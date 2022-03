Įdomioji pamoka „Kaip elgiuos? Ogi tvariai!“: apie tai, kaip išgelbėti pasaulį ir šiurpuliukais apipintas dirvožemio paslaptis

Ar žinote, kad be automobilio, kompiuterio, be pinigų, netgi be mobiliojo telefono galima išgyventi. O štai be oro ir vandens vargu ar įmanoma. Lygiai taip pat kaip ir be dirvožemio. Tie keliasdešimt centimetrų žemės – didžiausias mūsų turtas, sudarantis sąlygas visai gyvybei mūsų žemėje. Tačiau dirvožemiui šiandien reikia pagalbos ir apie tai papasakos Įdomioji pamoka „Kaip elgiuos? Ogi tvariai!“, kuri kovo 28-31 d. kviečia 3-4 klasių moksleivius patyrinėti didžiausią mūsų turtą.