Išgirdusi, kas vyksta Kaune, mama prisiminė 9-metės dingimą: tylėti nebegali

Tai reiškia, kad už kiekvieną pravažiavimą Senamiesčiu turės mokėti visi, įskaitant ir tėvai, vaikus vežantys į mokyklas ar darželius. Nauja tvarka zonos veikimo išvakarėse jau piktino tėvų bendruomenę.

„Ar galite paklausti viešai savivaldybės, kaip atvežus pradinuką (tikrai vieno aš jo neplanuoju leist grybaut po miestą) į Jėzuitų gimnaziją aš turėčiau važiuoti į darbą centre arba namo po mokyklos, kai išvažiavime nėra galimybės sukti į kairę“, – trečiadienį klausimą kėlė Sumažintos taršos zoną norinti aplenkti kaunietė.

„Kas vyksta Kaune“ primena, kad anot Kauno miesto savivaldybės, vaikai į Senamiestyje esančias ugdymo įstaigas – darželius ar mokyklas – turėtų pėsčiomis ateiti patys. Šių metų pradžioje Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius naujienų portalui teigė, kad vairuotojams (tėvams), kurie į Senamiestį įvažiuoja tam, kad atvežtų savo vaikus į ugdymo įstaigas, susimokėti taip pat reikės (nebent jie priklauso išimčių grupei).

M. Matusevičius akcentavo, jog ši sistema yra skirta tranzitinio eismo sumažinimui. Pasak jo, tai lems geresnes ir saugesnes eismo sąlygas ne tik Senamiesčio gyventojams, bet ir ugdymo įstaigas lankantiems vaikams.

„Tikimasi, kad įvedus pravažiavimo Senamiesčiu mokestį, sumažės tranzitinio transporto, t. y. automobilių eismas sumažės. Tokiu būdu dalį kelionės vaikai galės saugiai atlikti savarankiškai (pvz. nuo Kauno pilies, Karaliaus Mindaugo pr., Šv. Gertrūdos ar Birštono gatvių).

Visos aplink šią zoną esančios požeminės perėjos yra suremontuotos, apšviestos, todėl tikrai kiekvienas gali surasti sau patogiausią ir tinkamiausią maršrutą“, – teigė Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas.

Primena visuomenę sukrėtusį įvykį

Į šį valdininkų sprendimą kaunietė žiūri skeptiškai ir primena, apie šių metų pradžioje Kaune įvykusią tragediją, kuomet buvo pagrobta mažametė.

„Jau matau, kaip pradinukas ar darželinukas per lietų žingsniuoja savarankiškai į mokyklą nuo Pilies ir ateina visas balas išbraidęs. O kas saugumą nuo iškrypėlių užtikrins? Ką, senai mergaitę pagrobę buvo nuo stoteles… Atsiprašau, bet idiotai.

Vienintelis „tranzitas“ per Rotušę eina. Jei tik dėl to, tai Rotušę ir galėjo uždaryti arba išimtis taikyti darželio bei pradinių klasių mokiniams. Nuo to tikrai nenukentėtų oro kokybė, nes ne mes kamščius toj vietoj sukuriam, nes vaikus pasiimam ne piko metu.

Įdomu, kokia tikroji priežastis. Pinigai? Nes uždaryti visą Senamiestį dėl, atseit, tranzito, kur jo net nevyko, nes akligatviai, tegu nebejuokina“, – savo nuomonę trečiadienį dėstė moteris.

Kaunietei iškilo ir papildomas klausimas, kodėl į Sumažintos taršos zoną nepatenka A. Mapu gatvė. „Ir kas per stebuklingas darželis ar mokykla A. Mapu gatvėj, kad ten eismas leidžiamas be mokesčio? Kuo jis geresnis už visus kitus?“ – retoriškai klausė moteris.

Rinkliava nuo rugpjūčio

„Kas vyksta Kaune“ primena, kad Sumažintos taršos zona įrengta Kauno Senamiestyje, ties įvažiavimais į Šv. Gertrūdos, Gimnazijos-Birštono gatvių ir Karaliaus Mindaugo prospekto bei išvažiavimuose.

Nuo rugpjūčio 1 d. Senamiestyje vairuotojus pasitiks 10 transporto priemonių atpažinimo vietų. Jos įrengtos A. Jakšto, M. Valančiaus, Kumelių, M. Daukšos, J. Jablonskio, Kurpių, Palangos, L. Zamenhofo gatvėmis, taip pat Karaliaus Mindaugo prospekto prieigose ties Aleksoto gatvele.

Įvažiavimas į šią zoną apmokestinamas 2 eurų mokesčiu, kuris taip pat apima pirmos valandos parkavimo laiką.

Norint patekti į sumažintos taršos zoną, vairuotojai gali sumokėti mokestį per „UniPark“ ir „carOne“ mobiliąsias programėles bei parkomatuose. Be to, mokėjimą galima atlikti ir išvažiavus iš zonos per „Parkavimas Kaune“ internetinę svetainę.

Kai kam bus taikomos lengvatos

Sumažintos taršos zonoje lengvatos numatytos nekilnojamo turto objektus turintiems fiziniams ir juridiniams asmenims, grynųjų elektromobilių savininkams, specialiosioms tarnyboms, neįgaliesiems.

Asmenys, teritorijoje susiformavę sklypus, gaus tiek leidimų, kiek juose yra suformuota parkavimo vietų.

Visi, norintieji gauti lengvatas, privalės užsiregistruoti „Parkavimas Kaune“ sistemoje.

Atkreipiamas dėmesys, kad sistemai pradėjus veikti, motociklų vairuotojams susimokėti nereikės.

Paslaugos brangs

Tuo metu Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir jos atstovaujamos platformos „Wolt“ bei „Bolt“ teigia, kad įvedus papildomą rinkliavą nukentės verslas ir vartotojai, o taršos mieste gali ir padaugėti.

Vienas opiausių klausimų verslui – nuo rugpjūčio 1 d. kurjerių, pavežėjų ir automobilių dalijimosi platformų automobiliams kiekvieną kartą įvažiavus į Senamiestį bus taikomas 2 Eur mokestis.

Anot maisto pristatymo, pavėžėjimo ir automobilių dalijimosi paslaugas teikiančių platformų, tai gali lemti mažesnį šių paslaugų prieinamumą ir paslaugų kainų augimą.

Pavyzdžiui, kurjeriai, išvežiojantys maistą, per valandą gali suvažinėti į Senamiestį ir atgal 4-5 kartus, o pagal naująją tvarką už kiekvieną tokį įvažiavimą reikės susimokėti po 2 Eur.