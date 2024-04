„IKI Ėjimo varžybose“ – gyvūnų stotelė su vandeniu, skanėstais ir socialinių tinklų žvaigžde Bulve

REKLAMA

„Mums rūpi, kad pirkėjai galėtų maitintis sveikiau, gyventi tvariau, todėl sveiką gyvenimo būdą „Iki“ puoselėjame visokeriopai. Didžiuojamės bene plačiausiu įvairių šviežių vaisių ir daržovių asortimentu Lietuvoje, kuriam nuolat siekiame užtikrinti geras kainas, siūlome daug patrauklių akcijų. Kūnui naudingus įpročius suformuoti padeda ir tokios iniciatyvos kaip „IKI Ėjimo varžybos“, kurios padeda mums būti dar arčiau savo klientų. Tai puikus būdas su malonumu užsiimti aktyvia veikla, į ją įtraukiant visą šeimą ir net augintinius“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Be to, pirkėjams „Iki“ siūlo ir specialią žingsnių nuolaidą šviežioms gėrybėms, tad po pasivaikščiojimo bus galima dar ir sutaupyti apsiperkant parduotuvėje. Net ir pačioje varžybų trasoje veiks gausus „IKI žingsnių turgus“ su per 50 tūkst. šviežių vaisių ir daržovių.

„IKI Ėjimo varžybos“ – tai jau devintus metus organizuojamas didžiausias nemokamas sveikatingumo renginys Lietuvoje, praėjusiais metais subūręs apie 35 tūkst. įvairaus amžiaus ėjikų. Šįkart dalyviai balandžio 27 d. žygiuos vienoje gražiausių Vilniaus vietų – Pavilnių regioniniame parke – ir susitiks prie jo pažibos Pučkorių piliakalnio. Žingsniuodami dalyviai grožėsis Pučkorių atodanga, Belmonto kriokliais, vaizdingais Vilnios peizažais bei gyvais miškais.

Gyvūnų stotelėje – ir atsigaivinti, ir nusifotografuoti

Kaip kuo geriau pasirūpinti įvairiais pirkėjų poreikiais ir palengvinti jų kasdienybę – nuolatinis „Iki“ siekis. Tad matant, kiek daug dalyvių į „IKI Ėjimo varžybas“ kasmet pasiima šunis, „Iki“ šiemet įrengs gyvūnų stotelę, kuri bus ir naudinga, ir smagi.

Įveikus trečdalį trasos, ėjikus ir jų keturkojus pasitiks unikalus sustojimas – „Bulvės restoranas“, kuriame „šefe“ taps „Iki“ socialinių tinklų žvaigždė mopsė Bulvė. Gyvūnų stotelėje lauks įvairių dydžių šviežio vandens dubenėliai, skirti atsigaivinti po pasivaikščiojimo. Čia augintiniai galės susirasti keturkojų draugų ir smagiai praleisti laiką.

Be to, dalyviai kviečiami nepraleisti progos pasidaryti nuotaikingų savo augintinių nuotraukų – „restorane“ savo šunį įamžinti bus galima krėsle su šefo kepure ir su pačia mopse Bulve, kuriai patikėta „Iki“ paskyra „Instagrame“ (instagram.com/iki_lietuva)

Kviečia jungtis visą šeimą ir naudotis nuolaidomis

„IKI Ėjimo varžybos“ tinka visoms amžiaus grupėms, nereikalauja specialaus fizinio pasiruošimo, nes ėjimo tempą galima rinktis pagal savo galimybes. Dalyviai kviečiami ne tik su augintiniais, bet ir mažiausiais šeimos nariais: tėvelių, į renginį atvyksiančių su mažyliais, lauks speciali vežimėliams pritaikyta trasa. Renginio tikslas – su visa šeima nueiti 15 000 žingsnių (10,5 km).

Varžybose pirmų vietų nėra, pakanka ramiai pasivaikščioti, o finišavusių lauks ne tik įvairios aktyvacijos bei galimybė žingsnius iškeisti į vertingus prizus, bet ir specialūs, aplinkai draugiški trofėjai. Virtualų, informaciniais punktais papildytą ir įgarsintą „IKI Ėjimo varžybos“ maršrutą rasite nemokamoje mobiliojoje vaikščiojimo programėlėje #walk15.

G. Kitovė primena, kad taip pat tęsiasi „Iki“ ir programėlės #walk15 siūloma žingsnių nuolaida šviežiems vaisiams ir daržovėms. Pasinaudoti ja gali visi norintys – svarbiausia telefone turėti įdiegtą #walk15 programėlę, o su ja 20 tūkstančių žingsnių nužingsniavusiems žmonėms „Iki“ parduotuvėse taikoma 20 proc. nuolaida įvairioms sodo ir daržo gėrybėms.

Nemokama registracija į „IKI Ėjimo varžybas“ vyksta čia: ikiejimovarzybos.lt.