyti nosį: kelia grėsmę sveikatai

Nosies krapštymas – poelgis, kuris daugumai žmonių kelia šleikštulį. Visgi, yra tokių, kurie nemato tame nieko blogo ir toks įprotis yra įgavęs normą.

Neseniai mokslininkai nustatė, kad nosies krapštymas gali platinti bakterijas, tokias kaip stafilokokai. „HullLive“ pranešė tyrimo išvadas, kuriose teigiama, kad nosies krapštymo įprotis gali paaiškinti funkcinį vaidmenį, rašoma mirror.co.uk.

Kelia grėsmę sveikatai

Tyrimo vadovė Anne-Claire Fabre, gamtos istorijos muziejaus Londone mokslinė bendradarbė, sakė:

„Yra nedaug paaiškinimų, leidžiančių suprasti, kodėl žmonės ir gyvūnai krapšto nosį. Beveik visi dokumentai, kuriuose yra apie tai rašoma, buvo parašyti su ironijos gaida. Tačiau vienas tyrimas parodė, kad nosies krapštymas gali platinti bakterijas, tokias kaip stafilokokas.“

Visgi, nosies krapštymas yra nehigieniškas elgesys, kuris neretai viešumoje gali užtraukti ir gėda. Neretai viešai nekrapštyti nosies vaikus moko ir jų tėvai, kurie jiems aiškina apie mandagų elgesį.

Be to, nosies krapštyti nederėtų ir dėl to, ką parodė tyrimo rezultatai, jog toks elgesys gali platinti pavojingas bakterijas, sukeliančias plaučių uždegimą.

Tyrimas, paskelbtas viename Europos sveikatos žurnale, parodė, kad pneumonijos bakterijos yra perduodamos kontaktuojant per rankas ir nosį. Tyrėjai nustatė, kad bakterijos plinta tokiu pačiu greičiu, nesvarbu ar jos yra sausos ar šlapios. Užtenka vos patrinti nosį ir jau didėja rizika perduoti kitiems šias bakterijas.

Pneumonija yra dažniausia mirties priežastis visame pasaulyje ir, kaip manoma, sukelianti 1,3 mln. vaikų iki penkerių metų mirčių visame pasaulyje.