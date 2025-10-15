Išgėrusi šio gėrimo moteris nieko nebematė: tapusi akla skubiai įspėja visus

Ši šokiruojanti istorija tapo dar viena grandimi didžiulėje Braziliją sukrėtusioje apsinuodijimų metanoliu grandinėje. Šalyje jau užfiksuota dešimtys apsinuodijimo atvejų, keli iš jų – mirtini, rašoma mirror.co.uk.
Šventė, pasibaigusi tragedija
Radharani pasakoja, kad vakaras prasidėjo visai įprastai – ji su draugais užsuko į barą išgerti tradicinio braziliško kokteilio „Caipirinha“, gaminamo iš kačasos, cukraus, žaliosios citrinos ir ledo. Tačiau netrukus po to prasidėjo siaubingi simptomai.
„Pabudau jausdamasi blogai. Maniau, kad pamatysiu savo sienas, bet tik apčiupinėjau“, – Brazilijos žiniasklaidai pasakojo ji.
Jos sesuo pridūrė: „Ji nelabai orientavosi, matė neryškiai ir nuolat vėmė.“
Medikai patvirtino, kad moteris apako dėl metanolio – itin pavojingos medžiagos, kuri kartais nelegaliai naudojama alkoholinių gėrimų gamyboje.
Slaptas alkoholio fabrikas ir mirtinos aukos
Radharani istorija nėra pavienis atvejis. Brazilijos San Paulo valstijoje per pastaruosius mėnesius užfiksuota kelios dešimtys apsinuodijimų metanoliu, o mažiausiai trys žmonės mirė.
30 metų Bruna Araújo de Souza mirė prieš kelias savaites po to, kai išgėrė gėrimo, pagaminto degtinės pagrindu. Dar du asmenys – 46 metų Marcos Antônio Jorge Júnior ir 54 metų Ricardo Lopes Mira – mirė rugsėjo pabaigoje.
Civilinė policija, tirianti šias mirtis, aptiko slaptą alkoholio gamyklą San Bernardo do Campo mieste. Manoma, kad jos gaminiai buvo pardavinėjami degalinėse, o gėrimų gamyboje naudotas užterštas etanolis, kuriame buvo daugiau nei 40 proc. metanolio. Kai kurie gėrimai, kaip įtariama, buvo pagaminti tiesiog degalinėse.
Brazilijos sveikatos apsaugos ministras Alexandre Padilha situaciją pavadino beprecedente.
„Tai nenormali ir nepanaši į nieką kitą mūsų istorijoje situacija, susijusi su apsinuodijimu metanoliu šalyje“, – sakė ministras.
Jis paragino gyventojus vengti distiliuotų gėrimų, ypač bespalvių, nebent jie būtų tikri dėl jų kilmės: „Tai nėra būtiniausi produktai.“
Pavojingi gėrimai plinta
Brazilijos valdžia patvirtino, kad daugiausia užteršti gėrimai yra džinas, degtinė ir viskis. Iš viso šalyje patvirtinta 225 apsinuodijimo metanoliu atvejų, daugiausia San Paule.
Situaciją stebi ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), raginanti šalis „sustiprinti toksikologinę ir epidemiologinę stebėseną, užtikrinti greitą klinikinių atvejų valdymą ir stiprinti prevencijos bei rizikos komunikaciją visuomenei“.
Metanolis – tai toksiškas alkoholio tipas, naudojamas pramonėje, pavyzdžiui, dažų skiedikliuose ar antifrize. Kadangi ši medžiaga yra skaidri, beveik bekvapė ir beskonė, jos neįmanoma atpažinti gėrime.
Pasak Jungtinių Valstijų Nacionalinių sveikatos institutų (NIH), apsinuodijimas metanoliu gali prasidėti galvos svaigimu, mieguistumu, vėmimu, stipriu pilvo skausmu ar viduriavimu. Tačiau vos 4 mililitrai metanolio gali sukelti aklumą, o didesnis kiekis – mirtį.
Negydomo apsinuodijimo metanoliu mirtingumas siekia nuo 20 iki 40 proc., priklausomai nuo suvartoto kiekio.
Radharani istorija tapo skaudžiu priminimu, kad net vienas nepatikrintas gėrimas gali pakeisti visą gyvenimą. Moteris sako, kad niekada nebūtų pagalvojusi, jog paprastas kokteilis gali ją apakinti.
Brazilijos sveikatos institucijos kartu su PSO ragina visuomenę būti itin atsargiems ir vartoti tik patikimos kilmės alkoholį. Nes, kaip rodo šie atvejai – net vienas gėrimas gali tapti lemtingas.
