„Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė akcentuoja, kad norint nustebinti kitus, dovanos nebūtinai turi būti ypač prabangios ar didelės – kalėdiniai nuotaikai sukurti ir dėmesiu pradžiuginti artimuosius puikiai tinka gurmaniški valgomų dovanų rinkiniai.

„Šiemet šventėms nustebinti artimuosius ir draugus paprasta kaip niekada – naujoji „Well Done Premium“ linija tai padaryti padės be didelių pastangų. Kiekviena šios linijos prekė, pasižyminti unikaliu ir išskirtiniu skoniu, yra kruopščiai atrinkta mūsų specialistų bendradarbiaujant su gamintojais iš įvairiausių Europos šalių. Taip pat, „Well Done Premium“ prekės parduotuvėje išsiskiria stilingu pakuotės dizainu, todėl produktai papuoš ne tik šventinį stalą, bet ir galės tapti gurmaniška bei elegantiška dovana“, – sako I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

Idėjų gurmaniškoms dovanoms galite pasisemti vartydami specialų „Well Done Premium“ asortimento leidinį: https://www.maxima.lt/well-done-premium.

Gurmaniškų dovanų „ Maximoje “ idėjos – išskirtinių gardėsių rinkiniai: galėsite paruošti nuo 7 eurų (5 nuotr.) Well done Premium Well Done Premium čederio sūris Vytinta ispaniška mentė Paleta +1 Įdarytos figos Well Done kietasis sūris

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Gurmaniškų dovanų „Maximoje“ idėjos – išskirtinių gardėsių rinkiniai: galėsite paruošti nuo 7 eurų

Skanus dovanų rinkinys – už mažiau nei 7 eurus

Pavyzdžiui, sukant galvą, ką padovanoti užkandžių mėgėjams, puikia idėja gali tapti 1,99 euro su „Ačiū“ kortele kainuojančios puikios tekstūros, skonio ir kokybės užtepėlės. Jų „Well Done Premium“ asortimente yra kelių rūšių – su pomidorais ir rikota, artišokais. „Kuriant dovaną, kurios akcentas yra šios užtepėlės svarbu nepamiršti šalia ir kokybiškos itališkos čiabata duonos bei, pavyzdžiui, šviežiu sūriu įdarytų figų, datulių ir konservuotų daržovių ar net gelsvauodegių tunų filė – toks derinys pakerės net rimčiausią gurmaną“, – priduria I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

Mėgstantys saldesnes dovanas nudžiugs gavę riešutų, meduolių ir šokolado rinkinį. „Neabejoju, kad net ir maža valgoma dovanėlė, kurioje – Čilėje auginti negliaudyti graikiniai riešutai, Kalėdomis kvepiantys tradiciniai „Niurnbergo“ meduoliai ir juodasis šokoladas su jūros druska bei karamele, pamalonins kiekvieną. O geriausia tai, kad šių „Well Done Premium“ gardėsių rinkinys su „Ačiū“ kortele nekainuos nė 7 eurų“, – dalinasi „Maximos“ atstovė.

Gurmaniška dovana nuo 15 iki 20 eurų

Gardžioms valgomoms dovanoms nusprendę skirti vidutinį biudžetą – nuo 15 iki 20 eurų, kalėdinę nuotaiką nesudėtingai galės sukurti pasirinkę tikrų tikriausią itališką klasiką – panetonę su lazdyno riešutų glaistu, šviežiais cukruotais vaisiais ir aukščiausios kokybės razinomis. „Šis skanėstas, kuris su „Ačiū“ kortele kainuoja 9,99 euro, išskirtinis tuo, kad nuo 1922 m., išlaikė savo autentišką tešlos raugo receptą“, – priduria I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

Gurmanišką dovanų rinkinį iki 15 eurų nesudėtinga sukurti bus ir sūrių užkandžių mėgėjams. „Well Done Premium“ asortimente galima rasti įvairiausių rūšių sūrių – nuo kietojo, angliškojo čederio iki buivolų pieno buratos. Iki 5 eurų su „Ačiū“ kortele kainuojantys skirtingi sūriai patiks vertinantiems ne tik kokybę, bet ir ištaigingus skonius – šios linijos sūriai ne tik klasikiniai, bet ir su įvairiausiais pagardais: trumais, karamelizuotais svogūnais ir pan.

„Sūrius galima derinti su ispaniškų dešrų „Fuet“, kurios pagardintos iš avies pieno gaminamu mančego sūriu ir trumais, rinkiniu arba Viduržemio jūros regiono alyvuogėmis su kauliukais arba įdarytomis migdolais. Iš tiesų, galimybių sukurti gardžių „Well Done Premium“ produktų dovanėlę iki 15 eurų – daugybė. Viskas ko reikia tėra tik vaizduotė“, – akcentuoja „Maximos“ atstovė.

Kai valgomai dovanai norisi skirti daugiau

Dovanai skiriantys iki 50 eurų biudžetą taip pat turės apsčių pasirinkimų – už tokią sumą galima surinkti ne tik gausų įvairiausių „Well Done Premium“ produktų degustacinį rinkinį, bet ir pamaloninti išskirtinėmis dovanomis. Pavyzdžiui, artimuosius ar draugus, mėgstančius mėsos gaminius, išties nustebins pjaustytų mėsų rinkinys su trumais (kaina su „Ačiū“ kortele – 4,99 euro) arba daugiau kaip 24 mėnesius brandintas ispaniškas Iberico kiaulienos kumpis (kaina su „Ačiū“ kortele – 7,99 euro).

Šiuos gurmaniškus produktus galima padovanoti pridedant ir dar vieną išskirtinę „Well Done Premium“ prekę – ypač tyrą ekologišką alyvuogių aliejų „Olio di Roma IGP“, kuris braukiant „Ačiū“ kortelę kainuoja 11,89 euro. Tai – pirmojo spaudimo aliejus, gautas mechaninėmis priemonėmis iš tvaraus Italijoje esančio ūkio. Šis aliejus pasižymi itin ryškiu skoniu ir vaisiniu alyvuogių aromatu – juntamas švelnus šio produkto kartumas rodo aliejaus šviežumą. Tokį rinkinį galite praturtinti kartu pridėdami ir ranka rašytą receptą, pavyzdžiui, kuriame žingsnis po žingsnio surašyta salotų su vytintu kumpiu ir šviežiomis daržovėmis gaminimo eiga.

„Dar viena įspūdinga gurmaniška dovana „Well Done Premium“ linijos asortimente, kuri be jokių abejonių sužavės kokybiškos mėsos ragautojus ir puikiai atrodys viena – daugiau kaip 9 mėnesius vytinta ispaniška mentė „Paleta“. Kiek daugiau nei 4 kilogramus sveriantį rinkinį, į kurį įeina didžiulė kokybiškos vytintos mėsos koja, stovas ir peilis, galite įsigyti už 40,99 euro su „Ačiū“ kortele. Tikiu, kad tokia dovana lengvai taps tikrų tikriausia stalo pažiba“, – sako I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

