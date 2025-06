Gelsta agurkų lapai ir vaisiai? Paaiškino, kodėl taip nutinka

Jei jūsų auginami agurkai gelsta, būtina nustatyti priežastį. Dėl to gali būti kaltos laistymo klaidos, maistinių medžiagų trūkumas ar ligos.

Ekspertai atskleidė dažniausias priežastis, kodėl agurkai ima gelsti, ir pataria, kaip to išvengti, kad galėtumėte džiaugtis geru agurkų derliumi, rašoma homesandgardens.com.

Kodėl gelsta agurkų lapai ir vaisiai?

Daugelis augina traškius, žalius agurkus, tad jiems ėmus gelsti, tai yra pavojus signalas. Jei geltona spalva nėra auginamai agurkų veislei būdingas bruožas, galimos kelios pageltimo priežastys.

1. Agurkai gelsta dėl vandens trūkumo

Agurkams reikia daug vandens tiek augimui, tiek vaisių formavimuisi. Vandens trūkumas augalą stipriai veikia, o tai gali lemti vaisių pageltimą.

Ypač daug vandens agurkams reikia, jei jie auginami šiltnamiuose ar vazonuose – tokiu atveju dirva greičiau išdžiūsta, o agurkų šaknys paviršinės ir jautrios sausrai.

Lauke auginamus agurkus galima mulčiuoti kompostu ar perpuvusiu mėšlu – tai padeda išlaikyti drėgmę dirvoje karštu oru.

2. Perlaistymas – dažna priežastis, kodėl agurkai geltonuoja

Kaip ir per mažai vandens, taip ir per didelis vandens kiekis gali lemti, kad agurkai ima geltonuoti. Jessica Mercer iš „Plant Addicts“ teigia, kad agurkai yra „ypač jautrūs laistymo klaidoms – jie kenčia ir nuo per didelio, ir nuo per mažo vandens kiekio“.

Ji priduria: „Šaknims reikia šiek tiek išdžiūti tarp laistymų – kitaip kyla šaknų puvinio pavojus ir augalas nebegali pasisavinti maistinių medžiagų.“

Todėl būtina pasirūpinti, kad dirva būtų gerai drenuojama – prieš sodinimą verta įmaišyti komposto ar dirvožemio gerintojo.

Jei aplink augalą telkšo vanduo – tai ženklas, kad dirva blogai drenuojama, o agurkai nemėgsta užmirkimo. Prieš laistant agurkus patikrinkite, ar tai jau reikia daryti – pirštu patikrinkite, ar keli viršutiniai dirvos centimetrai jau sausi.

3. Agurkai ima gelsti trūkstant maistinių medžiagų

Maistinių medžiagų stygius dirvoje taip pat gali lemti, kad agurkai geltonuoja arba neauga vaisiai. Rekomenduojama kas kelerius metus ištirti dirvožemį – pH ir maistingųjų medžiagų sudėtį – kad būtų galima pašalinti trūkumus dar prieš sodinimą.

J. Mercer pažymi, kad tiek laistymo klaidos, tiek maistinių medžiagų trūkumas dažnai lemia, kad ima gelsti agurkų lapai ar vaisiai, ypač kai trūksta azoto ar sieros.

Ji pataria: „Jei įtariate maistinių medžiagų trūkumą, naudokite trąšas, skirtas daržovėms – jos padės atgauti vaisių ir naujų lapų žalią spalvą.“

Prieš sodinant agurkus, verta į dirvą įterpti komposto ar gerai perpuvusio mėšlo – tai padidins jos derlingumą.

4. Agurkai gali gelsti dėl saulės pažeidimų

Agurkai dažnai sodinami šiltnamiuose, nes jiems reikia daug šviesos ir šilumos. Tačiau vasarą per intensyvi saulė gali nudeginti augalus – jie pagelsta dėl saulės pažeidimų.

Bobas Flowerdewas, „Homes & Gardens“ organinio ūkininkavimo ekspertas, siūlo paprastą sprendimą:

„Apsaugokite agurkus nuo kaitrios saulės naudodami senas užuolaidas ar tinklelį – pritvirtinkite segtukais, kad augalų nepažeistų saulė.“

Agurkai gali augti tiesiog ant žemės, o lapai savaime uždengia vaisius nuo saulės. Tačiau jei auginami vertikaliai – ant grotelių ar stulpų – vaisiai tampa labiau pažeidžiami saulės spindulių daromai žalai.

5. Agurkų ligos – dar viena geltimo priežastis

Geltoni agurkai gali būti agurkų ligų požymis – pavyzdžiui, mozaikos viruso, kuris sukelia augalo ir vaisių spalvos pakitimus bei būdingą mozaikinį raštą ant lapų. Deja, šios ligos neįveiksite – užkrėstus augalus reikia išrauti ir sunaikinti.

Mozaikos virusą dažnai platina amarai, todėl verta apsvarstyti šalia pasodinti agurkams tinkamus „kaimynus“, kurie padeda atbaidyti amarus.

Agurkų lapų ar vaisių geltimas gali signalizuoti įvairias problemas – nuo netinkamo laistymo iki maistinių medžiagų trūkumo ar ligų.

Stebėkite augalus, tinkamai prižiūrėkite dirvą, reguliuokite laistymą ir saugokite nuo kaitros. Laiku pastebėjus požymius ir imantis veiksmų, galima užauginti sveiką ir gausų derlių.