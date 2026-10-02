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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Gardus Gian Lucos tyrimas Italijoje: kuo iš tiesų skiriasi lietuviški ir itališki pomidorai?

2026-10-02 15:52 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-02 15:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Savo neaprėpiama meile pomidoriukams garsėjantis Gian Luca Demarco leidžiasi į geriausių pomidorų paiešką! Šio sekmadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Ispanija“ virtuvės šefas trumpam sugrįš į savo gimtąją šalį, kad apsilankytų ypatingoje vietoje – garsiojoje „Mutti“ įmonėje, kurioje gimsta populiariausi pomidorų produktai. Kuo skiriasi itališki ir lietuviški pomidorai ir kokią paslaptį iki šiol saugo šio verslo savininkų šeima?

Laidos „La maistas. Ispanija“ akimirkos (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (21)

Savo neaprėpiama meile pomidoriukams garsėjantis Gian Luca Demarco leidžiasi į geriausių pomidorų paiešką! Šio sekmadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Ispanija“ virtuvės šefas trumpam sugrįš į savo gimtąją šalį, kad apsilankytų ypatingoje vietoje – garsiojoje „Mutti“ įmonėje, kurioje gimsta populiariausi pomidorų produktai. Kuo skiriasi itališki ir lietuviški pomidorai ir kokią paslaptį iki šiol saugo šio verslo savininkų šeima?

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Kodėl laida apie Ispaniją vyksta Italijoje? Atsakymo ilgai ieškoti nereikia – juk Gian Lucą ne veltui juokais vadinamas „pomidoriuku“!

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„Visi galvoja, kad Italija negali gyventi be miltų. Bet jei yra miltų, o pomidorų – ne, italas gyvas neliks“, – juokaus laidos vedėjas.

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(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „La maistas. Ispanija“ akimirkos

Laidoje – geriausių pomidorų paieškos

Kelionės metu jis apsilankys jau ketvirtos Mutti šeimos kartos valdomoje įmonėje, su kuria bendradarbiauja net 800 pomidorų augintojų šeimų.

Būtent „Mutti“ savininkai prieš 25 metus įsteigė „Auksinio pomidoro“ apdovanojimą, kuriuo pagerbiami geriausią derlių užauginę ūkininkai. Tačiau, norint pretenduoti į tokį įvertinimą, neužtenka užauginti gražių pomidorų – čia galioja griežti kokybės reikalavimai.

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Gian Luca sužinos, kad ką tik nuskinti pomidorai gamyklą turi pasiekti vos per tris valandas, o jų kokybė laboratorijose tikrinama net keliais etapais.

Šefas papasakos ir apie itališkų bei lietuviškų pomidorų skirtumus. Pirmasis paaiškės vos užsukus į laukus – čia pomidorai auga ne vertikaliai, o prie pat žemės, ir sunokę yra nurenkami visi vienu metu.

Tikru atradimu kulinarui taps pirmasis įmonės produktas – jo rankose atsidurs dar šilta pomidorų tyrė, kurios aksominė tekstūra slepia šeimos saugomą paslaptį.

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Ne mažiau nustebins ir paties prekės ženklo istorija: Gian Luca atskleis, kokią paskirtį kadaise turėjo kultinės pomidorų pastos tūbelės kamštelis. „Dėl šito dalyko visos namų šeimininkės ėjo iš proto“, – tikins jis.

Mutti šeimos parke Gian Luca parodys, kaip vos iš kelių ingredientų pasigaminti gardžią itališką brusketą su kumpiu. O grįžęs į savo virtuvę, jis ir vėl pasiners į ispaniškus skonius – paruoš gaivią gaspačo sriubą.

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Dvi saulėtos šalys, viena aistra maistui ir gausybė pomidorų paslapčių – jau šio sekmadienio laidoje!

Ispaniškas gaspačo

2 porcijoms reikės:

  • 500 g „Mutti“ pomidorų tyrės;
  • 20 g „Mutti“ pomidorų pastos;
  • 1 raudonosios paprikos;
  • kelių skiltelių česnako;
  • 1 saliero stiebo;
  • 1 šalotinio svogūno;
  • ½ agurko;
  • 100 g uoginių pomidorų;
  • 50 g duonos skrebučių;
  • 30 ml baltojo vyno acto;
  • 30 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus;
  • 10 ml klevų sirupo;
  • 2 g čiobrelių;
  • 6–8 baziliko lapelių;
  • 3 g druskos;
  • 1 g šviežiai maltų juodųjų pipirų.

Gaminimo eiga:

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Supjaustome raudonąją papriką kubeliais. Dalį jos pasiliekame papuošimui, o likusią dedame į maisto trintuvą. Į trintuvą dedame tris česnako skilteles ir smulkintą salierą. Dalį smulkinto saliero taip pat pasiliekame papuošimui.

Supjaustome šalotinį svogūną ir dalį jo pasiliekame papuošimui, o likusį dedame į maisto trintuvą. Į maisto trintuvą įpilame baltojo vyno acto. Juo užpilame ir atidėtas papuošimui pjaustytas daržoves.

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Į maisto trintuvą supilame pomidorų tyrę ir sutriname. Įberiame druskos, juodųjų pipirų, čiobrelių ir įpilame ypač tyro alyvuogių aliejaus. Įdedame pomidorų pastos ir dar kartą pertriname.

Smulkiomis juostelėmis supjaustome nuluptą agurką. Susmulkiname uoginius pomidorus. Į dubenėlį dedame duonos skrebučių gabalėlius, smulkintus pomidorus, agurkus, paprikas, salierus ir šalotinius svogūnus, užpilame klevų sirupu ir trintų pomidorų tyre. Papuošiame baziliku ir ragaujame. Skanaus!

Laida „La Maistas. Ispanija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

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