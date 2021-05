Išdavė be lukšto virtų kiaušinių gudrybę: taip jie išeina tobuli

Šis kiaušinių ruošimo metodas pasižymi gardžiu, tvirtesniu baltymu ir skystu tryniu be jokių perteklinių riebalų ir ar pridegusių gabalėlių. Jie itin dera prie angliškųjų keksų, avokado skrebučių ir kitiems patiekalams, rašoma dailystar.co.uk.

Tačiau ne vienam toli gražu ne visada pavyksta tinkamai išvirti kiaušinį be lukšto. „Semrush“ duomenimis, nuo 2020 metų gruodžio iki 2021 metų sausio internete paieškų apie tai, kaip be lukšto išsivirti kiaušinį padaugėjo 123,65 procento. Ar yra kokia nors gudrybė, kad be lukšto virti kiaušiniai visada pavyktų tobulai?

Tinkamesni švieži kiaušiniai

Visų pirma reikės įsitikinti, kad jūsų turimi kiaušiniai yra išskirtinio šviežumo – jei kiaušiniai nėra labai švieži, jie vandenyje išsilieja ir neišskydusio kiaušinio išgauti nepavyks. Patikrinti, ar kiaušinis šviežias, galite jį įmetę į dubenį šalto vandens. Jei jis nuskęsta iki pat dubens dugno – kiaušinis šviežias.

Tuomet kiaušinį įmuškite į puodelį ar dubenėlį, o ne tiesiai į verdantį vandenį – taip spėsite išimti lukštą, jei jis nuskiltų, o taip pat kiaušinį virti galėsite įdėti tiksliau. Taip pat galite nugnybti skysčiausias baltymo dalis, nes būtent jas išlaikyti vietoje sunkiausia – jos dažniausiai išskysta po visą puodą.

Taip pat rekomenduojama į vandenį įpilti lašelį ar kelis acto – tai padeda kiaušiniui neišsilieti. Taip pat patariama puode turėti mažiausiai 5 cm vandens. Į vandenį jokiu būdu neberkite druskos – ji suskaidys kiaušinį.

Kai vanduo jau pradeda virti, bet dar nėra visiškai užviręs ir per stipriai neburbuliuoja, puodo viduryje maišydami šaukštu padarykite sūkurį – taip kiaušiniui verdant baltymas apsisuks aplink trynį.

Turi kilti tik maži burbuliukai

Vandens temperatūra turi būti tokia, kad kiltų tik maži burbuliukai, o ne dideli burbulai. Lėtai supilkite kiaušinį į sūkurio centrą ir virkite 3–4 minutes. Galiausiai, kiaurasamčiu išimkite kiaušinį iš vandens ir padėkite ant gabalėlio popierinio rankšluosčio, kad nuvarvėtų vanduo.

Prieš dėdami kiaušinį į lėkštę, galite nuimti išsiliejusius baltymo gabalėlius ir pabarstyti druska bei pipirais. O tuomet jau gardinkite norimais padažais ir garnyrais – viskas priklauso nuo fantazijos.