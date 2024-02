Pelėsio namuose neliks nė kvapo: štai, kas padės

Pelėsis ant vidaus sienų ne tik atrodo nemaloniai, bet ir gali pakenkti jūsų sveikatai. Be to, pelėsis plinta neįtikėtinai greitai. Tai reiškia, kad per kelias dienas iš vienos sporos gali išsivystyti daugybė pelėsio sporų.

Dėl perteklinės drėgmės, atsiradusios dėl nuotėkio, užliejimo, nuolatinio langų rasojimo ar kitų veiksnių, ant sienų paviršių ir po dažais gali atsirasti pelėsis.

Pasigaminkite pelėsio naikinimui skirtą mišinį

Bendrovės „Advanced Damp“ nekilnojamojo turto ekspertai pasidalijo išsamiomis instrukcijomis, kaip „veiksmingai“ pašalinti pelėsį nuo dažytų sienų „nepažeidžiant dažų sluoksnio“.

Pirmasis žingsnis – įvertinti pelėsio augimo ant sienų mastą. Patikrinkite, ar pelėsis yra paviršinis, augantis ant dažų, ar yra požymių, kad jis išplito po dažų sluoksniu.

Kitas žingsnis – paruošti patalpą. Išneškite visus baldus, dėvėkite apsaugines priemones, atidarykite langus, kad būtų kuo geriau vėdinama, ir leiskite sienoms po valymo gerai išdžiūti.

Ekspertai rekomenduoja pasigaminti natūralų valymo tirpalą pelėsiui pašalinti, kuris padės sunaikinti pelėsį ir grybelį.

Tam į kibirą šilto vandens įpilkite puodelį baltojo acto ir ketvirtadalį puodelio indų ploviklio. Baltasis actas padeda kovoti su pelėsiu, o muilas sustiprina mišinio poveikį.

Kaip išnaikinti pelėsį namuose?

Jei po dažais yra daug pelėsio, naudokite geriamąją sodą, sumaišytą su vandeniu, kad susidarytų pasta, kuri gali įsiskverbti į dažus ir pašalinti pelėsį iš po jų, rašo express.co.uk.

Pradėkite nuo puodelio valgomosios sodos ir maždaug keturių litrų šilto vandens, jei reikia, įpilkite daugiau sodos, kad gautumėte tirštos pastos konsistenciją.

Tada pradėkite naudoti pelėsį naikinantį valymo mišinį ir švelniai nušveiskite pelėsio paveiktas vietas.

Tirpalą tepkite gausiai ir šveiskite pelėsį stengdamiesi, kad šeriai nepažeistų dažų. Dirbdami dažnai keiskite šveitimo šepečius ir valymo mišinį.

Švelniai šveiskite sukamaisiais judesiais, bet ne itin stipriai, kad nepažeistumėte apatinio dažų sluoksnio. Tikslas – pašalinti pelėsį nepažeidžiant dažų.

Šluostykite sienas švariomis šluostėmis ar kempinėmis, kad sugertų drėgmės perteklių ir pašalintų pelėsio likučius. Keiskite šluostes, kad išvengtumėte pelėsio sporų plitimo.