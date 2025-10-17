Grybauti išėjęs 46-erių vyras iš miško nebegrįžo: artimieji sukrėsti

Prokuratūra, pradėjusi tyrimą dėl šio įvykio, aiškinasi aplinkybes ir klausimus, susijusius su šunų laikymu ir dresūra. „Gazety Wyborczej“ informacija rodo, šie keturkojai galėjo būti mokomi policijos darbui.
Grybauti išėjusį 46-erių vyrą užpuolė ir sudraskė šunys
Tragedija įvyko sekmadienį, spalio 12 dieną. Marcinas, 46-erių sunkvežimio vairuotojas, sustojo poilsiui aikštelėje, esančioje Zeliona Guros pakraštyje, ir nusprendė nueiti į netoliese esantį mišką pagrybauti.
Ten jį užpuolė trys dideli, belgų aviganius primenantys šunys. Nors vyras spėjo išsikviesti pagalbą, patirti sužalojimai buvo itin sunkūs – jis mirė ligoninėje, rašo Lenkijos naujienų portalas fakt.pl.
Kaip pranešama, šunys pabėgo iš aikštelės ir sukandžiojo grybautoją. Prokuratūra nusprendė sulaikyti 53 metų šunų prižiūrėtoją, šaudymo aikštelės savininką. Pagal iki šiol tyrėjų surinktus duomenis, buvęs policininkas nesilaikė reikalaujamų atsargumo priemonių laikydamas šunis šaudymo aikštelės teritorijoje.
Reporteris, apsilankęs įvykio vietoje, atkreipė dėmesį, kad aikštelę juosianti tvora – nesaugi, padaryta iš lentų ir tinklo. Sunku tikėtis, kad tokia tvora galėtų sulaikyti didelis šunis nuo pabėgimo.
Netoliese buvo matyti įspėjamieji ženklai apie „pavojingus“ šunis, tačiau Marcinas, eidamas pro šalį, nė nenutuokė, kad bus staiga jų užpultas.
Prokuratūra nurodė atlikti 46 metų vyro skrodimą, kuris padės tyrėjams atkurti visą įvykių eigą. Šunys perkelti į prieglaudą, kur jiems bus atlikti specialūs tyrimai, padėsiantys nustatyti jų veislę, fizinę ir psichinę būklę, taip pat bus įvertintos laikymo sąlygos.
Pasak prokuratūros, kuri informaciją pateikė radijui „Eska“, šunys buvo dresuojami, tačiau tyrėjai turi išsiaiškinti, kokiu būdu ir kokiu tikslu tai buvo daroma.
Pagal „Gazety Wyborczej“ duomenis, šunys buvo mokomi taip, kad galėtų pereiti atranką į policijos tarnybą, tačiau paaiškėjo, jog jie tam netinka. Pagrindinė priežastis – jie turėjo stiprų medžioklinį instinktą, bet neturėjo aportavimo reflekso.
„Jei jo šunys nejautė malonumo iš santykio su žmogumi, jų tiesiog nebuvo įmanoma išdresuoti“, – anonimiškai „Wyborczej“ sakė vienas pareigūnas.
Prabilo mirusio vyro bičiulis
Šis įvykis sukrėtė Marcino šeimą, artimuosius ir draugus. „Fakt“ šuns sukandžioto vyro draugas Mariuszas Wicikas pasakojo:
„Per rytines mišias, aukotas už jo sveikatą, gavau žinią, kad Marcinas mirė. Kai ją pranešiau susirinkusiems bažnyčioje, pasigirdo siaubingos raudos. Ten buvo jo krikšto motina, artimieji... Pats iš susijaudinimo nepajėgiau net įsėsti į automobilį.“
„Ir vis dėlto esu labai dėkingas medikams už jų veiksmus, nes jie buvo herojiški. Jie atliko daugybę operacijų, kovojo kaip liūtai už Marcino gyvybę“, – sako M. Wicikas, Pulavų miesto tarybos pirmininkas, mirusiojo draugas.
Mariuszas sako negalintis susitaikyti su pažįstamojo mirtimi – dar neseniai jie matėsi ir kalbėjosi.
„Taip sunku apie jį kalbėti žodžiu „buvo“. Nuo sekmadienio vis dar negaliu patikėti, kad tai tikrai įvyko“, – sako jis.
Jis pasakoja, kad Marcinas buvo gerai žinomas Pulavuose. Jis buvo visuomenininkas, kadaise žaidė vietos futbolo klube, aktyviai dalyvavo bendruomenės veiklose. „Visada pasiruošęs padėti kiekvienam. Iš tiesų sunku net rinkti mintis“, – pridūrė bičiulis.
Marcino partnerė nori, kad ši byla nebūtų „pakišta po kilimu“, tačiau kol kas neturi jėgų prabilti apie tai, ką patyrė, viešai. „Ji ir visa šeima yra giliame šoke“, – sakė M. Wicikas.
Prieš užpuolimą Marcinas siuntė artimiesiems nuotraukas iš grybavimo, kai staiga įvyko tragedija.
„Mane pasiekė informacija, kai kai Marcinas buvo rastas, šunys gulėjo aplink jį. Jie elgėsi su juo kaip su kokiu grobiu. Tai sukrečiantis vaizdas. Padarysiu viską – ir asmeniškai, ir kaip tarybos pirmininkas – kad šunų savininkas būtų nubaustas.
Jis buvo vairuotojas. Galėjo įvykti tragiška avarija, bet ne kažkas tokio. Šios mirties buvo galima išvengti, jei policija būtų tinkamai sureagavusi į ankstesnius pranešimus apie pavojingus šunis. Todėl tai išties sukrečia“, – pabrėžė Mariuszas.
