Išgirdusi, ką apie mirusį tėvą laidotuvėse sako svetima moteris, dukra vos nenualpo: tiesą slėpė 15 metų

Moteris savo išgyvenimais pasidalijo socialiniame tinkle „Reddit“, o jos istorija sujaudino tūkstančius skaitytojų. Šis netikėtas susidūrimas pavertė laidotuves tikru emociniu chaosu, kai dvi šeimos vienu metu gedi to paties žmogaus, apie viena kitą nieko nežinodamos, rašoma mirror.co.uk.
Tėvo laidotuvės virto šokiruojančiu susitikimu
Neįvardinta moteris pasakojo, kad į jos tėvo laidotuves, jam mirus būnant 62-ejų metų, atėjo trys nepažįstami žmonės – moteris ir du paaugliai berniukai.
Iki tol dukra manė, kad tėvas gyveno įprastą, laimingą gyvenimą su jos mama – savo ilgamete partnere, su kuria jis buvo nuo paauglystės.
„Ji priėjo prie manęs ir pasakė, kad turėtume pasikalbėti. O tada ištarė: „Aš esu Denise. Buvau su tavo tėčiu 15 metų“, – rašė moteris.
Iš pradžių ji pamanė, kad tai kažkokia klaida ar apgaulė. Tačiau Denise parodė daugybę nuotraukų, kuriose jos tėvas švenčia gimtadienius, Kalėdas ir kitas šventes kartu su ja ir vaikais.
Tuomet dukra nebegalėjo paneigti akivaizdžių įrodymų, kad viskas, ką žinojo apie savo tėvą ir jo gyvenimą, nebuvo tiesa.
Tiesa paaiškėjo po 15 metų
„Ji sakė, kad jis jai pasakė, jog mano mama mirė prieš daugelį metų. Beveik du dešimtmečius jis gyveno dvigubą gyvenimą, dalindamas laiką tarp „darbo kelionių“, kurios iš tikrųjų buvo savaitgaliai su ja“, – pasakojo moteris, skaudžią tiesą sužinojusi po 15 metų.
Ji pridūrė, kad šis atskleidimas visiškai sugniuždė jos mamą: „Visas mamos veidas susiraukė, kai jai papasakojau. Jie ką tik buvo atšventę savo 40-ąsias vedybų metines.“
Dabar abi tėvo šeimos pusės išgyvena ne tik netektį, bet ir skaudžias išdavystės pasekmes.
„Dabar susiduriame su emociniu konfliktu – dvi šeimos gedi to paties vyro, suprasdamos, kad jis nebuvo toks žmogus, kokiu mes jį įsivaizdavome.
Vis svarstau, kiek gimtadienių ir švenčių jis praleido skubėdamas tarp abiejų šeimų, apsimesdamas, kad vėluoja dėl eismo spūsčių“, – atviravo dukra.
Jos žodžiai atspindi ne tik skausmą dėl netekties, bet ir dėl sugriautos šeimos istorijos, kai net brangiausi prisiminimai įgauna kitą, skaudų atspalvį.
Skaitytojai negalėjo patikėti
Interneto vartotojai buvo priblokšti šios šeimos dramos. Vienas komentatorius rašė:
„Dvigubas gyvenimas, dvigubas sielvartas. Jūs gedite vyro, kuris jus užaugino, ir iliuzijos, kurią jis sukūrė. Tai pati blogiausia netektis, kai net jūsų prisiminimai atrodo kaip melas.“
Kita komentatorė pridūrė: „Man labai gaila. Galiu tik pagalvoti, kad terapija būtų naudinga, ir galbūt broliai ir seserys bent jau neimtų nekęsti vienas kito. Beprotiškai sunku susitaikyti su mirtimi ir išdavyste.“
Trečias skaitytojas pastebėjo: „Tai absoliučiai žiauru. Net neįsivaizduoju, kaip tai reikėtų išgyventi laidotuvėse. Vien išlaikyti dvi šeimas 15 metų yra beprotiška.“
Ši istorija parodo, kaip kartais po mirties atsiveria paslaptys, kurios priverčia perrašyti visą gyvenimo istoriją iš naujo – net ir tuomet, kai atrodo, kad žmogų pažinojai visą gyvenimą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.