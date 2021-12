Išdavė skaniausių sriubų receptus: užsirašykite iš karto

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad pirkėjai ir šaltąjį sezoną gausiai renkasi įvairias daržoves, be to, populiarios ir kruopos, kurios taip pat puikiai tinka įvairiausioms sriuboms, rašoma pranešime spaudai.

Kelias taisykles žinoti – pravartu

„Platų daržovių asortimentą užtikriname ištisus metus. Vis dėlto pastebime, kad pirkėjai yra ištikimi tradicinėms vietos augintojų daržovėms. Populiariausios daržovės pagal pardavimus yra bulvės, tačiau taip pat gausiai perkamos ir tokios daržoves kaip kopūstai ir morkos. Be to, populiarėja ir įvairiausios kruopos: lęšiai ar bulguro, kurios taip pat puikiai tinka įvairiausioms sriuboms ar troškiniams paskaninti“, – teigia V. Budrienė.

Vilma Juodkazienė, minėto prekybos tinklo maisto ekspertė, sako, kad sriuba – ne tik paprastai pagaminimas, bet ir sveikatai naudingas patiekalas. Visgi, pasak jos, net ir gaminant tokį paprastą patiekalą kaip sriuba kelias paruošimo taisykles žinoti pravartu.

„Prieš verdant sriubą nepamirškite apkepti daržovių, o ypač svogūnų ir česnakų. Mat pakeptos šios daržovės tampa tikra skonio bomba, kuri kiekvienai sriubai suteikia nepakartojamo skonio bei aromato. Jeigu tik turite laiko, vertėtų išsivirti ir naminio sultinio. Naminis sultinys net tik skanus, bet ir sveikas. Jame yra tokių organizmui naudingų medžiagų, kaip kalis ir magnis“, – sako maisto ekspertė ir dalijasi dar keliomis priežastimis, kodėl verta išsivirti naminės sriubos.

Kodėl verta valgyti sriubą?

Daug daržovių. Sriuba – puikus patiekalas, padedantis į savo racioną įtraukti daugiau daržovių. Sriubas gardinti galite ne tik tradicinėmis daržovėmis, bet ir tokiomis gėrybėmis kaip pastarnokai, pankoliai, netgi įvairiausiais žalumynais, pavyzdžiui, špinatais. Be to, sriuboms puikiai tinka ne tik šviežios, bet ir šaldytos daržovės.

Nereikalauja daug laiko. Sriuba yra daug laiko nereikalaujantis patiekalas. O jeigu dar ir naudojate greitpuodį, pikantišką sriubą galite paruošti vos per keliasdešimt minučių. Ruošiantis virti sultinį – verta jo pasigaminti daugiau. Mat sultinys puikiai tinka ir ruošiant kitus patiekalus, pavyzdžiui, naminius troškinius ar netgi tokiems įmantriems patiekalams kaip rizotas.

Ją galima užšaldyti. Sriuba ir troškiniai – puikiausi patiekalai, jeigu maisto norite pasigaminti kelioms dienoms į priekį. Tačiau jeigu sriubos išsivirėte per daug – ją drąsiai galite užšaldyti. Be to, nei užšaldyta sriuba, nei sultinys savo skonio nepraranda ir puikiai tiks tomis dienomis, kai neturėsite laiko pietums ar vakarienei gaminti.

Palaiko vandens kiekį organizme. Kadangi žiema – šaltasis laikotarpis, neretai išgeriama mažiau skysčiu nei reikėtų. Tačiau net jeigu ir neprakaituojame nuo karščio, vykdydami savo kasdienes veiklas vis tiek prarandame skysčių. Kadangi sriubos pagrindas – vanduo, šio patiekalo gaminimas yra puikus būdas ne tik pasisotinti, bet ir palaikyti skysčių kiekį organizme.

V. Juodkazienė siūlo sriubos pasigaminti namuose ir dalijasi net trimis skirtingais sriubų receptais.

Keptų morkų sriuba

Jums reikės:

• 1 kg morkų

• 2 svogūnų

• 3 cm imbiero šaknies

• 1 l vištienos sultinio

• 200 ml grietinėlės

• žiupsnelio druskos, pipirų

• 4 v. š. alyvuogių aliejaus

Pagaminimas:

Įkaitinkite orkaitę iki 200°C. Morkas nuplaukite, nuskuskite ir supjaustykite į 3 dalis. Išklokite skardą kepimo popieriumi, išdėliokite joje pjaustytas morkas, apšlakstykite jas alyvuogių aliejumi ir apibarstykite druska bei pipirais. Skardą dėkite į orkaitę, o praėjus 15 minučių morkas pamaišykite, kad tolygiai iškeptų visos pusės, ir kepkite dar 15 minučių. Per tą laiką pasiruoškite kitus sriubos ingredientus – svogūną supjaustykite, o imbiero šaknį sutarkuokite.

Puode įkaitinkite alyvuogių aliejų, sudėkite smulkintą svogūną, imbiero šaknį ir kepkite apie 8 minutes. Tuomet į tą patį puodą supilkite vištienos sultinį ir palaukite, kol užvirs. Nukelkite puodą nuo kaitros, sudėkite į jį keptas morkas ir rankiniu smulkintuvu sutrinkite sriubą iki vientisos masės. Galiausiai įmaišykite grietinėlę ir, jei reikia, papildomai pagardinkite druska bei pipirais.

Itališka daržovių sriuba

Jums reikės:

• 3 morkų

• 2 skiltelių česnako

• 1 svogūno

• 1 saliero stiebo

• 1 l daržovių sultinio

• 1 skardinės smulkintų konservuotų pomidorų

• 1 nedidelės cukinijos

• 1 skardinės konservuotų pupelių

• 40 g špinatų lapų

• 300 g makaronų

• 200 ml pomidorų pastos

• žiupsnelio druskos, pipirų, baziliko

• 3 v. š. alyvuogių aliejaus

Pagaminimas:

Morkas, cukiniją, salierą, svogūną ir česnako skilteles nuplaukite, nulupkite ir supjaustykite mažais gabalėliais. Puode, kuriame virsite sriubą, įkaitinkite alyvuogių aliejų ir, sudėję svogūną, pakepinkite apie 3 minutes. Po to sudėkite visas likusias susmulkintas daržoves ir kepkite dar apie 6 minutes. Tuomet suberkite konservuotas pupeles ir pomidorus, supilkite pomidorų pastą ir viską užpilkite karštu daržovių sultiniu. Pagardinkite sriubą druska, pipirais bei baziliku ir gerai išmaišykite. Tuomet vidutinėje temperatūroje virkite dar maždaug 10 minučių, kad skirtingi daržovių skoniai išsiskirtų ir susimaišytų tarpusavyje. Galiausiai į sriubą sudėkite špinatų lapus, suberkite mėgstamus makaronus ir virkite tol, kol makaronai suminkštės. Jei reikia, sriubos tirštumą reguliuokite papildomu vandens kiekiu.

Šviežių kopūstų sriuba su aitriosiomis paprikomis

Jums reikės:

• 1 mažo arba ½ didelio kopūsto

• 1 svogūno

• 2 skiltelių česnako

• 2 morkų

• 4 bulvių

• 1 skardinės konservuotų pupelių

• 1 l vištienos sultinio

• 5 g šviežių petražolių lapelių

• žiupsnelio maltų aitriųjų paprikų

• žiupsnelio druskos, pipirų

• 3 v. š. alyvuogių aliejaus

Pagaminimas:

Visas daržoves susmulkinkite norimo dydžio gabalėliais, kopūstą galite sutarkuoti. Puode įkaitinkite alyvuogių aliejų, sudėkite smulkintą svogūną, įspauskite česnaką ir pakepinkite 5 minutes. Tuomet suberkite konservuotas pupeles, morkų gabalėlius ir supilkite vištienos sultinį. Praėjus 10 minučių, sudėkite susmulkintas bulves bei kopūstą. Viską pagardinkite pipirais, druska ir aitriosiomis paprikomis – jie suteiks puikų aromatą bei skonį. Sriubą patiekite papuošę smulkintais petražolių lapeliais. Skanaus!