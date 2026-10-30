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TV3 naujienos > Gyvenimas > La maistas tv laida

Gian Luca Demarco kvies į gastronominę kelionę po Valensiją: kuo nustebins vietinis turgus ir legendinis bulvių omletas?

2026-10-30 13:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 13:48
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Šįkart TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Ispanija“ Gian Luca Demarco kvies apsilankyti ypatingoje Valensijos vietoje – turguje, kurį pelnytai būtų galima vadinti vienu iš gražiausių pasaulyje vien dėl jo architektūros. Ko čia galima paragauti? Kokiu ypatingu gėrimu čia prekiaujama? Galiausiai, kokios kainos vyrauja Valensijoje? Tą sužinosime jau šį sekmadienį. O taip pat pasiruoškite ir gardiems receptams – vieno iš jų tikrai negali praleisti bulvių mylėtojai!

Laidos „La maistas. Ispanija“ akimirkos (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (24)

Šįkart TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Ispanija“ Gian Luca Demarco kvies apsilankyti ypatingoje Valensijos vietoje – turguje, kurį pelnytai būtų galima vadinti vienu iš gražiausių pasaulyje vien dėl jo architektūros. Ko čia galima paragauti? Kokiu ypatingu gėrimu čia prekiaujama? Galiausiai, kokios kainos vyrauja Valensijoje? Tą sužinosime jau šį sekmadienį. O taip pat pasiruoškite ir gardiems receptams – vieno iš jų tikrai negali praleisti bulvių mylėtojai!

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„Kiekvienas žmogus kelionėse turi savas tradicijas. Kai kam geras miestas susijęs su dviračių takais, kitam – monumentais ir architektūra. O kadangi aš atstovauju „La maistą“, einu į centrinį turgų“, – sakys Gian Luca.

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(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „La maistas. Ispanija“ akimirkos

Turguje – beveik 300 prekybos vietų

Anot laidos vedėjo, tai – viena didžiausių ir gražiausių šviežio maisto prekybos vietų Europoje, įsikūrusi įspūdingame modernizmo stiliaus pastate. Čia kasdien susitinka vietiniai gyventojai, virtuvės šefai ir turistai, ieškantys geriausių produktų regione.

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Įspūdingi ir šio turgaus skaičiai – jame yra beveik 300 prekybos vietų, kuriose galima rasti apie 20 tūkst. produktų!

Prekystaliai šiame turguje nukrauti šviežiomis jūros gėrybėmis, žuvimi, mėsa, sūriais, alyvuogėmis ir, žinoma, vaisiais bei daržovėmis. Juk Valensija garsėja ir savo apelsinais!

Beveik šimtmetį skaičiuojantis turgus – ne tik vieta apsipirkti, bet ir puiki galimybė iš arti susipažinti su ispaniška maisto kultūra. Čia galima paragauti vietinių delikatesų, pabendrauti su prekeiviais ir pajausti tikrąjį miesto gyvenimo ritmą.

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Tik nepamirškite į šį turgų ateiti alkani, nes atsispirti visiems čia siūlomiems saldumynams – tiesiog neįmanoma!

O štai Gian Luca „Mercat Central“ turguje ieškos ir vieno ypatingo gėrimo! Kuo jis toks išskirtinis, sužinosite laidoje.

Tiesa, Gian Luca neapsiribos tik ragavimu – jis ir pats žiūrovus nustebins gardžiai kvepiančia vištiena su ryžiais bei ispanų pamilta, tačiau ir lietuvių skoniui labai tinkančia sočia kiaušiniene su bulvėmis.

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Tortilla española – ispaniškas bulvių omletas

Ingredientai:

  • 350 g bulvių;
  • 4 kiaušinių;
  • 1 nedidelio svogūno;
  • 100 ml alyvuogių aliejaus;
  • druskos;
  • juodųjų pipirų;
  • 40 g vytinto Serrano kumpio (patiekti).

Gaminimo eiga:

Bulves nulupame ir supjaustome nedideliais kubeliais arba plonais griežinėliais. Keptuvėje įkaitiname alyvuogių aliejų. Sudedame bulves ir išmaišome, kad visos pasidengtų aliejumi. Kepame ant vidutinės ar nedidelės kaitros, kol bulvės pradeda minkštėti.

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Svogūną supjaustome pusžiedžiais, dedame į keptuvę su bulvėmis ir kepame dar apie 10–15 minučių, kol bulvės visiškai suminkštėja, o svogūnai tampa švelnūs.

Į dubenį įmušame kiaušinius, pagardiname druska, pipirais ir lengvai išplakame. Iš keptuvės išimame bulves su svogūnais, nuvarviname aliejaus perteklių ir sumaišome su kiaušinių plakiniu.

Keptuvėje paliekame šiek tiek aliejaus, supilame paruoštą masę ir kepame ant nedidelės kaitros apie 5–7 minutes, kol apačia sutvirtėja. Naudodami didesnę lėkštę, atsargiai apverčiame tortiliją ir kepame dar 3–5 minutes.

Iškeptą tortiliją perkeliame į lėkštę, papuošiame vytintu Serrano kumpiu ir skanaujame.

„La maistas. Ispanija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

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