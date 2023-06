Išklojo tiesą apie bulves: atsakė, ar tikrai jas valgyti nesveika

Nors šiais laikais dažnai bijoma bulves vartoti dėl didelio angliavandenių kiekio, pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, tai daroma nepelnytai, nes jose daug naudingų medžiagų.

Prasidėjus šviežių bulvių sezonui, prekybos tinklo „Rimi“ kulinarijos technologas Vidas Nadzeika dalijasi gudrybėmis, kaip jas per Jonines išsikepti tradiciniu būdu – ant žarijų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Bulvių išbraukti iš mitybos raciono neverta

Nors sunkiai rastume tradicinės lietuvių virtuvės patiekalą be bulvių, dažnas suabejotų, ar jas galima įtraukti į sveikatai palankių produktų sąrašą. Tačiau svarbiausia, pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, valgant bulves yra saikas, o vertinant bulvių maistinę vertę, joje sveikatai nepalankių medžiagų nėra.

„Bulves iš tiesų sudaro tik apie 18 proc. angliavandenių, kurie yra kompleksiniai. Be to, bulvėse esantis krakmolas puikiai virškinamas ir suteikia reikalingos energijos. Išvirtas ar orkaitėje be riebalų keptas bulves galima valgyti ir per pietus, ir vakare.

Tačiau bulvių košė, plokštainis ar cepelinai, gaminami su papildomais ingredientais, sulėtina virškinimo procesą, prailgina sotumo jausmą, todėl jie netinkami vakariniam valgymui“, – sako dr. E. Gavelienė, patarianti bulves patiekti su mėsa, žuvimi, daržovėmis arba valgyti kaip atskirą patiekalą.

Ant laužo bulves keptos nuo savo atsiradimo Lietuvoje

Lietuvoje bulvės pradėtos auginti dar XVII amžiuje. Pradžioje jos tapo dvarininkų skanėstu, o XIX a. jas pradėjo auginti ir valstiečiai. Būtent tuomet jos tapo neatsiejama tradicinių patiekalų ir lietuviškų švenčių dalimi.

Be įprasto panaudojimo, dažno lietuvio tėvai ar seneliai turi istorijų apie bulvių kepimą lauže. Vieni kepdavo jas su lupenomis žarijose ir nupjaudavo sudegusį sluoksnį, kiti – įdarydavo ir ruošdavo virš laužo pakabintame puode.

Pasak prekybos tinklo kulinarijos technologo Vido Nadzeikos, nors bulvių ruošimo tradicijos ir pasikeitė, Joninių metu ant žarijų keptos bulvės iki šių dienų išliko didžiausiu skanėstu.

„Nuo senolių laikų išlikusi tradicija kepti bulves lauže atkeliavo ir į mūsų amžių. Tiesa, šiais laikais su specialiomis priemonėmis galime šį receptą kiek patobulinti. Norintiems gaminti bulves lauže, rekomenduočiau pirmiausia jas apvirti pusę virimo laiko, po to kiek įpjauti ir į įpjovimo vietą įdėti mėgstamų pagardų: lašinukų, sviesto ar varškės su česnaku. Tokias bulves būtina susukti į tinkamą kepimui ant laužo foliją ir dėti žarijas“, – sako specialistas.

Bulvių kepimo ant laužo receptų – daugybė

Lauže kepamas bulves svarbu tinkamai atsirinkti. Anot V. Nadzeikos, derėtų atkreipti dėmesį į jų savybes.

„Kepant bulves, svarbiausia atsirinkti jas panašaus dydžio. Jei kepsite skirtingas – jas iš žarijų reikės išimti ne vienodu metu, tad nežinosite, kada bulvės tinkamai iškepusios.

Vasarą šiam patiekalui rinkitės šviežio derliaus bulves, kurių jau yra parduotuvių lentynose, nes jas reikia tiesiog nuplauti ir kepti su lupenomis“, – sako minėto prekybos tinklo kulinarijos technologas.

Kepti bulves ant žarijų gali kiekvienas, svarbiausia pasirinkti mėgstamą paruošimo būdą. Pasak V. Nadzeikos, tokių receptų yra ne vienas:

„Bulves kepti ant žarijų galima įvairiai, vienas iš būdų – jas įdaryti. Apvirtą bulvę reikėtų perpjauti per pusę, ją išskaptuoti su peiliu arba šaukštu ir prifarširuoti varškės su česnaku. Paruoštą daržovę būtina suvynioti į foliją, įdėti į žarijas ir kepti tol, kol ji apskrus.

Jei vienu metu kepate daugiau bulvių, galite kepimo eigą patikrinti. Reikėtų išimti vieną bulvę, pažiūrėti, kaip ji atrodo ir jei dar neiškepusi – suvyniojus iš naujo įdėti atgal į žarijas.“

Nenorintiems bulvių įdaryti ir mėgstantiems jų natūralų skonį, V. Nadzeika siūlo šias daržoves tik pagardinti sviestu.

„Vienas iš mano mėgstamiausių būdų kepti bulves – jų neįdaryti ir kepti tik su keliais papildomais priedais. Tokias bulves būtina gerai nuplauti, išpjauti akutes ir neskustas dėti į foliją. Tik su odele kepamos bulvės išlaikys savo tikrąjį skonį ir aromatą. Norintys, kad bulvės greičiau iškeptų, gali papildomai į foliją įdėti sviesto, jog pasiskirstę riebalai jas tinkamai paskrudintų“, – siūlo kulinarijos technologas.

Platus šviežių bulvių pasirinkimas

Prekybos tinkluose šiuo metu yra didelis bulvių pasirinkimas. Pirkėjai gali rinktis tarp Lietuvoje ir užsienyje augintų šių daržovių asortimento. Nuo birželio vidurio jau galima įsigyti ir naujo derliaus lietuviškas bulves. Pasak prekybos tinklo komercijos vadovės Olgos Suchočevos, būtent tokios bulvės labiausiai tiks kepimui ant laužo.

„Parduotuves jau pasiekė šviežias šių metų bulvių derlius. Skubantiems ar ieškantiems naujų skonių, rekomenduojame paragauti apvirtas bei paruoštas kepimui bulves su žolelėmis ar paprika, kurias rasite daržovių šaldytuvuose“, – sako O. Suchočeva.