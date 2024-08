Kaune įsigaliojo vienkartinė rinkliava už įvažiavimą į sumažintos taršos zoną

Pagal Kauno savivaldybės tarybos sprendimą, sumažintos taršos zona apima Kauno teritoriją prie Nemuno ir Neries santakos ir ribojasi su Šv. Gertrūdos, Gimnazijos, Birštono gatvėmis bei Karaliaus Mindaugo prospektu.

Kaip BNS anksčiau nurodė savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius, į zoną įtrauktos mažesnės senamiesčio gatvės: M. Valančiaus, A. Jakšto, M. Daukšos, Kumelių, išskyrus A. Mapu, kurioje veikia vaikų darželis.

„Intensyviausias eismas yra A. Jakšto gatve. Stebime didelį tranzitą per Rotušės aikštę, tikimės, kad automobilių kiekis sumažės per pusę. Per dieną čia vidutiniškai pravažiuoja apie pusantro tūkstančio automobilių. Pusė iš jų praleidžia mažiau negu valandą“, – sakė jis.

Sumokėti rinkliavą galima per parkavimo programėles, įstaigos „Parkavimas Kaune“ savitarnoje arba parkomatuose. Sumokėjus įvažiavimo rinkliavą, už pirmą stovėjimo valandą senamiestyje mokėti nereikės.

Rinkliavai mokėti nustatomas septynių dienų terminas nuo išvažiavimo iš zonos momento. To nepadarius, informacija bus perduodama savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui dėl administracinės baudos skyrimo.

Rinkliava nebus taikoma sumažintos taršos zonoje nekilnojamojo turto turintiems arba gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms ir rangovams, neįgaliesiems, miesto renginių organizatoriams, elektromobilių vairuotojams, specialiosioms tarnyboms.