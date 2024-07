Į skalbimo mašiną įberkite šių miltelių: rezultatas nustebins

Kai kurių daiktų skalbimas yra šiek tiek sudėtingesnis, ypač, kai kalbama apie rankšluosčius.

Netinkamai išskalbti rankšluosčiai gali tapti standūs ir šiurkštūs, todėl jais naudotis vargu ar bus malonu.

Naudojant per daug skalbiklio ar audinių minkštiklio rankšluosčiai nebūna pakankamai minkšti ir purūs, rašo express.co.uk.

Vienas ponios Hinch sekėjas socialiniame tinklo „Facebook“ grupėje „Mrs Hinch Army Cleaning Tips Facebook“ paprašė bendraminčių patarimo.

„Kaip išlaikyti rankšluosčių minkštumą?, – klausė Robas Whitingas. – Manieji tapo kieti kaip plyta. Neturime džiovyklės, todėl paprastai juos džioviname ant elektrinio radiatoriaus.“

Į skalbimo mašiną įberkite sodos

Komentarų skiltyje grupės nariai suskubo dalintis savo patirtimi ir pasiūlymais, o dauguma rekomendavo naudoti sodos kristalus.

„Nenaudokite audinių kondicionieriaus, vietoj jo naudokite sodos kristalus, – patarė Jane Herd. – Aš taip pat neturiu džiovyklės, todėl tiesiog pakabinu ant virvės, bet jie tikrai minkštesni be kondicionieriaus, be to – daug švaresni.“

„Jau 30 metų skalbiu juos su sodos kristalais, – pritarė Katie Paterson. – Niekada neturėjau problemų dėl rankšluosčių kietumo, nors mano vyrui labiau patinka šiurkštesni.“

„Skalbiu rankšluosčius 30 laipsnių temperatūroje su sodos kristalais, o kartą per mėnesį – 60 laipsnių temperatūroje. Tai padeda išvengti cheminių medžiagų kaupimosi ant jų“, – teigė Gail Radford.

„Tik sodos kristalai, jokio audinių minkštiklio, – patarė Paula Bear. – Ir netgi pradėjus naudoti sodos kristalus, prireiks dviejų-trijų savaičių, kad iš rankšluosčių išsivalytų visos susikaupusios medžiagos.“

Perskaičiusi komentarus, kad audinių minkštiklis kenkia skalbimo mašinai ir drabužiams, Clare Connery, nors ir nepasitikėdama, vietoje minkštiklio ėmė naudoti sodos kristalus ir sako, kad ne tik rankšluosčiai, bet ir apskritai skalbiniai dar niekada nebuvo tokie minkšti ir purūs.

Pasak „Dri-Pak“ skalbimo specialistų, į bendrą skalbimo priemonę pridėję sodos kristalų, suminkštinsite vandenį ir skalbinius.

Jei rankšluosčiai yra ypač kieti, jie pataria juos pamirkyti šiltame vidutinio stiprumo sodos kristalų tirpale 10 minučių, po to kruopščiai išskalauti ir tik tada skalbti skalbyklėje.