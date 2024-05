Pasakė, kas kiek laiko reikia skalbti rankšluosčius: kiti taip tikrai nedaro

Žmonės turi 19 milijonų odos ląstelių ir 650 prakaito liaukų, ir yra vienas vonios kambario daiktas, kuris naudojamas kasdien – tai vonios rankšluosčiai.

Vonios kambarys yra bene svarbiausia namų patalpa, kurioje reikia palaikyti švarą, nes to nepadarius gali atsirasti bakterijų ir pelėsio.

Reguliariai neskalbiant rankšluosčių gali daugintis bakterijos ir atsirasti odos problemų, tokių kaip sudirgimas, grybelinės infekcijos ir dėmės, rašoma express.co.uk.

Be to, kuo ilgiau rankšluosčiai neskalbiami, tuo mažiau veiksmingai jie džiovina jūsų kūną ir plaukus.

Atsižvelgdama į tai, internetinė vonios kambarių mažmenininkė „Victoria Plum“ bendradarbiavo su valymo eksperte Sarah Dempsey iš „MyJobQuote.co.uk“ ir atskleidė, kaip dažnai reikėtų skalbti rankšluosčius ir kada juos reikėtų keisti.

Kaip dažnai turėtumėte skalbti rankšluosčius?

Sarah sakė, kad rankšluosčius rekomenduojama skalbti „po trijų naudojimo kartų“. Ji tęsė: „Žinoma, galite skalbti ir dažniau, tačiau paprastai to turėtų pakakti.

Nors ant rankšluosčių galite nematyti paviršinių nešvarumų, jie vis tiek sugeria prakaitą, kūno kvapą ir odos ląsteles – visa tai gali sukelti bakterijų dauginimąsi ant medžiagos.“

Valymo ekspertas teigė, kad rankų rankšluosčius, kuriuose greičiau kaupiasi nešvarumai ir blogi kvapai, reikia skalbti dažniau.

Po to, kai naujas „Showers to You“ tyrimas atskleidė, kad beveik du milijonai britų vonios rankšluosčius skalbia tik kartą per metus.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad trečdalis Jungtinės Karalystės gyventojų prisipažino rankšluosčius skalbiantys tik „kas tris mėnesius“, t. y. maždaug 17 mln. žmonių.

Kaip dažnai turėtumėte pirkti naujus rankšluosčius?

Kada keisti rankšluosčius, priklauso nuo jų kokybės ir būklės. Tačiau Sarah sakė, kad paprastai britams rekomenduojama rankšluosčius keisti „kas dvejus-trejus metus“.

Ji teigė: „Paprastai galite pasakyti, kad rankšluosčiai jau baigia tarnauti, nes jie gali būti nebe tokie minkšti ar sugeriantys kaip anksčiau.“

Jei rankšluostis net ir išskalbtas pajuodo, tai gali būti ženklas, kad jį reikia pakeisti.

Dar vienas ženklas, kad rankšluostį reikia keisti, yra audinio plonėjimas ir nusitrynimas.

Kai kurie ekspertai siūlo, kad namų savininkai rankšluosčius turėtų laikyti ne ilgiau kaip penkerius metus.