Atsakymas toks: nėra vieno universalaus skaičiaus, kuris tiktų visiems, tačiau tyrimai pateikia naudingas ribas, kuriomis galima vadovautis, ir atskleidžia, kiek vidutiniškai trunka seksas.
Kodėl taip sunku išmatuoti tikrąją sekso trukmę?
Dar prieš pradedant kalbėti apie laiką, svarbu išsiaiškinti, kas apskritai yra matuojama. Didelė dalis sekso trukmės tyrimų vertina tik vaginalinį penetracinį lytinį aktą, tai yra laiką nuo penetracijos pradžios iki ejakuliacijos. Mediciniškai tai vadinama intravaginaliniu ejakuliacijos latentiniu laiku (IELT).
Į šį laiką neįtraukiamos preliudijos, oralinis seksas ir emocinis artumas, kuris daugeliui porų atrodo ne mažiau svarbus, rašo directmeds.com.au.
Būtent dėl šio riboto apibrėžimo sekso trukmės tyrimai pateikia palyginti nedaug naudingos informacijos, o mokslininkai vengia kategoriškų išvadų. Vis dėlto net ir turimų duomenų pakanka susidaryti apytikrį vaizdą apie vidutinius rodiklius.
Kokia yra vidutinė sekso trukmė?
Vienas žinomiausių šios srities tyrimų buvo paskelbtas žurnale „The Journal of Sexual Medicine“. Tyrimo metu 500 heteroseksualių porų iš Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Turkijos ir JAV keturias savaites matavo lytinio akto trukmę. Laikas buvo skaičiuojamas nuo penetracijos pradžios iki ejakuliacijos.
Tyrimas parodė, kad vidutiniškai seksas trunka 5,4 minutės, nors duomenys taip pat rodo, kad jis, pagal porų pateiktą informaciją, truko nuo 0,55 iki 44,1 minutės.
To paties tyrimo duomenys parodė, kad 18–30 metų amžiaus grupėje mediana siekia 6,5 minutės, 51 metų ir vyresnių asmenų grupėje – 4,3 minutės.
50 JAV ir Kanados sekso terapeutų apklausa parodė, kad „pakankama“ trukmė buvo įvertinta kaip 3–7 minutės.
Taigi, pagrindinės tyrimo išvados rodo, kad vidutinis laikas nuo penetracijos iki ejakuliacijos yra apie 5,4 minutės.
Norima ir reali trukmė: lūkesčių skirtumas
Ypač įdomu tai, kad žmonių lūkesčiai dažnai nesutampa su realybe. „Medical News Today“ apklausos rezultatai parodė, kad žmonės pageidauja ilgesnės sekso trukmės nei iš tiesų patiria.
Dažniausiai apklaustieji teigė norintys, kad seksas truktų 7–13 minučių, nors reali vidutinė trukmė dažniau siekia 5–7 minutes.
Šio skirtumo mažinimas yra svarbus, nes jis dažnai tampa nerimo dėl seksualinių gebėjimų priežastimi. Kai žmogus mano neatitinkantis įsivaizduojamo standarto, tai gali mažinti pasitikėjimą savimi ir didinti priešlaikinės ejakuliacijos tikimybę.
Veiksniai, lemiantys sekso trukmę
Lytinio akto trukmė nėra pastovus dydis, nes ją veikia daugybė fizinių, emocinių ir santykių veiksnių:
- Amžius – ejakuliacijos trukmė su amžiumi pamažu trumpėja.
- Naujumas – seksas su mažiau pažįstamu partneriu dažnai trunka trumpiau nei su gerai pažįstamu partneriu.
- Dažnumas – ilgesnės pertraukos tarp lytinių santykių dažniau siejamos su greitesne ejakuliacija.
- Stresas ir nerimas – nerimas sekso metu yra viena pagrindinių trumpesnės trukmės priežasčių.
- Alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas – priklausomai nuo kiekio, šių medžiagų vartojimas gali paveikti sekso trukmę.
- Sveikatos problemos – įvairūs sveikatos sutrikimai, hormonų pokyčiai ir vartojami vaistai gali keisti lytinio akto trukmę.
- Sąvokos „seksas“ supratimas – poros, kurios į sekso trukmę įskaičiuoja preliudiją, dažniausiai nurodo ilgesnę seksualinio kontakto trukmę.
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