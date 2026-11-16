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TV3 naujienos > Gyvenimas > Dovanų idėjos

Ieškote asmeniškos dovanos vaikui? Žaismingi papuošalai su mėgstamais simboliais

REKLAMA / 2026-11-16 09:50 / šaltinis: tv3.lt
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Renkant dovaną vaikui, norisi ne tik jį pradžiuginti, bet ir padovanoti kažką ypatingo, kas primintų gražią progą net ir po daugelio metų. Nesvarbu, ar ieškote dovanos gimtadieniui, krikštynoms, ar jau iš anksto ruošiatės Kalėdoms – kartais didžiausią džiaugsmą suteikia visai nedidelė, tačiau asmeniškai parinkta staigmena. Tokia, kuri atspindi vaiko pomėgius, svajones ar net mėgstamiausią personažą.

Ieškote asmeniškos dovanos vaikui? Žaismingi papuošalai su mėgstamais simboliais (nuotr. Adobe Stock)
GALERIJA (4)

Renkant dovaną vaikui, norisi ne tik jį pradžiuginti, bet ir padovanoti kažką ypatingo, kas primintų gražią progą net ir po daugelio metų. Nesvarbu, ar ieškote dovanos gimtadieniui, krikštynoms, ar jau iš anksto ruošiatės Kalėdoms – kartais didžiausią džiaugsmą suteikia visai nedidelė, tačiau asmeniškai parinkta staigmena. Tokia, kuri atspindi vaiko pomėgius, svajones ar net mėgstamiausią personažą.

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Viena iš tokių dovanų gali tapti žaismingi papuošalai, kuriais vaikai mielai pasipuoš ne tik per šventes, bet ir kasdien. Nuo spalvingų pakabukų su mylimais personažais iki subtilių papuošalų su vardo raide – pasirinkimų tikrai netrūksta. Toliau GIVEN papuošalų ekspertas dalijasi idėjomis, kokie papuošalai gali pradžiuginti mažuosius ir į ką verta atkreipti dėmesį.

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Papuošalai su mėgstamais personažais – mažiesiems svajotojams

Kone kiekvienas vaikas turi mėgstamą personažą, apie kurį galėtų pasakoti valandų valandas. Vieni žavisi pasakų herojais, kiti svajoja apie stebuklingus vienaragius, o treti visur kartu nešiojasi mėgstamo veikėjo žaisliuką. Tad kodėl šių pomėgių neperkėlus ir į papuošalus? Atpažįstamas personažas gali paversti net ir nedidelį aksesuarą ypatinga dovana, kurią norisi tuoj pat pasimatuoti.

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Pavyzdžiui, pastaruoju metu vaikų dėmesį traukiantys „Labubu“ personažai gali tapti smagia dovanos idėja. GIVEN asortimente esantys „Opla“ kolekcijos „Labubu“ auskarai, pakabukai ar žiedai išsiskiria ryškiomis spalvomis ir nuotaikingu dizainu. Tokie papuošalai gali patikti vaikams, kurie mėgsta išsiskirti, derinti aksesuarus prie aprangos ar tiesiog nori turėti dar vieną mėgstamo personažo atributą.

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Jeigu namuose auga mažasis svajotojas, tikintis stebuklais ir mėgstantis pasakų pasaulį, verta pagalvoti apie pakabuką su vienaragiu. Švelnių spalvų, žaismingas papuošalas gali tapti miela kasdienės aprangos detale, o kartu priminti apie vaikystės fantazijas.

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FOTOGALERIJA. GIVEN vaikų papuošalų asortimentas

Vardo raidė – mažas papuošalas su asmenine reikšme

Jeigu norite padovanoti ką nors asmeniško, tačiau nesate tikri, kokie personažai ar spalvos šiuo metu vaikui patinka labiausiai, puiki išeitis gali būti papuošalas su jo vardo raide. Tai paprasta, bet prasminga dovanos idėja, tinkanti tiek mažesniems, tiek vyresniems vaikams.

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Ypač smagu, kai vaikas pradeda pažinti raides ir išmoksta užrašyti savo vardą. Tuomet pakabukas su pirmąja jo vardo raide gali įgauti visai kitokią reikšmę – juk tai ne šiaip papuošalas, o būtent jo vardo simbolis! Toks aksesuaras gali tapti ir pirmuoju asmeniniu juvelyrikos dirbiniu, kurį vaikas vėliau prisimins kaip ypatingą vaikystės dovaną.

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GIVEN siūlo „Opla“ kolekcijos raidžių formos pakabukus, kuriuos galima dovanoti vienus arba derinti su grandinėle, taip sukuriant jau paruoštą nešioti dovaną. Be to, vardo raidė nėra susieta su trumpalaikėmis madomis, todėl toks papuošalas gali išlikti mielas net ir vaikui augant bei keičiantis jo pomėgiams.

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Apyrankės ir kiti papuošalai – pirmiesiems stiliaus atradimams

Vaikystėje ateina metas, kai mažieji vis dažniau nori patys spręsti, ką apsirengti ir kokiais aksesuarais puoštis. Vieną dieną norisi blizgančių auskarų, kitą – spalvingos apyrankės, kurią būtų galima parodyti draugams. Būtent todėl papuošalas gali tapti ne tik dovana, bet ir smagia galimybe vaikui atrasti savo skonį.

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Tad dar viena puikia dovanų idėja gali tapti apyrankės. GIVEN asortimente galima rasti vaikams skirtų auksinių ir sidabrinių apyrankių, kurios gali papildyti tiek šventinę, tiek kasdienę aprangą. Subtilesni modeliai tiks ieškantiems klasikinės dovanos, pavyzdžiui, krikštynų ar gimtadienio proga.

Žinoma, renkant pirmuosius papuošalus, svarbu įvertinti ir praktinius dalykus: vaiko amžių, papuošalo dydį, užsegimo patogumą bei medžiagas, iš kurių jis pagamintas. Net ir po daugelio metų auksiniai ar sidabriniai papuošalai išlieka vertingi, o kartu tampa brangiu prisiminimu apie žmogų, kuris juos padovanojo, ir džiugias vaikystės akimirkas.

Gairės:
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Gairės:
Labubu
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