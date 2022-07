Įspėja dėl nuogų vaikų pliaže: gali laukti liūdnos pasekmės

Savo nuomonę apie tai naujienų portalui tv3.lt išsakė 3,5 metukų mergytės mama Erika, o atsakymus į svarbiausius šios temos klausimus padėjo išsiaiškinti psichologė Vitalija Mikutienė.

Neleidžia vaikams būti nuogiems paplūdimyje

Mama Erika sako nematanti tragedijos, jeigu pamiršus maudymosi kostiumėlį ar nespėjus nudžiūti, jos vaikas šiek tiek pabėgios nuogas. Tačiau dažniausiai, kaip tikina moteris, savo dukrai maudytis nuogai ji neleidžia.

„Dažniausiai turime du maudymosi kostiumėlius. Vadovaujuosi psichologų nuomone, kad tai, kas yra kelnaičių zonoje, ten ir turi likti. Tai yra privatu kiekvienam asmeniui“, – sako Erika.

REKLAMA

Moteris teigia, kad kitų asmenų nuogi vaikai, lakstantys paplūdimiuose ar prie ežero, jos netrikdo. Tačiau ji sako tam nepritarianti dėl kelių priežasčių.

„Visų pirma, vaikai paūgėję pradeda domėtis ir klausinėti nepatogių klausimų, o kai kurie tėvai galbūt vengia tokių temų ar nori apie tai kalbėti vėliau. Taip pat manau, kad tai labai nehigieniška nei pačiam vaikui, nei aplinkiniams. Be to, nereikia taip vilioti iškrypėlių.

Ir taip pat, jei manęs ir netrikdo, gal kitą trikdo, jam tai nepatogu, nemalonu. Manau, kad vaikams be maudymosi kostiumėlių turėtų būti leidžiama nebent iki 12–18 mėnesių amžiaus. O 24 mėnesių vaikas pakankamai sąmoningas ir atkreipia dėmesį į nuogumus“, – sako dviejų vaikų mama.

Moteris sako mananti, kad vaikas viešose vietose turėtų dėvėti maudymosi kostiumėlį, taip išvengiant nepatogumo tiek vaikui, tiek aplink esantiems žmonėms: „Šiais laikais yra maudymosi kostiumėliai net labai mažiems vaikams. Tad tikrai galima jais naudotis ir pratinti prie tokios kultūros.“

REKLAMA

REKLAMA

Amžiaus riba, kurios nereikėtų peržengti

„Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro“ psichologė-psichoterapeutė Vitalija Mikutaitienė teigia, kad kiekvienoje šeimoje yra skirtingas požiūris į tėvų ir vaikų nuogumą viešose vietose. Nuo to priklauso, ar vaikams bus leidžiame bėgioti be drabužių šalia kitų žmonių ir kaip jie dėl to jausis.

„Dažniausiai viešose vietose mes natūraliai elgiamės taip, kaip ir namuose. Todėl, jeigu esame labiau atviri, tai prie ežero ar pajūryje leisime ir savo vaikams būti nuogiems“, – komentuoja specialistė.

Pasak V. Mikutaitienės, vaikai iki keturių metų nesidrovi savo nuogumo. Iki tokio amžiaus jie patys nusirengia ir laksto nuogi. Tačiau gėdos jausmas gali atsirasti ir anksčiau, jeigu mažametis turi vyresnių brolių ar sesių, kurie jau drovisi savo kūno ir nešioja maudymosi kostumėlius.

Tuomet vaikas gali pradėti juos mėgdžioti ir taip pat nenorėti būti be drabužių. Todėl siekiant apsaugoti vaiką, kad jis neimtų gėdytis savo kūno, reikėtų apsvarstyti, ar nuo tokio amžiaus vis dar norite leisti savo vaikui bėgioti be drabužių.

REKLAMA

REKLAMA

„Jau 5–6 metų vaikai ypatingai susidomi, kaip kiti asmenys atrodo nuogi. Tas lyties smalsumas kinta ir tuo pat metu atsiranda drovumas. Jeigu šeimoje yra įprasta nuogumas, vaikas gali ir ilgiau maudytis nuogas, bet tam yra nudistų paplūdimiai.

Tačiau jeigu nudistų paplūdimyje būsit su 7–8 metų vaiku, jis gali pradėti save užkasinėti smėlyje, nes jausis nejaukiai. Reikia tą pastebėti ir bet kuriuo atveju svarbiausia nespausti vaiko ir per jėgą nesiūlyti jam apsirengti ar nusirengti. Jeigu vaikas slepia kūną, jokiu būdu negalime versti jo nusirengti“, – sako ji.

Reikia pagalvoti apie kitus žmones

Leidus vaikams lakstyti nuogiems, psichologės teigimu, reikėtų pagalvoti ne tik apie savo vaikų poreikius, bet ir apie kitus žmones. Pasak V. Mikutaitienės, mažyliai kartais dar atlieka gamtinius reikalus ten, kur užsinori, todėl reikėtų įsitikinti, ar vaikas, būdamas nuogas, nesukels kitiems žmonėms nepatogumų.

„Reikia pagalvoti, ar kitiems netrukdome tokiais vaizdais, iškyla toks estetinis klausimas. Kažkas gali pasakyti „fui, kaip negražu, smirda“, gėdinti jus, gėdinti vaiką. Šitoje situacijoje kyla pavojus, kad visuomenė gali neigiamai tai traktuoti. Yra viena, jeigu mes atsakome ir žinome, kad vaikas susitvarkys.

REKLAMA

REKLAMA

Tuomet kaip ir nieko blogo leisti jam būti nuogam. Tačiau, reikia žinoti, kad jūsų vaikas nėra vienas ir kas nors gali pasipiktinti. Mūsų laisvės neturi trukdyti kitų žmonių laisvės“, – sako psichologė.

Pasak psichologės, labai svarbu, kad kiti asmenys, pamatę lakstantį nuogą vaiką, nepradėtų jo barti. Tokia patirtis, V. Mikutaitienės teigimu, gali turėti neigiamų pasekmių vaiko psichologijai.

„Labai svarbu, kad vaiko nesugėdintų, nepasakytų, koks jis didelis, bet dar be rūbų. Vaikui tokie žodžiai gali ilgam įkristi į širdelę, jis gali galvoti, kad blogai elgiasi. Toks sugėdinimas ir pasmerkimas gali būti sukelti nepasitikėjimą savo kūnu.

Jeigu vaikui leidžiate būti nuogam, tai yra jūsų šeimos vertybė ir tradicijos, turite būti pasiruošęs vaiką apsaugoti ir apginti nuo tokių žodžių. Turite pasakyti kitiems asmenims, kad čia jūsų reikalas“, – teigia psichologė.

Įspėja dėl galimų pavojų

Ji sako nematanti nieko blogo, kad vaikas maudosi nuogas prie šeimos narių ar vietose, kuriose yra mažiau žmonių. Tačiau prieš leidžiant vaikui būti be drabužių viešose vietose, pavyzdžiui, prie ežero ar paplūdimyje, reikėtų apsvarstyti visus kylančius pavojus.

REKLAMA

REKLAMA

V. Mikutaitinės teigimu, reikėtų nepamiršti, kad žmonės viešose vietose mėgsta fotografuotis ir jūsų nuogo vaiko nuotraukos gali atsidurti kito žmogaus telefone arba kompiuteryje. Anot psichologės, jeigu nuogo vaiko nuotraukos papuls į socialinius tinklus, vaikui tai gali ateityje kelti problemų vertinant savo kūną.

„Jeigu vaikas laksto nuogas, jūs nežinote, kas jį gali nufotografuoti. Taip galimai yra pažeidžiamos vaiko teisės. Būna, kad iškyla ir nemalonių situacijų.

Jeigu, 8–9 metų mergaitėms, net jeigu joms dar ir neauga krūtinė, leisime būti nuogoms, jų nuotraukas vėliau gali pamatyti bendraamžiai.

Vaikas, sugrįžęs po vasaros į mokyklą, gali iš klasiokių išgirsti tokius pasakymus kaip „aš tave mačiau nuogą“. Tada gali kilti gėda ir nepasitenkinimas savo kūnu, o jautresniems vaikams tokios situacijos gali sukelti ir tam tikrą traumą“, – teigia V. Mikutaitienė.